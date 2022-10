Zaboravni bh ‘građani’, seljaci i akademci treba da znaju : bh mafija u vlasti opstruira ukidanje akciza i smanjenje PDVa po instrukcijama EU, posebno MMFa

Iako su izbori prošli, ukidanje akciza na gorivo ili korekcija PDVa neće se desiti u BiH ni uspostavom ‘nove’ vlasti, ako i kad do toga uskoro dođe.

Nisu ‘naši’ poslanici bez veze i onako opstruirali na sve načine donošenje tog zakona, nakon što su sebi bestidno, drsko i bahato povećali ionako visoke plate, sve su to odradili i odrađivaće i u buduće po nalogu i uputama MMFa i Svjetske Banke.

Podsjećamo, akcize na gorivo su uvedene nametnutim zakonom pred Novu godinu 2017. nakon što je EU sa svojim predstavnicima i plaćenim lobistima tipa Lars Gunnar Wigemark-a faktički natjerala bh parlamentarce da izglasaju takav zakon. Kad nije išlo posjetama poslanicima kući ili dijeljenjem kolača od hanume Wigemark, zatvoreni su kao Alija, Slobo i Franjo u Dayton-u u Parlament i negdje u 5 ujutru dobili smo Zakon o nametu, zakon o akcizama.

Wigemark je tvrdio a bh stranački ‘stručnjaci i ekonomisti’ potvrđivali da će se uvođenjem akciza u BiH otvarati radilišta, graditi putevi, da će ekonomija procvjetati a u pozadini se pod palicom EU odvijala prava pljačka koja traje i danas. Od puteva i procvata ekonomije, naravno nema ništa, kao što neće biti ništa ni od ukidanja akciza ili smanjenja PDVa, jer to neda EU, a ona se pita. Ova trakavica i pozorišna igra parlamentaraca je samo u funkciji te odgode, vlast je ionako ‘molila Boga’ da ima ‘alibi’ kojeg krije. Jer, akcize i PDV su glavni punjači budžeta kojeg oni troše po svom ćejfu, nakon što podmire rate stranih pozajmica i penale bankama, prvenstveno MMF.

Uostalom, EU i MMF to niti ne sakrivaju. Sredinom septembra ove godine delegacija MMFa se susrela sa nelegalnim i nelegitimnim premijerom FBiH Fadilom Novalićem kada je sav ovaj igrokaz oko akciza i PDVa i dogovoren, šefica Misije MMFa za BiH Aline Incu je sa ‘premijerom’ utanačila igrokaz. Ujedno su javno iskazali svoje neslaganje ukidanjem akciza i smanjenjem poreza jer bi to ‘naštetilo ili umanjilo izglede za plaćanje inostranih dugova’, prvenstveno njihovih, dok su parlamentarci davali smiješne i nakaradne prijedloge i odgađali i stavljanje zakona u dnevni red i njegovo usvajanje. Posebno je bilo mučno i bolno slušati i gledati prijedloge da se porezi ne umanjuju a kacize da se ukinu na određeno vrijeme, prijedlozi su se kretali od jednog do šest mjeseci, taman koliko je trebalo da se održe izbori.

Ako pitate ‘premijera’ ili vlastodršce ima li para u budžetu i da li smo prekomejrno zaduženi, oni će naravno reći da para ima i ‘više nego se očekivalo’, dok o prezaduženosti neće ni da čuju. Kažu, mi smo ‘srednje zadužena zemlja’, ima ‘fore’ još će mo mi uzimati kredita. I uzimaju, ne samo na nivou države, uzimaju i Kantoni i Opštine, a zalog je imovina države, dok raja otplaćuje.

Bjesomučno laže i MMF kad tvrdi da bi ukidanje akciza ugrozilo isplatu stranih dugova jer i oni tvrde da BiH nije uopšte zadužena a kamo li prezadužena dok javno i kontradiktorno govore da bi ukidanje akciza ugrozilo plaćanje duga. Dok sa druge strane, blizu dvije milijardi duga nam je pripremljeno i odobreno za ‘povlačenje’, tj. za trošak, BiH godišnje plaća na milione kaznenih penala jer nije utrošila tražene pare.

Uostalom, zaključak da Svjetska Banka i MMF upravljaju i državom i našim budžetom i nije neka senzacija. Zakoni o akcizama i bankarstvu su važni elementi Reformske agende EU i uslovi neophodni za aranžman s MMF-om, kao i finansiranje velikih infrastrukturnih projekata širom BiH od strane EBRD-a i drugih financijskih institucija. Zato se ovako MMF i ponaša a vlast u BiH je razumije : ako ukine akcize i smanji PDV- nema više zaduženja i ‘povlačenja’ a navadili se na lovu kao narkomani na drogu. Dakle, zajedno ‘ferceraju’ ko EU sat, kao Švicarska.

Za svaki slučaj, MMF kad ‘razmatra’ stanje naše zaduženosti i naše nezaduženosti, obavezno razmatra i ‘finansijsku strukturu’ bh Telecoma, Elektroprivrede i sličnih bh ‘krava muzara’, proizvođača velike love. Da zna gdje će ako ‘zaškripa’ ubaciti pipke i vršiti ovrhu.

S druge strane raja u biH k’o svaka raja. I nemoćna i nezainterresovana. Znamo da će se koliko sutra u BiH pojaviti druge teme, afere i priče, cijene goriva i hrane i svi će se kad ih upitate za akcize upitati: a šta ti je to Boga ti, jel’ se to jede?

Ili, akciza – je li to naša deviza?

photo : šefica Misije MMFa za BiH Aline Incu i Fadil Novalić, sastanak 15.09.2022 u Sarajevu, arhiv