Neminovni nacionalni balans ili u bh pravosuđu svi vole mućkati : američke sankcije su prvo pogodile Srbe i Milana Tegeltiju, zatim Hrvate i Gordanu Tadić a na red došli, evo, Bošnjaci i Diana Kajmaković



Slučajno ili ne, američke sankcije jednako bole u BiH sve ‘konstitutivne narode’ bez narodnosti.

Ured za kontrolu imovine stranaca Ministarstva finansija i trezora USA (“OFAC”-The Office of Foreign Assets Control”) prilikom izricanja sankcija američkim pravosudnim i drugim dužnosnicima u BiH kao da je pratio ‘naš’ nacionalni ključ preuzet iz onog ‘mračnog doba komunizma’. Tako je prvo na ‘crnu listu’ američkih sankcija upisao Milana Tegeltiju predsjednika VSTV (Visoko sudsko i tužilačko vijeće) iz reda Srba 05. januara ove godine, onda je ‘kazna’ stigla Hrvatima sankcijama od 11. aprila Gordani Tadić glavnoj tužiteljici (v.d.), da bi evo danas 26. septembra 2022. sankcije došle na adresu Bošnjaka i kandidata za glavnog bh tužioca Diane Kajmaković. Američki stručnjaci za sankcije su zatražili kažnjavanje Tegeltije zbog njegovog ‘djelovanje u ugrožavanju vladavine prava, demokratskih institucija i vlasti, te mira i prosperiteta za građane BiH”, Tadićki su rekli da je ‘koristila svoj položaj za promociju ličnih i porodičnih interesa i zaštitu svojih političkih patrona od krivičnog gonjenja čineći veoma ozbiljne zloupotrebe položaja u neprimjerenom političkom uticaju na pravosudne institucije‘, dok su za Dianu došle, reklo bi se, najteže kvalifikacije zloupotrebe, kriminala i korupcije.

‘Uprkos ovim obavezama u smislu izbjegavanja malverzacija u vršenju dužnosti tužioca, Diana Kajmaković flagrantan je primjer korumpiranog državnog tužioca BiH, povezanog sa kriminalnim organizacijama’ – bili su rezolutni iz američkog trezora i ministarstva finansija.

Korumpirano bh pravosuđe je predmet svakodmevnih primjera kriminala, korupcije i uticaja politike na pravosuđe te rasprave i medijskih naglabanja i iskreno, bez obzira na ‘domet’ američkih sankcija, teško da bi lako ove osobe ‘pomjerili’ sa njihovih funkcija bez ovih američkih kazni. Ni Tegeltija poslije očigledne i jasne afere ‘potkivanje’ nije bio spreman napustiti poziciju, to nije prihvatila ni Gordana Tadić nakon što se u medijima vrlo često raspravljalo o njenim propustima i slabostima, iz do sada objavljenog ‘prašina’ oko ‘sky prepiske’ uz Dianu Kajmaković koja ju povezuje sa grupom opasnih kriminalaca (u praćenim razgovorima se spominje ova tužiteljica) bi se nakon par dana slegla i bilo bi po starom : nikom ništa. U ‘najgorem slučaju’ VSTV bi kao što je do sad činilo pokrenulo disciplinski postupak pa bi ili donijeli odluku da osumnjičeni nije kriv ili bi ga (nju) ‘kaznili’ sa deset posto od plate za nekoliko mjeseci. I svi do jednoga bi nastavljali raditi kao i do sada kao da se ništa nije desilo. Ili bi eventualno bili premješteni u neki drugi odjel.

Iako svake pa i američke sankcije nemaju neki veliki efekat (dobitnici sankcija nemaju skoro nikako imovine u USA niti štednju u njihovim bankama) osim što im je uskraćeno pravo na vizu i boravak u Americi, u daljnjem obavljanju njihove funkcije svakako su djelotvorne. Ne postoji skoro nikakva šansa da se te osobe poslije ovakvih sumnji i teških optužbi obdrže na dosadašnjoj funkciji pa stoga i u tom dijelu sankcije su dobrodošle da se počne sa čistkama u ovom jednom od najvažnijih segmenata države. Iz dosadašnjih reakcija u vrhu pravosuđa i tužilaštva, već se vidi da poslije ovakvih osnova sumnji protiv primaoca sankcija neće biti pokretanja krivičnih postupaka, iz VSTVa najavljuju da će ‘vršiti provjere navoda američkih organa‘ i da su ‘oformili disciplinske predmete’, što u startu upućuje na ono o čemu govorimo. U BiH nema spremnosti, snage ni volje da se te optužbe ispitaju vjerodostojno i da se osumnjičeni ako se ispostavi tačnim – prosecuiraju. Osim toga, žalosno je i jadno da nam stranci uvode reda i donose kazne za nosioce naših pravosudnih stolica, oni više znaju od onih koji su plaćeni da to otkrivaju.

