Iako se po podacima zadnjeg popisa u Hrvatskoj smanjuje broj stanovnika i vjernika, iako su Muslimani/Bošnjaci beznačajna manjina u Hrvatskoj, Reis Kavazović uz pomoć Arapa i Turske realizuje kod ‘UZP’ovaca (kako Bošnjaci nazivaju Hrvate) megalomanske projekte. Nakon Zagreba Islamski Centar je otvoren u Rijeci i Sisku, udareni su temelji za islamski centar u Osijeku i Maljevcu na granici sa Vel. Kladušom a planiraju se još ‘osvojiti’ Pula i Dubrovnik. Dakle, ‘kultivisanje’ Županija je u toku

Staro pravilo da ‘para vrti gdje burgija neće’ kod Reisa Kavazovića koji je megaloman broj jedan na Balkanu dopunjena je novim koji se zove ‘naše potrebe’. Iza toga se ne krije ništa mistično ili napose tačno, u pitanju je čista i puzajuća islamizacija kojoj zbog silnog opranog novca koji stiže iz Turske i od ‘braće’ Arapa ne mogu odoliti ni političari u Regionu, posebno u Hrvatskoj. Kako drugačije pojasniti ova nagla odobrenja dozvola za gradnju nepotrebnih i neizglednih objekata koji liče na sve samo ne na bogomolje, zbog kojih se ‘potrebe’ Reisata pretvaraju u stvarnost iako u mjestima gdje se grade skoro da nema ni Bošnjaka ni Muslimana. Ima samo korumpiranih političara koji su nakon svježeg novca popustili sa svojim urbanističkim i drugim smicalicama pa dozvolili pristup efendijama i mašinama. A onda je Reisa ‘krenula karta’, pošto je kako ono reče ‘zaokružio za ovu 2022. godinu ciklus’ džamija i Islamskih centara po BiH.

I dok je po BiH islamske centre gradio ciljano po nekakvim vukojebinama kao što je onaj u selu Matuzići Opština Doboj gdje je spiskano na milione arapskih opranih dolara u nakaradnu građevinu umjesto džamije ako je potrebna, gdje će se navodno održavati sastanci, gdje ima biblioteka, restoran i još mnogo drugih sadržaja koji mogu podmiriti čitav Doboj a ne selo sa par stotina stanovnika, Reis se dao u laganu i tihu islamizaciju po susjedstvu, i po regijama, odnosno Županijama. Osokoljen konačnim popuštanjem Slovenaca koji su profitirali na islamskom centru u ovoj državi nakon desetljeća opstrukcije i koji su popustili pred širokom kesom donatora Kuvajta, i Hrvatska je učinila isto sa dozvolom islamskog centra u Rijeci. Ne znajući da Reis kao i svaki osviješteni Bošnjak musliman podpomognut Međunarodnim Konvencijma o pravima i slobodama vjeroispovijesti koje zloupotrebljava i izdašnom rukom ‘braće’ muslimana radi na tenane i ‘step by step’ na realizaciji svoje ideje : islamizirati okolinu da bi je više volio. Tako je izgrađen islamski centar u Sisku kojeg je svečano ovorio turski predsjednki Erdogan prošlog mjeseca jer je navodno turska dala najviše para, iako se u ahivama od prije desetak godina može naći podatak da će taj centar finansirati Islamska Zajednica BiH. Ovaj centar će, kako su rekli na otvoru osim što će ‘ukrasiti grad’ biti stjecište za sve stanovnike Siska, tu se nije žalilo para ni za arhitekte ni za materijal. Nagrade na konkursima su frcale kao od šale, sve po 5.000 Eura za odabrani projekat a glavni je nagrađen posebno jer Centar ima specijalno napajanje strujom, foto-ekološki krov, pa multimedijalnu salu, švedske podove, restoran i biblioteku sa salonima za zabavu za djecu … Tito dragi, a tu je ako već ima’potrebe’ trebalo samo izgraditi džamiju, onako skromnu kao što je i Poslanik bio i kako preporučuje, na kojeg se Reis poziva, a ne ovako megalomanski objekat za nešto manje od 1,500 muslimana ili Bošnjaka u ovom gradu koliko ih ima po zadnjem popisu 2021 ukupno. I koji, da svi dođu, sve skupa sa bolesnima i sa djecom mogu stati u biblioteku i čitati do mile volje.

