‘Antidaytonac’ i vehabija Nihad Aličković u posjeti djeci u školi ‘Mustafa Busuladžić poručuje : uslikati se sa ljiljan-zastavama bez kalašnjikova to ti je kao kad bi vidio našeg ubijenog brata teroristu Osama bin Ladena sa buketom cvijeća. Pih, zato braćo, sprem’te se …

Stari Latini su smislili odličnu poslovicu ‘ab ovo’, što znači ‘od jajeta’, sve počinje od toga.

Pa ipak, mi smo i dalje u stalnoj dilemi : šta je starije, kokoš ili jaje? Ili nam se samo to priviđa, budući da u toj dilemi uvijek potežemo djecu, od svih društenih bića najviše njih koristimo i zloupotrebljavamo?

Djecu koriste i religije i politika, koriste ih i u miru i u ratu.

Što više donose propisa o njihovoj zaštiti sve su više izloženi i nezaštićeni.

A djecu je najlakše i upotrijebiti i zloupotrijebiti, onako kako ih naučiš i kuda ih usmjeriš takvi će i biti i tamo će ići. Zbog toga religija-vjera (mejtefi i vjeronauka u školama) i politika (izborni patriotizam i slikanje sa djecom) ne mogu i neće djecu ostaviti na miru nikad iako je gadno i čuti i vidjeti kad se na djecu pozivaju.

Gledajući ove izborne spotove i predizborne skupove u BiH i ne možeš se oteti utisku da su djeca namjerno tu, u prvom planu. Dok napaljeni ‘lideri’ muljaju i petljaju, dok nabrajaju svoje poraze pretočene u pobjede i svoje želje u pusta i slatka obećanja, iza njih skakuću razdragana dječica sa zastavama. I to sa ratnim ljiljan-zastavama koje su ukinute i ­zabranjene od 1998. ali koje su u našoj zadojenoj i ispranoj glavi jedini simbol koji se ne ispušta, uprkos zakonskoj zabrani. Jer mi volimo da se naprđujemo i da poštujemo propise koje sami odaberemo. Uz ovu i ovakvu zastavu napaljeni Bošnjaci listom navlače čizmice i maskirne uniforme, na glavu beretke, pa se tako slikaju, šepure i karikaturalno prijete militantno i osiono, kao da ne vide i ne znaju gdje su dovedeni i kuda će tek stići. Od ‘suverenosti’ i ‘jedinstvenosti’ zahvaljujući vodstvu države i vjere ‘spali’ su na manje od trećinu države, o žrtvama da i ne govorim, i još glumataju i prijete da ne znaš da li bi se smijao ili plakao.

Izvjesni vehabija u opskurnom fašizodinom ‘pokretu’ zvanom ‘antiDayton’ Nihad Aličković je u ovoj ‘igranci’ sa zastavom i sa debilnim sloganom ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića ‘kome ba mi da se prilagođavamo i koga ba da pitamo’ otišao i korak dalje. Mrtve Bošnjake ovaj zalizani performanser umotava u ljiljane a vlasti mu to dozvoljavaju pa se glumac-vehabija okuražio i sa tom praksom je ušao i u Potočare. Kao da ne zna da u bh ratu za državu nisu ginuli samo muslimani.

Vraga, zna ta seoska bitanga to odlično ali trend je to zaobilaziti. Najčešće posjećuje Osnovnu Školu ‘Mustafa Busuladžić’ gdje mu je i mjesto u društvu ovog fašiste po kojem škola nosi ime, tamo nalazi nezaštićenu i (zlo)upotrijebljenu djecu koju oblači u isprintane majice sa logo znakom svoje firme, a onda se slavodobitno slika sa njima tako kostimiranima dok patetično piše prijeteće pamflete susjednim državnicima ili daje naredbe domaćoj vlasti. I uči kako će mo vaspitavati u mržnji i nezaboravu svoju djecu. Kojoj preporučuje da kao i on ‘spavaju samo na jedno oko’, da budu dječica budna jer žive sa neprijateljima. Sa kojima bi valjda pravili zajedničku državu, šta li? Klinac bi pravili državu bilo sa kim, ali tako se to samo kaže.

I moli : dijelite ovaj post.

Uz slike dječice sa ljiljan-majicama idu i Alijine ratne beretkice da se svi prepadnu i useru a onda uz to, zna se, obavezan ukras u rukama djece je i kalašnjikov. Originalni ili igračka, nije bitno, važno je da se vidi da ‘mali’ zna sa njim rukovati. I da svi vide kakva smo sila nebeska, sa dječicom koja u rukama umjesto knjige drže automat.

Tite mi ove gazije tipa Aličkovića su za bajku. Da je kako u toj bajci izvesti (a možda se može jer bajka je to) da se samo malo zarati pa da vidimo gdje bi zgladio ovaj namazani tip a gdje bi završila ova sirota dječica sa puškom u ruci, priča bi bila potpuna. Kako to nije na ovaj način izvodivo ni u bajci, ostaje nam da gledamo njegove domoljubne nelegalne proserotine sa kojima ispred zakona i tužioca pa i Visokog bh predstavnika (i po domaćim zakonima i po Zakonu ahbaba Visokog je zabranjeno širiti mržnju i širiti prijetnje ratom) truje i zemlju i zrak i udobno živi već čitavu deceniju.

I da zamišljamo kako bi izgledao ubijeni terorista, ‘naš brat’ Osama bin Laden da nam se ikada uslikao sa buketom cvijeća u ruci umjesto sa kalašnjikovim? Smiješno, jel’ da?

photo : screen-slike sa video priloga na facebook profilu ‘AntiDayton’ pokreta Nihada Aličkovića, djeca s kalašnjikovim, arhiv