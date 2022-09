Jučerašnje javno ‘reketirenje’ sarajevskog biznismena Sadika Pašića Paje inače muža pjevačice Branke Sovrlić i pozivanje na njegov linč od strane ‘žestokog momka’ a u stvari žestokog kriminalca i retarda Mirze Hatića nije nikakvo iznenađenje, talibanski SDA policajac sa celularnim Hatić je samo nastavak djelovanja sarajevskog vjerskog poimanja morala i građanštine.

* Ta kriminogena droblasta kreatura inače ‘od ranije poznata’ javnosti po reketiranju, otimanju love, pljački građana i po pucanju iz vatrenog oružja, taj – kako ono veli’ Avaz’ i ostali dio bošnjačkih medija – ‘žestoki momak Sarajeva’ mazgov i kriminalac Mirza Hatić o kojem smo već pisali, ponovo je u javnosti. Ispred ‘Baščaršijke džamije’ u centru Baščaršije glavonja kojem nakon izlaska iz zatvora gdje je robijao za razbojništvo samo raste stomak i brada, jučer je obavio pravo javno reketarenje sarajevskog biznismena u duhu iranskih talibana. Pa naredio vlastima ‘da poduzmu nešto’, što znači faktički onima i onakvima kakav je i sam ‘izdao fetvu’.

Udrite tog ‘ćafira’ koji toči alkohol u Sarajevu uz samu džamiju.

Kreten sebe vidio kao zaštitnika morala, čistoće i ćudoređa u ‘Evropskom Jerusalemu’, gradu ‘poznatom po ezanima, katedralama i crkvama’ kako glasi isprana i dvolična sintagma opisa grada, i po svojoj gostoprimljivosti, zajedništvu i suživotu ali na poseban način. Evo, ovakav grad i ovako nam dočarava život u glavnom gradu, sa nepismenim vokabularom žestoki bandit Sarajeva.

“Selam alek braće moja da vam se obratim ja. Ma je li ovo sramota? Evo čovjek gospodin prodao alkohol. Ovde evo đe prodaje alkohol, gdje se prodaje alkohol đe piju pivo. Ovi stranci kad dolaze, ovdje je stavio frižider, a ulaz u džamiju je zatvoren ljudi. Evo samo da znate je li ovo sramota. Je li ovo sramota? Znači, koliko ima prostora? Dvadeset cenata je džamija. Ovdje se alkohol prodaje, a vrata od džamije su zatvorena. Znači, ko se ovo pita da se ovaj klošar odavde skloni što prodaje alkohol ovdje, a pored je džamija. Znači vidite ovo,vidite sramote znači džamija munara, a ispod znači prodaje se alkohol. Ćafiri piju pive….Piva, vino a pored džamija. Je li ovo sramota naći nadležni fino organi, hoću da reagujete na ovo... Ove stranačke mene ne zanimaju ništa. Eto, džamija pored prodaje znači alkohol. Evo, vidi ovo. Vrata su zatvorena. Vidi ovo. Ne mogu ljudi luđak klanjaju ovde. A ovdje dolaze ćafiri i piju. Evo vidi ćafira piju pored džamije gledaj….’

Lokal je u vlasništvu muža pjevačice Branke Sovrlić inače poznatog estradnog menadžera i vlasnika dva restorana u Sarajevu Sadika Pašića zv. Paja, ovo je jedan od njih uz Baščaršijsku džamiju pod nazivom ‘Bosanska Kuća Steakhouse’.

* Sada poslije javnog poziva SDA talibana kojem u ‘venam teče SDA’ i koji će ‘spasiti našu djecu od ulice’ jer ga sada ‘zanima samo islam, Allah i legalne kombinacije’ (prije neki dan se uslikao na štandu SDA u Sarajevu), bukvalno svaka budala u Sarajevu može napasti i restoran i vlasnika. I sve mu je oprošteno. Ako se desi, biće ‘neka naša domaća budala’, što zvuči sasvom poznato. U toku bh rata vlasnik ovog restorana je bio kidnapovan i njegova supruga je morala da ga spasi ‘dati otkupninu’, vjerovatno su to odradili oni ‘žestoki momci’ koje je Alija Izetbegović pustio iz zatvora da ratuju, pljačkaju i ubijaju. Neke Ćele, Cace, Juke… ‘Naše domaće budale’.

U normalnoj državi ovakvi ‘od ranije poznati’ tipovi bi poslije ovakvog javnog linča i reketa bili umjesto na ulici ili u džamiji u zatvoru, međutim u BiH je potez ovog vjerskog policajca sasvim logičan slijed sarajevskih događanja i nastavak moralne čistoće po preporuci same vlasti.

Danas na ulici glavnog bh grada uređuje Mirza, koliko jučer je to bio Haris Zahiragić, prije njega načelnica Benjamina Karić …

Podsjećamo čitaoce da je ova napadna i karikaturalna ali veoma opasna ‘čistoća’ vjere i islama u ‘građanskoj državi BiH’ odavno prihvaćena. Ljetos, 07. juna je načelnica Sarajeva kao Mirza Hatić danas ovu moralnu inspekciju obavila žustro i dala do znanja da neće dozvoliti da ‘čisto’ Sarajevo uprlja hrvatska pjevačica Lidija Bačić, osudivši nastup pjevačice angažovane po tv ‘Hayat’ da snimi spot ispred katedrale ‘Srca Isusova’. Po bolesnom osmjehu SDP zaštitnice grada i države Benjamine, Lidija koja je inače puna ‘ženskih atributa’ bila je ‘oskudno odjevena’ a što vrijeđa vjernike Hrvate i ostale građane. Treba li napomenuti da crkva u Hrvata nije uopšte reagovala, ima ko je za to zadužen.

