Oktobarski izbori u BiH su sve drugo osim ‘promjena’, ima li iko normalan da tu šarenu i bezobraznu mitološku laž zabrani?

* Pobogu braćo i sestre, drugovi, gospodo, može li ikako bez toga : ‘ovi izbori su historijski’. Ili ‘ovi su ‘presudni’, ‘ovo nisu izbori ovo je referendum o budućnosti države Bosne’!? Ako može, spasite me i oslobodite i mene i narod od te naše mitologije, biću zahvalan do groba, ima ozbiljnih (i ogroman broj) razloga da ta budalasta bh poštapalica i uspavanka za benaste već jednom nestane.

Pa ljudi moji, jesmo li mi ludi ili se, kako to u izbornoj debati kaže Bakir Izetbegović svome protukandidatu – ‘pravimo ludim’?

Ja mislim da je tačno ovo prvo, od nas se više nema šta napraviti, na žalost Bosna je odavno ludnica poluotvorenog tipa u kojoj je narod dobrovoljno zarobljen a ordiniraju sve sami doktori i profesori političke kriminogene mafije.

Od prvih, kako smo ih ono zvali – ‘demokratskih izbora’ 1990 – svake dvije odnosno četiri godine (opšti i lokalni) trošimo desetine miliona KMa, biramo vlast, biramo promjene, i svaki put slušamo istu priču. Ovi su ‘historijski’, ovi su ‘presudni’, ovi su demokratski’. Jesu govno, po čemu, da mi je znati ili da mi iko pojasni?

Ja, ili sam ćorav ili sam poludio, uvijek vidim iste face, iste stranke, iste šuplje priče, a sve manje države, sve manje omladine u državi (ode mladost u dijasporu), nikakvih promjena ni na vidiku. Faktički na sceni su isti akteri, ista nepotistička, familijarna i korupciona politika. I raja, ta vlast nema namjeru nikad iz vlasti otići. Čak i kad neko u vlasti slučajno umre, opet dođe isti. Iz iste stranke, iz iste grupe lopova i bandita.

** Sistem biranja je zapravo zakonski pokrio sav kriminal i nepotizam tako da se ne može nikako govoriti o promjenama, vidjeli smo kako su političari u vlasti priredili igrokaz pri samoj pomisli Visokog bh predstavnika da ih izmjenom izbornog zakona smijeni. Narod, rulju i sve svoje ‘političke protivnike’ nahuškali su na ulicu i pod prozore OHRa, ‘spasili državu’. Natjerali Christian-a Schmidt-a da igra po njihovim taktovima, tako da sad imamo uštimani orkestar. Umjesto promjena, dobili ‘turistu’ gospodina Visokog. Ma mogu oni trošiti koliko hoće, pričati šta hoće jer imaju lovu, imaju naše pare, medije, imaju sigurne glasače i brojače, međutim nemaju pravo očigledno lagati : nema tu promjena. No, ne možeš im ništa zabraniti, laganje posebno.

Neko je rekao ‘zamjena’, to već može nekako, to bi se dalo prožvakati.

Jer, sve se vrti po onoj poznatoj ‘parlamentarki’ u Kantonu Sarajeva, onoj SDA buli Amri Ćosović Hajdarević koja je u davno opričanoj SDA križaljci na silu istupila iz paralmentarnih klupa da bi u njih ušao onaj SDA ‘bizon’ Zahiragić Haris. Istupilo je njih još troje uz Amru jer je tako šef SDA naredio da bi u Kantonu Sarajevo na državnu sisu priključili pored postojećeg još jednog Zahiragića.

Amra je ostala upamćena ne samo po svom hidžabu ‘svojoj slobodi’ već po svojim nacionalističkim i islamističkim komentarima po ‘fejsu’ o LGBT populaciji ili po još provokativnijim ‘statusima’ o ugroženosti muslimana uvođenjem u vlast drugih nacionalnosti. Ko se još ne sjeća njenih proročanskih komentara od prije dvije godine kad je punila stranice interneta i novina te tv ekrane sa svojim mudrostima. ‘Ode Mevludin, dođe Milorad. Ode Selim, dođe Vera. Ode Hajrudin, dođe Vlastimir. Ode Edina, dođe Kristina..’.

Ovim atraktivnim naci-istupom prikazala je poteze vlade u KS koja nije njena, kojima su smijenjeni muslimani, i to policijski komesar Mevludin Halilović, direktor KJPK ‘Rad’ Selim Babić, pa direktori tv SA Hajrudin Hrvačić i Edina Fazlagić a pogađate, na njihova mjesta izabrani Milorad Bašić u Policiju, Vera Arnautović u Komunalno, dok su na tv stigli Vlastimir Mijović i Kristina Ljevak.

Šta hoću da kažem?

Ovi naši ‘demokratski’, ‘historijski i svakakvi drugi izbori ovog 02. oktobra ove godine su sve drugo samo ne to, najviše su ono Amrino bez nacionalnog prefiksa. ‘Jedan ode drugi dođe’. Može i po Safetu Isoviću, i on je slično tako pjevao. Pojednostavljeno (ako) ; ode Bakir-dođe Denis, ode Dragan – dođe Krišto, ode Milorad – dođe Željka …

Niz se može nastaviti do sutra, s tim da uvijek kao konstanta, do smrti, ostaje Željko Komšić, bošnjački član Predsjedništva iz reda Hrvata.

