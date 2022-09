šta ova grupa bh navijača poručuje Svijetu i to još sa naopačke okrenutom zastavom?

Večeras se u Zenici odigrava utakmica 5. kola grupe B3 UEFA Lige nacija, igraju reprezentacije BiH i Crne Gore. Podsjećamo, ovo je uzvratna utakmica na Bilinom Polju poslije one od juna ove godine kada je rezultat bio neriješen i za utakmicu vlada veliko interesovanje. Vijesti govore kako je u Zenicu stigla grupa ‘Ljuti Krajišnici’ iz Ljubljane koja će bodriti ‘zmajeve’ kako se prozvala bh sportska nacija, pretpostavlja se da će i zenički ‘Robijaši’ srčano navijati.

No, sudeći po koloritu i folklornoj fotografiji ‘Krajišnika’ pa još kažu ‘Ljutih’, ništa tu ne miriše na BiH niti na Krajinu. Više ‘tukne’ na Palestinu ili na neku sličnu arapsku zemlju, uz ovu zastavu koja nije ni ‘nalik’ na bosansku, dok navijači podsjećaju na neku od bh ratnih brigada ‘hamzi i gazija’ (čak neki na majicama i posjeduju tu oznaku), više nego na fudbalske navijače države Bosne.

Militantnost bošnjačke populacije je opštepoznata kao i njihova opsjednutost ratom i uniformama, beretkama i ljiljanima, sporstki tereni su pravi prostor da se to pokaže. Kao što znamo, iako ne bi ni po kojem rezonu trebalo tako biti, sport i politika su kod nas odavno srasli i ne mogu se odvojiti.

Po svim rezonima i svakoj logici navijači jedne države ili jednog kluba trebali bi po izgledu i po ponašanju da budu prepoznatljivi, da se po njima poznaje država ili klub, sudeći po ovakvim slikama i ovakvoj dekoraciji državu BiH niti ‘zmajeve’ kako se samoprozvala sportska bh nacija neće niko primjetiti. Ovde se vidi Plestina i to ‘naopačke’ (po svoj prilici zastava Palestine je na slici okrenuta naopačke) i vide se borbeni navijači ‘Ljuti Palestinci’. Koji su krenuli u sveti rat a ne na utakmicu.

Ako se izuzme par ljiljan-sličica na bubnju za galamu, Bosne nema ni od korova.

A kakvu će mo sliku odaslati u svijet sa ovim detaljima, to je posebna priča. Koja se priča godinama.

photo : navodno bh navijači ‘Ljuti Krajišnici’ iz Ljubljane, vidite li tu imalo države Bosne? arhiv