Samo nakon manje od mjesec dana od toga, u Sarajevu je održana ‘parada ponosa’ LGBT populacije, SDP je šutio u Sarajevu kao ‘dijete kad se usere’, umjesto njih kao vlasti, paradu je komentarisao Adnan Delić ministar, ispred ‘Naroda i pravde’.

‘Da sam se ja pitao nebi parada ni bila održana’, rekao je na zvaničnoj stranici svoga ministastva ministar privrede Kantona a onda i obrazložio zašto. ‘Božije pravo je ispred svih drugih prava i koja ovdje neću objašnjavati’. Ima li tu neke veće razlike u poimanju prava i pravde između mišljenja ministra privrede i žestoke sarajevske primitivne barabe?

Nema, naravno, ali u novinama i na tv Sarajevo je i dalje kolijevka zajedništva, za sve ‘ljude bez obzira na…’ Blah, blah, blahh.

Delić je još postupio i umiljato, kako je postupio još jedan drugi ministar Sarajeva, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajeva Enver Hadžiahmetović. On je, naime poslije ‘parade ponosa’ 2021 godine izdao naredbu da se ‘operu ulice kuda su pederi šetali‘, posebno pored džamija, tako da je poduzeće ‘Rad’ uključilo pumpe i kamione a ministar uskliknuo. ‘Sarajevo može i mora bit čist grad’.

‘Čistoću’ grada, islama i ‘građana’ Sarajeva, ozbiljno je shvatio i SDA bizon politike i parlamentarac Haris Zahiragić kada je juna prošle godine nakon performansa slovenačkog umjetnika na Trgu Susan Sontag u kojem je glumac bio djelimično i nag, izletio iz stana pa držeći celulalrni u ruci i snimajući predstavu raspravljao sa učesnicima predstave, zaprijetio zabranom nastupa da bi pozvao policiju i spriječio daljnje održavanje performansa. Bakir Izetbegović u ovim izbornim sijelima po bh gradovima ovu ‘hrabrost’ Zahiragića ističe kao njegovu najbolju osobinu jer je ‘spašavao naše majke, sestre i kćerke’ od nemorala’. To isto čini i ovaj zatvorenik na slobodi Hatić. Zahiragić je kao i Hatić sa telefonom u ruci uredovao po ulicama Sarajeva i dobio pohvale, uskoro se mogu pohvale očekivati i za Hatića, možda mu Benjamina čak i udijeli kakav ‘zlatnik’ Sarajeva kao doprinos za očuvanje moralne čistoće grada.

* Ne bi ništa začudilo jer u ‘Evropskom Jerusalemu’ nema mjesta za ‘ćafire’, nema mjesta za alkohol i svinjetinu a najsrdačniji grad na svijetu, čudo Božje.

Međutim, da Hatić ne radi napamet, vidi se iz ovih djelimičnih nastupa ministara u vlasti, to se potvrđuje i propisima koje vlast Sarajeva pokušava nametnuti kao ‘moderne i demokratske mjere’ kao uslov za ulazak u EU. Naime, ne viče ‘onako’ i bez veze nepismena sirovina Hatić ‘dvajes cenata je džamija‘ dok mjeri udaljenost od ulaza u džamiju i restorana, iako ne zna sve tajne vlasti i propisa. Jer, vlasti Sarajeva su još 2019. donijele propis da kockarnice i kafane moraju biti udaljene od dažmije najmanje kilometar, oni itekako brinu o ‘čistoći’ vjere i svom gradu. Međutim, ovaj propis je u praksi teško primjeniti, skoro nemoguće. ‘Evropski Jerusalem’ je prepun džamija, krcat je sa njima, morao bi rušiti pola Sarajeva da bi propis ispoštovao, toliko su džamija napravili i posadili po gradu, tada im nisu smetale ni kafane ni kockarnice. Ni ovaj restoran na kojeg se strovalio Hatić nije od jučer, već posluje godinama. Samo s razlikom što je Hatić tek ove godine ‘došao tobe’. Pronašao sebi pravi put.

ANTRFILE

Prije četiri dana talibanska vjerska policija je ‘klisačama’ i toljagam usmrtila mladu djevojku u Iranu Mahsu Amini (22) koja je došla u grad sa bratom ali je bila bez marame. Tako oni parkiraju kombi, šetaju gradom i uvode pravdu na poseban način. Poslije smrti djevojke izjavili su da je umrla od ‘srčanog udara’ ali građani širom Irana su na nogama. Preko 80 gradova Irana je pod žestokim demonstracijama režimu, navodno preko 30 poginulih demonstranata. Vlasti razmišljaju da se zabrana o obaveznom nošenju marame ‘ublaži’ ili ukine.

Nismo provjerili ali je lako moguće da Hatić ili neki njemu slični počnu hvatati i trpati u kombi po Sarajevu, Zenici ili Bihaću žene bez marame. Još se na ulicama mogu vidjeti žene i djevojke otkrivene, bez tog bošnjačkog simbola ‘slobode’ za žene.

Nije isključeno jer za ovakve tipove radi vrijeme. I zbog njega dolazi.

Za sada umjesto toljaga huška druge, umjesto kombija koristi celularni. Kao Zahiragić. Talibanska vjerska policija se modernizuje.

photo : gore – Zahiragić Haris i Mirza Hatić, dolje s lijeva – Benjamina Karić, ministar Enver Hadžiahmetović i ministar Adnan Delić, arhiv