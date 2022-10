U New York-u prodata još jedna imovina ex Yugoslavije – vila vrijedna 50 miliona dolara. Prodali, raščerečili i dogovorno podijelili. Banditski.

Raspadom ex Yugoslavije ‘šefovi’, ‘lideri’ štokakve slične barabe su zaratili i svako je dobio svoj tor i svoju državicu. Nakon ubijanja i klanja, jurnuli su u zaduživanja pod maskom izgradnje i prosperiteta a zapravo radi pljačke i trpanja u sopstveni džep, današnje državice iz sastava Yugoslavije su svaka ponaosob zaduženija više nego nekadašnja čitava Yugoslavija. Koja je ukupno imala vanjskog duga 18 milijardi.

Pa ipak, njima je još uvijek kost u grlu Josip Broz Tito, komunizam, predsjednik zemlje koja je znala šta radi i kako se gradi, i dan-danas ga pljuckaju, mrze i olajavaju proglašavajući ga autokratom, megalomanom i diktatorom koji je opljačkao narod. Iako se zna i dokazano je da je umro kao jedna od najznačajnijih svjetskih ličnosti ali siromašniji nego bilo koji načelnik opštine poslijeratnih državica. Čak i mrtav je opljačkan, da se zna: ostavinska rasprava iza Tita u Srbiji je sramno pokazala da nije imao imovine. Umro je kao beskućnik nakon pedeset godina vladavine državom a vidi ove naše današnje, od Bisere Turković, Dodika, Denisa Zvizdića ili Bakira Izetbegovića i Čovića pa naniže. Sve po nekoliko kuća i pet šest stanova pride. Josip Broz je u retuširanoj istoriji kriv za ljudska prava, za pljačku države, za progon vjere, kriv je za sve, nemoćne i bahate seoske varalice, kriminalci i mafijaši prve klase u vlasti u svojim torovima nemaju drugog rješenja za pravdanje svojih kriminogenih poteza.

No, kad su u pitanju pare Josipa Broza – daj ovamo, može. Prije par dana je nastavljena prodaja objekata i imovine bivše Yugoslavije, ekskluzivna vila vlasništvo nekadašnje zajedničke države Yugoslavije u USA, New York prodata je za 50 miliona dolara. Iako se radi o vrijednom zdanju kupljenom za potrebe Stalne Misije pri UNu ondašnje Yugoslavije u kojoj je svakako boravio i Tito kada bi dolazio u USA, ova banda današnjih ‘predsjednika’ to medijski kvalifikuje kao ‘vilu Josipa Broza’. Da nam ogadi Tita a pokaže kako oni to nemaju.

Objekat je u prestižnom dijelu New Yorka (Peta Avenija) gdje su skoro sve same ambasade i rezidencijalni objeti, 20.000 kvadrata površine, sa 32 sobe i nekoliko kupatila a što je sve raspoređeno na devet nivoa, u zgradi koju je Tito kupio 1946 godine za 300.000 dolara. Vila je prodata putem advokatske i brokerske kuće Douglas Elliman Real Estate, navodni kupac je iz Londona.

Sad ostaje onaj najslađi dio posla u kojem ovi ‘moderni’ pljačkaši treba da podijele ovu ‘Titinu imovinu’. Po ranije utvrđenom dogovoru (pazi sad molim te, ima dogovora kad je lova u pitaju) od tih 100 miliona KMa 15 % će pripasti državi BiH (oko 7,5 miliona dollara) ostalo će podijelti ‘bratski’ Srbi, Slovenci, Makedonci, Hrvati i ostala braća po lovi. Ostalo je još da se proda nešto imovine u Japanu i u Berlinu, i šta će mo onda?

Ništa, ima MMF ima Svjetska banka, ima budala koji će zajmove vraćati. Eto, ima se još šta i troškariti ostavio im je ‘diktatror’ i pljačkaš Josip Broz. Iako je navodno novac od ove prodaje predviđen za ulaganja u nove bjekte državnih misija, od toga nema ništa. I dalje će naši ‘lideri’ kad dođu u USA ili na neku drugu destinaciju jezditi po privatnim kućama dijasporaca, po džematskim odborima i kafanama Sandžaklija u New York-u (gdje obitava recimo bh ambasador pri UN Sven Alkalaj izbor Željka Komšića, gdje se obično slika i sam Komšić kad dođe u USA, umjesto da kao Titina gospoda borave u državnoj rezidenciji) ili crkvenim zajednicama. A dnevnice naplaćivati kad dođu kući.

Pesinluk i seljakluk.

photo : detalj unutrašnjeg izgleda vile u New York-u koja je prodata, arhiv