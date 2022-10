Kakve su bh neprilike, poslije izbora sad je na sceni bitka svih bitaka : kako iz vlasti totalno izbaciti Hrvate, posebno kako ih spriječiti da uzmu mjesto predsjedavajućeg u Vijeću ministara

Ne zna se otkud bošnjačkoj politici ova suluda ideja da po svaku cijenu i na svakom mjestu traže načina i modela da iz vlasti u BiH izbace Hrvate?

Zna se, Haaške presude šestorci iz vremena bh rata i Herceg Bosne su u bh vlast i politiku donijele novi UZP (udruženi zločinački poduhvat) momenat od kojeg sve počinje i gdje sve završava. Kao da prije tih presuda, recimo, Prlić Jadranko nije bio bh mistar vanjskih poslova BiH od 1997 do 2001, a prije toga bio je ministar odbrane FBiH, kao da u bh ratu ArBiH nije počinila nikakve zločine nad civilnim stanovništvom Hrvatima i ratnim hrvatskim zarobljenicima a jeste, ili kao da bez Hrvata nikada država BiH ne bi postala priznata i suverena država i članica UNa na referendumu februara/marta 1992. godine, što je fakat tačno. Napose, kad se zna čak iako ne postoji originalni Daytonski Sporazum da je BiH država dva etiteta i tri konstitutivna naroda i da bez Hrvata i Srba nije moguće održati državu BiH u životu, čemu ovolika i baš sada frka oko Hrvata i njihovog ulaska u vlast, veća nego kad su u pitanju srpske komponente zajedničke vlasti?

Zvuči nevjerovatno ali istinito, Bošnjaci su sve snage, političke i medijske bacili na rušenje svakog propisa Visokog bh predstavnika koji omogućava hrvatsko učešće u vlasti sukladno Dayton-u i domaćim propisima, mediji naprosto urnišu i pljuju svaku misao da se sa njima formira vlast, traže načina i mogućnosti da se Hrvati izbrišu sa mape vlasti kao da živimo na Trećoj Planeti a ne u zajedničkoj državi.

Svjedoci smo da se u tom pravcu svaki potez Visokog bh predstavnika u pogledu izmjena izbornog zakona ili Ustava dočekuje na nož, ljudi se pozivaju na ulice i prvi put u istoriji bh političke Bosne – ulice dozivaju političke partije u vlasti. Tako su organizovane julske demonstracije pod prozorima OHRa, Christian Schmidt je od tada u BiH nezvanično persona non grata iako VP nije (bio) donio nikakav propis ili naredbu. Bile su to ‘preventivne’ demonstracije sile bh vlastele u koju je uvučen narod kao obična rulja nakon što su režimski mediji i nekakvi nezvaničnia dobro plaćeni lobisti tvrdili kako VP priprema za BiH aparthejd, kako od države pravi Palestinu i kako favorizuje Hrvate, iako ponavljam nikakvog zvaničnog papira iz OHRa nije bilo. No to nije smetalo da VP Schmidt postane ”nacista’, Adolf Hitler i mrzilac BiH, takve ocjene ovog međunarodnog službenika ostale su i nakon što je po održavanju oktobarskih izbora nametnuo neke izmjene kojima bi spriječio blokade vlasti i kojima bi omogućio implementaciju već održanih izbora. Prije izbora razlog za ovakvo medijsko čerečenje nametnutih odluka su bile nekakve neviđene i neobjavljene kvote nacionalnih i etničkih predstavnika, sada su primjedbe usmjerene na ‘djelovanje protiv Bošnjaka’ i ‘favorizovanje hrvatskih predstavnika u vlasti’ .

Bog dragi zna šta je VP donio i da li će uspjeti da to provede u djelo (a i baš me briga, čim je propustio da makne sa političke scene mafiju u vlasti i čim se bavi perifernim promjenama te čim je dozvolio sebi ovakav negativan luksuz i posipanje prljavštinom bolje nije ni zaslužio), no čak i da nije ništa poduzeo, stav bošnjačke elite u vlasti bi neobjašnjivo bio isti : Hrvate treba maknuti iz vlasti. Ovu bolesnu teoriju u praksu je prvi uveo prije izbora Željko Komšić ‘bošnjački predstavnik iz reda Hrvata’ jedan od pobjednika ovogodišnjih oktobarskih izbora koji po četvrti put na glasovima Bošnjaka zasjeo u bh Predsjedništvo na način da je sa Šefikom Džaferovićem a uz odobrenje SDA i Bakira Izetbegovića uveo u praksu onu poznatu matematičku nelegalnu i nelegitimnu formu “2 :1 za nas” (kako bi sa Šefikom potvrdio zaključke sa kojima se ne slaže Milorad Dodik), koja formula mu nije dostatna u njegovoj patološkoj mržnji prema narodu kojeg navodno predstavlja pa je smislio novu.