*** Desiće se zamjena – ne promjena, zato nakon što se zatvore biračke kutije 02. oktobra pa poslije, sve u BiH ostaje isto. Ostaje bošnjačka želja da se prisvoji 23% Bosne i ustroji po mjeri muslimana i Islamske Zajednice, namjera Hrvata da se pored formalnog i pravno zaokruži projekat Herceg – Bosne koji već od rata egzistira a mi se svi ‘pravimo ludi’ da nije tako, te vječita težnja Dodika da se Republika Srpska izdvoji iz sastava Daytonske BiH, budući da je, žalim, ionako samostalnija i suverenija od BiH.

I dalje će mo imati napikavanja i tociljanja u Predsjedništvu, ‘2:0 za nas’ nelegalnu a usvojenu u praksi formulu, nesređenu i nepotpunu vladu koja će ‘glumiti’ regularnu i legitimnu zajedničku vlast, Oružane snage koje će vježbati sa NATO snagama i zvati se ‘zajedničke’ i dijelovima NATOa a ništa od toga, blokade, ‘građansku’ i onu drugu gospodsku ‘EU Bosnu’, NATO, priključenje EU, apelacije, spomenike, nenadjebive pobjede i pobjednike, korumpirane sudije i tužioce, EU ambasadore koji su se naselili u BiH, vjeru u politici i vlasti koja trubi da je odvojena od politike, još veće plate vlastodržaca i još veću pljačku države, tendere, ‘mandare’ uz tendere, sve će skoro u bobu ostati isto. Zato što u ovim i ovakvim izborima nema promjena i nema razlike u sadašnjim vlastodršcima i u budućim kandidatima. Sve su to potomci ratnih vlastodržaca i svi oni ‘pišaju u jednu’. Bakir ih je sve opisao jednom riječju ‘derivati’. Od istog oca i matere. Pogriješio puno nije jer ‘promjena’ je po definiciji nešto sasvim drugo, nešto novo ali umjesto toga imamo ovaj naš bh mit i našu šarenu lažu koju obožavamo.

**** Uostalom , šta i možemo očekivati? Banke – naši kreditori nam uređuju zakone, visinu penzija i dječjeg doplatka te nam kao drogerašima guraju nove milione duga pored neizbrojanih milijardi postojećeg a mi ‘lapamo’ uz tvrdnju ‘obezbjedili smo’ umjesto ‘zadužili smo’. Još koliko sinoć na prvoj tv debati kandidati Denis Bećirević i Bakir Izetbegović umjesto da ‘u zemlju propadnu’ jer je vlast sebi izgasala povećanje ionako ogromnih plata, svađaju se oko toga ko ima a ko nema ‘uplatnice’ kao dokaze koliko su dali sadake sirotinji. Plus, kaže Izetbegović prije nekoliko dana kad ga prozivaju da je SDA predugo u vlasti, skoro 30 godina, da je to čista neistina. I bez srama izbifla : a kad je osnovana Demokratska Partija Amerike pa su još na vlasti. I još su demokrate, jel da?

Vjerovatno 1828, poprilično davno ali trenutno sada tu nema nikog od njenih osnivača i potomaka. SDA je, pak, ‘tek’ 30 godina na vlasti ali za razliku od američke ‘demokratije’ u njoj su još uvije iste face. I potomci i osnivači i rođaci.

Ovakva izjava bi svakog normalnog državljanina uplašila samo ne bh glasača i birača. Jer mi smo ‘historijski’ glasači i birači i imamo pravo da biramo. I obavezu da izaberemo iste. Kad nam umjesto Asima Sarajlića ponude Sebiju Izetbegović, mi kažemo da su nastupile promjene. Sasvim dovoljno, nama više ništa i ne treba.

Da ne zaboravim, moram još samo dodati mali podatak o hanumi Amri zvanoj ‘jedan ode drugi dođe’, da ne mislite da je zapostavljena i odbačena. Kakvi!

Nakon što su sa njenim odlaskom nastupile ‘promjene’, SDA joj je pokušala hitno naći posao u Centralnoj Banci, poslije u Finansijskoj Agenciji ali nije ‘prošlo’. Onda je kao spasilac ‘uletio’ takozvani i lažni premijer Fadil Novalić pa je hanuma dobila posao kod njega, postala je njegova savjetnica. Plus, izabrana je i u Komisiju vlade za Disciplinske postupke.

Što bi rekao pametni Fadil : promjene su se desile. I Harisu i Amri.

Tako će biti i sa bh Predsjedništvom poslije oktobra. Iz bh Parlamenta će tu ući Bakir Izetbegović i biće to dabome promjena: Bakir neće biti u Parlamentu. Ako pak pobijedi Bećirević, biće to isto kao kad poslije Amre, u parlamentarne klupe sjedne Haris Zahiragić. Sve ostalo znate.

photo : Haris Zahiragić i Amra Ćosović Hajdarević, promjene i SDA zamjene, arhiv