Zato, od svega možemo očekivati da će sancije ako ništa drugo bar spriječiti daljenje napredovanje ovih nosilaca pravosudnih funkcija.

I sigurni smo da su tempirano izrečene : i Tegeltiji kad je trebao da obnovi mandat, i Gordani kad je konkurisala nakon v.d.službe od godinu dana u vodstvu glavnog tužioca, isti slučaj je i sa Dianom. Ona je već bila u proceduri za mjesto glavnog državnog tužioca, i jedan od favorita. Sve je to ovim sankcijama propalo.

Možda izgleda slučajno, ali ovakvo sankcionisanje također očigledno upućuje na poznati bh ‘nacionalni ključ’ funkcionisanja države i vlasti, da podjednako ‘kazne’ osjete sva tri konstitutivna naroda. Ovaj ‘nakaradni’ sistem i zapošljavanja i vršenja vlasti preuzet je iz ‘onog mračnog sistema komunizma’ kako jednu fazu razvoja društva nazivaju ovi sadašnji mračnjaci, korumpirani kriminalci i ubice demokratije i države, nosioci državne vlasti, dolazi za divno čudo i uz ove izrečene sankcije. Naime, kao da se pažljivo pazilo da ‘sve tri strane’ budu zastupljene u sankcijama i da ih sve strane podjednako osjete, što i nije tako loše, dapače. Naime, za stanje u pravosuđu su svakako najodgovorniji političari u sve tri nacionalne, nacionalističke vladajuće partije pa je stoga i najpravednije da svi osjete te pogubne posljedice. Ovaj karakteristični ‘sistem ključa’ i ‘istovremenosti’ nije samo svojstven kod sankcija u pravosuđu, podsjećamo na izricanje sankcija i drugim nosiocima vlasti u BiH.

Tako je uz sankcije Gordani Tadić na američku listu upisan Asim Sarajlić sami vrh SDA kriminala i nepotizma, uz Tegeltiju američke sankcije je dobio Mirsad Kukić zv. Kuko, siva eminencija SDA.

Ima i onih koji uz ove sankcije Diani Kajmaković priželjkuju i najavljuju da na listi vide i ‘Osmana ‘Osmicu’ Mehmedagića, zatim Sudiju BiH Suda Ranka Debevca, lista je podugačka. Moguće je, i poželjno je, ali zašto recimo u tim željama osim Dodika koji je je već odavno sofisticirani sakupljač svih mogućih sankcija nema Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića? Oni bi, da se pojave, osvježili i osnažili američke sankcije do neslućenih visina jer su ih zaslužili odavno, u izboru i djelovanju već sankcionisanih njihovi prsti su lako prepoznatljivi. A i red je po ‘ključu’.

Što se tiče tužilaštva i pravosuđa generalno, čak i poštujući pravni postulat da ‘niko nije kriv dok se pravosnažno ne osudi’, sankcionisanjem njihovih nosilaca funkcija ne možeš pogriješiti nikako.

Bh tužilaštvo je već godinama, od 2008.godine pod skraćenicom ‘v.d.’, dok se skoro svi bh glavni tužioci vuku po sudovima, ili po disciplinskim postupcima, ili su ‘podnijeli ostavku’. Od Marinka Jurčevića, preko Milorada Barašanina, pa do Gorana Salihovića, Bože Mihajlovića i Gordane Tadić.

Neki zluradi ‘dušmani’ imaju i interesantnu ‘teoriju zavjere’ u vezi ovih zadnjih sankcija, koja nije skoz za odbaciti. Kažu da su sankcijama spriječeni Bošnjaci da na čelu Tužilaštva dobiju ‘svog kandidata’ u osobi Diane Kajmaković, te da su Amerikanci to namjerno uradili, i da bi isto uradili čak i da se ime Kajmakovićke nije pojavilo u ‘sky aplikaciji’ da bi ‘našli nešto drugo’. Zato jer to mjesto pripada ili Srbima ili Hrvatima a Bakir i SDA ‘ušicali’ za sebe. Diana je, kažu, bila glavni kandidat za mjesto glavnog tužioca BiH. Sad već to nije, sankcije su uradile svoje.

Ako se uskoro oglasi Sin Velikog Oca, sve će biti mnogo jasnije.

photo : nacionalni ključ u američkim sankcijama – Milan Tegeltija, Gordana Tadić, Diana Kajmaković, arhiv