Isti takav samo malo manji objekat, Reis je ‘nanišanio’ u Osijeku jer i tu ‘ima potrebe’ da se gradi. Zadnji popis u Hrvatskoj 2021 kaže da je u ovom gradu ukupno 96.313 stanovnika, od čega po narodnosti 88.391 Hrvata (91,77%), 4.188 Srba (4,35%) i 759 Mađara (0,79%). Po vjerskj pripadnosti popis kaže ovako: Katolika je 75.723 (78,62%), Pravoslavaca 4.180 (4,34%), Protestanata 675 (0,7%), ostalih kršćana 4.179 (4,34%), Muslimana 612 (0,64%), Židova 25 (0,03%), istočnih religija 72 (0,07%), ostalih religija i svjetonazora 803 (0,83%), agnostica i skeptika 1.848 (1,92%), a njih 5070 nisu vjernici (5,26%). E, sa vi meni recite, iako bi postotak Msulimana mogao bit neznatno veći jer nisu tu ubrojani Bošnjaci (poslije popisa statistike kažu da se više ‘naših’ izjasnilo kao muslimani više nego kao Bošnjaci, što je pravo čudo poslije silnih reklama i poziva da svi budu Bošnjaci), ima li ikakve ‘potrebe’ da se tu kod takve statistike gradi ovakva megalomanska zgrada umjesto skromne džamije?

Ma nije to u pitanju, u pitanju je okolčavanje teritorija i vjersko zapišavanje na bezobrazan način uz pojašnjenje kako se to ne gradi samo za muslimane. Kao sad će svi listom i to oni koji nisu muslimani navaliti u džamiju centar! Bujrum katolici na rahat lokum i leblebije … Samo što nisu, ali narode, Reis ne staje. Iako na udaljenosti od samo 7 km do džamije, na graničnom prijelazu u Maljevcu na granici sa Vel. Kladušom, udareni su temelji za još jedan ‘islamski centar’. Sa džamijom čija munara od preko 22 m ‘će se vidjeti do Zagreba’ i sa pratećim sadržajima ‘za sve druge nacije’ koje ne treba ponovo nabrajati. Arapi u suradnji sa Reisatom očigledno ovakvim neimarskim poslovima peru pare iz ratnih donacija a ujedno proširuju svoje ‘teritorije’, Reis dobiva priliku da aparat islamskih skupo plaćenih činovnika uveća do neslućenih visina (sad je taj broj premašio cifru od 500 u Rijasetu) dok regionalni političari ne mogu odoljeti lovi.

Zato, kažu u Reisatu imaju već ‘planove’ i razrađene dokumente za ‘islamski centar ‘ u Puli a onda u Dubrovniku, koji je oduvijek bio ‘naš’. Znači, nisu viže džamije u modi, samo centri. Naravno, na umu je i ‘islamski centar’ u Neumu na samoj plaži ali to ide teže (za sada) nego u Hrvatskoj, dok se po istom principu gradi ‘centar’ i na Pešteri u Sandžaku, sa parama iz Sarajeva. Plus, sve ove građevine koje nazivaju ‘centrima’ dodatno još titulišu i ‘kulturnim’ pa nam tako kultura cvjeta na sve četiri strane svijeta. Dok svi ne postanemo apsolutno kulturni. Cvjetaju nam i budžeti naravno. Islamski centar pa još i kulturni košta preko deset miliona KMa, manje ili više, džamija ‘samo’ do dva miliona.

Nekultura, za umrijeti.

photo : izgled budućeg ‘islamskog centra’ u Osijeku, arhiv