‘Hrvatima ni po koju cijenu se ne smije dozvoliti da dobiju mjesto predsjedavajućeg u Vijeću ministara’ – odvalio je gazija i zlatni ljiljan te pustio kao sa lanca svoga političkog ‘divljeg vuka’ profesora Zlatana Begića koji je toliko prljavog i mahalskog izrekao na VP Schmidt-a da je čak na kraju zatražio i njegov hapšenje po bh tužiocu, da ovaj tu tezu u medijima razradi do detlaja.

Tako i bi, i, iako je po slovu bh propisa i Dayton-a, mjesto predsjedavajućeg u Vijeću ministara gdje sjedi nezakonito i nelegalno već dva mandata Fadil Novalić predviđeno za hrvatskog ministra, još tada su prije izbora i prije nametnutih odluka VP i OHRa krenule salve uvreda i kritika na račun VP dok mediji iz dana u dan bombarduju ‘kombinacijama’ u kojima se ‘može vlast oformiti i bez Hrvata’ i suprotno odlukama OHRa. Tako je internet džihadista Reuf Bajrović plaćeni lobista SDA i DF stranaka skupa sa Emirom Suljagićem grobarem odavno već na fonu ‘revolucije’ protiv ‘kršćana’ i ‘kršćanske Evrope’ u liku i djelu Schmidt-a i Hrvata dok Avdo Avdić iz minuta u minuta kao pravnik ili sudija Ustavnog Suda analizira sve moguće i nemoguće modele za izbacivanje Hrvata iz vlasti. I uzduž i poprijeko.

Zna se da je Avdić režimski novinar ali ko su zaboga ‘suljagići i bajrići’ da ih iz dana u dan mediji poturaju kao alternativu rješenju i koji njihove svađalačke i šovinističke twittove poturaju kao medijske bombe i rješenja, trujući narod do neslućenih smrdljivih razmjera. Zašto ih bar vlast ne primi zvanično u partiju ili im ne da kakvo ministarsko mejsto da se zna sa ‘kim se ima posla’. Ovako direktor groblja i dopredsjednik nekakve ‘nevladine’ fantomske organizacije kakvih ima namilione, mjesecima se citiraju i dovode pred tv kamere da nam prosvijetle situaciju. Meni se čini da su oni samo dobro podmazani lobisti kao i onaj izvjesni Zijad Bećirević iz fantomskog instituta u Sloveniji koji je otišao korak dalje od Bajrićevog kviza na instagramu ‘da li podržavate demonstracije’, koji nam podastire i tajnu operaciju ‘Amerike, Zapada i Vatikana’ zvanu ‘Kula’ sa kojom se ruši BiH davanjem Hrvatima prava u vlasti. Ovu Zijadovu teoriju o kojoj samo on zna sve a nikad to ne objavljuje kao onu nekadašnju operaciju ‘Crna Ruka’ usmjerenu protiv Bošnjaka koju je dugo koristio nekadašnji Reis ‘Hižaslav’ Cerić razrađuje i tursko-bošnjački ‘Stav’ magazin pa je onda jasnije otkud ‘puše’ i odakle dolazi kiša.

Međutim, i pored svega toga, ostaje nejasno ovo : pusti teorije i lobističke fićfiriće, kako će se oformiti i obnašati vlast bez Hrvata, kako će Bosna izgledati i opstati bez Hrvata čak iako je to teoretski moguće ( a nije), da li iko od ovih pametnih glavica (kupusa) može to reći?

Hoće li obzirom na Dayton i ustroj države BiH ako se ta želja ostvari uopšte biti Bosne i da li je uopšte to pitanje važno?

Sličnim naprđivanjima smo se ‘rješavali’ Srba u bh vlasti a ako se to desi i sa Hrvatima a velike su (ne)prilike da se sprema, gdje je tu onda Bosna? Da li ona postaje četvrti entitet (budući da se ovim putem Hrvati tjeraju u treći), samo bošnjački vilajet ili sultanat. Zna se da su to mokri snovi Alije Izetbegovića ali neko to mora pretočiti u javnost pa reći raji.

‘Građanski’ je lagati ali ljudski nije opravdano. Jer sve ima svoje granice, pa i laž.

photo : dr. profesor Zlatan Begić DF stranka i VP BiH Schmidt, arhiv