Svi političari u Sarajevu zaboravili Novu Jevrejsku 5.783 godinu, čak i nasmijana načelnica Benjamina, majstorica za praznike, skandale i Bajramske baklave

Kaže Igor Kožemjakin, ‘hazan’ (muzičar, vokalni solista) u sarajevskoj sinagogi kako su svi bh političari zaboravili i propustili čestitati Jevrejima Novu godinu ‘Roš Hašana’. Praznik je bio prije pet dana 25. septembra a od čestitanja ni ‘hebera ni glasa’. Nijedan bh političar se nije sjetio ovog praznika Židova, čak ni političar Reis Kavazović.

Ali nije čestitala ni Benjamina Karić Londrc načelnica Sarajeva, inače Židovka po nacionalnosti i opštepoznati stručnjak za praznike i praznovanja.

Ova sumnjivo nasmijana načelnica se posebno ističe iz dva razloga. Prvo, jer je na Pravnom fakultetu Univerziteta Sarajevo branila i uspješno (!?) odbranla magisterij na temu “Pravni položaj Jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine’ pa je svakako u tom radu morala obraditi i ovaj praznik. Koji se pod imenom ‘Roš Hašana’ slavi kao ‘početak godine’ iako po gregorijanskom kalendaru ‘pada’ pri kraju iste, i ovo je 5.783 nova Židovska godina.

Drugo, kao načelnica Sarajeva vazda nešto petlja oko praznika, istorije i spomenika gdje obično i ‘ubrlja’ dok su njene bolesno patetične tirade o Sarajevu kao ‘gradu džamija, crkava i sinagoga’, zajedništvu i ljubavi iako čista zajebancija u kojoj najviše ona uživa, njena česta lekcija u javnom obraćanju koja je trebala da je podsjeti na ovaj praznik.

Jok, načelnica je zaboravila i Židovski i svoj praznik, još jedan dokaz više da ona nije samo nepristojno nasmijana čak i kad govori o ratu ili žrtvama već je bezobrazna načelnica, čisto SDPovo podmetnuto kukavičje jaje kao zamjena Bogiću Bogićeviću. Ima mnogo dokaza za ove tvrdnje. Načelnica recimo nije i ne može zaboravi muslimanske praznike, uz svaki njihov praznik načelnica po ‘fejsu’ pršti od osmijeha, slika i čestitanja. Vidimo je uz Bajram kako i peče i dijeli baklave po Baščaršiji, dok za Katolički Božić ima neprevaziđenu čestitku koja je već u bh istoriji zabilježena kao sprdačina : sretan vam kalendar. Načelnica se dosjetila da čak ni ime ne izgovori tom prazniku ‘kalendaru’.

Svoju sramnu ulogu načelnica je pokazala i u slučaju nakaradnog spomenika na Kazanima, gdje je odbila na spomen-ploču navesti počinioce ratnog zločina a to su pripadnici ArBiH, dok je ploču dala usaditi na neprohodnom i teško dokučivom terenu, čisto da ‘otalja’ tu zadaću, nikako iz prave ljubavi i pijeteta prema žrtvama. U dijaspori je veselo i nasmijano dijelila zlatnike sa grbom Sarajeva osvjedočenim i dokazanim fašizodinim islamistički i radikalno nastrojenim tipovima sa web portala Bošnjaci.net o čemu su pisali i mediji u BiH ali Benjamina nije pojasnila koje su to ‘uloge i doprinosi državi BiH ili Sarajevu’ koje su uzrokovale dodjelu ovih odlikovanja, iako se javnost pitala i još pita i čeka njeno pojašenjenje.

Ako joj je glavni adut ovakvog ponašanja muž kardiolog kod Sebije Elene Izetbegović na Kliničnom centru, ili nedaj Bože ako je čestitku ‘zaboravila’ zbog nedavnog skandala sa Izraelskim ambasadorom u vezi njegove izjave uz izmjene Izbornog zakona u BiH to je o.k. ali onda treba prestati sa tim bolesnim licemjernim i patetičnim govorancijama i nakaradnim osmijesima dok nam servira svakodnevnu laž kroz svoj navodni multietnički karakter političara i načelnika. Neka se ‘presvuče’ i neka ne zloupotrebljava crveni SDP dres – biće joj sve oprošteno. Ovako, čista bahata blamaža SDPa i humoreska načelnice.

Ima, međutim, u ovom propuštenom čestitarenju i nečeg poučnog za Benjaminu ako hoće još da uči. Jedna od tradicija uz Židovsku Novu Godinu je i ‘šofarenje’. Šofar je rog ovna izdubljen da bi se koristio kao muzički instrument. Puhanje u šofar simbolizuje poziv ljudima da se probude i krenu sa pokajanjima. Eto, preporučujemo toplo Benjamini da iako je Nova Godina prošla, nađe taj rog i da malo puhne. Ili da, kao što dijeli baklavu po Sarajevu, uzme malo suhog kruha i baci par komada u Miljacku, da malo ‘tašliha’, kako to čine Židovi uz ovaj praznik.

Čisto radi magistarskog rada kojeg je uspješno odbranila. Radi Sarajeva, njenog načelnikovanja i njenog predstavljanja zajedništva džamija, katedrala i sinagoga ne treba više ništa raditi. Dovoljno je do sad ubrljala.

Bruka i ljiga SDP partije i jedan od gorih načelnika glavnog grad BiH do sada.

photo : Benjamina Karić SDP načelnica Sarajeva dijeli Bajramske baklave, arhiv