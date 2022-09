Ćorsokaci bh ‘twitt’ diplomatije i politike : Džaferović u New York-u, Komšić na Manjači, Dodik kod Putina a Bisera na dženazi kraljice. I svi ‘zvanično twittaju’.

* Nije u BiH jedino Bisera Turković ‘krstareća raketa’ kako je slikovito naziva Milorad Dodik, namjerno provocirajući muslimane (pardon : Bošnjake, Bosance i Hercegovce, proBosance…) jer zna da u bošnjačkom pravopisu nema ništa što asocira na krst. Ona, Bisera, mogla bi biti ‘samonavodeća’ ili na daljinski lutajuća granata, Dodik je zapravo na to i mislio. Kao, ona ide kuda hoće, nikog ne pita niti ima za to odobrenja i ovlaštenja Vijeća ministara ili bh Predsjedništva, radi kako i šta hoće i nikad ne znaš gdje će ‘gruhnuti’ ili opaliti.

Opet je Dodik u krivu. Bisera odlično zna kuda ide i gdje će aterirati, zna šta radi i kako treba to odraditi pa bilo da ‘krstari’ ili se ‘samonavodi’, SDA stranka sa njom najčešće upravlja i Bisera Turković svoja putovanja obavlja po direktivama Bakira Izetbegovića i partije SDA, zbog čega zapravo Dodik još od kraja augusta najavljuje njenu smjenu, zahtjev za smjenom koji još nije ugledao svjetla dana i noći.

No, od te smjene nema ama baš ništa, to je još jedan u nizu od mnoštva Dodikovih političkih performansi, od referenduma za odvajanje Republike Bosne pa do proslave 09. januara, čista predizborna talašika na Dodikov način.

Jer, ma koliko se opasni lažov i manipulant Dodik trudio da ‘ostane dosljedan’ ovo sa smjenom ministrice vanjskih i unutrašnjih poslova SDA Bisere Turković je čista opsjena i licemjerje. Ne zato što je Bisera odličan ministar i što dobro radi posao, već i jedino samo zbog toga što je ministrica Turković zapravo nedonošče i (ne)željeno dijete iz ‘braka’ SNSDa i SDA, uz saglasnost HDZa i ostalih stranaka u vlasti.

** Da pojednostavimo, Milorad Dodik je dao svoju saglasnost da Bisera uđe u vladu kao podpredsjednica ministarskog vijeća (Srbi to i dalje nazivaju Savjetom) iako je bio upoznat da je ona predložena iz kuhinje tekije na Mejtašu i tamošnjeg šejha, ratnog generala ArBiH, ‘7. muslimanske bd’ Halila Brzine (sadašnjeg imena i prezimena Halil Hulusi Nakšibendi el Bosnewi) gdje se kroji kadrovska sudbina SDA ‘lidera’, iako je znao da će ona ‘krstariti’ kuda je ‘navije’ SDA i tekija. Uslov za takav ‘merhamet’ Dodika je poznat i jasan; Bisera za ministricu vanjskih poslova, Srbin i Dodikov kadar Zoran Tegeltija za predsjedavajućeg ministarskog vijeća ili ti Savjeta.

Ta ‘operacija’ ljutih ‘neprijatelja’ Bakira, Dodika i Dragan Čovića dogovorena je i provedena u ‘zakon’ pred Novu 2019. godinu kada su u bh Parlamentu potvrdili ovu križaljku. Osim Tegeltije u ovom ‘bezveznom organu’ Vijeću ministara kojeg su ‘osmislili stranci’ i ‘koji Srbima u entitetu ne znači ništa’ ili ‘eventualno pomoćnom organu Predsjedništva’ kako je prije toga bljuvao Dodik, cijena za formiranje ovog inače nelegalnog i nepopunjenog organa vlade je bio i plan APN. Odnosno Program reformi za ulazak u NATO. Kojeg se kao i Bisere Dodik odriče kao da ne zna da je ‘jednom data nasljednička izjava neopoziva’.

Dakle, Bisera Turković će nažalost (jer je Bisera ruglo bh diplomatije i ogledni primjera SDA korumpirane i kriminogene i nepostističke elite u vlasti) još dugo kružiti i krstariti do ateriranja, sve dok postoji i kap pogonskog goriva ovog dogovora Bakira, Dragan i Milorada i dok rade baterije u daljinskom kojeg u džepu drži Bakir.

*** No, ne ‘krstari’ samo Bisera, u bh vlasti su sve same opasne i samonavođene rakete. Svako ide kuda hoće i nikom ne polaže ni račune ni planove. Puno je bh političko nebo tih lutajućih projektila kao meteora.

Eto, i sam Dodik je u Moskvi iako ga tamo niko zvanično nije poslao, on se u orbitu Rusije sam lansirao. On će reći da je tamo u ime bh Predsjedništva čiji je član iz reda srpskog naroda, kao što će isto reći i Džaferović Šefik koji je u New York-u na sjednici generalne skupštine UNa ili Željko Komšić koji je na Manjači gdje bh vojnici sa vojskom NATO snaga vježbaju. I oni su tu gdje jesu u ime i ispred države BiH ali da ih ubiješ nemaju pojma jesu li tu kao i Dodik u Rusiji zvanično. Da, reći će da jesu ali Predsjedništvo u ovom sazivu najlošijem i najgorem ikada u BiH posluje kao i Bisera; kad se kome ‘prahne’, kupi kartu i ode. I svi putuju i zastupaju ‘zvanično’. Željko i Šefko to nekako i popeglaju nekakvim nelegalnim ‘glasanjem’ 2:0 za njih dvojicu-Dodik je protiv, dok Dodikovo putovanje niko niti odobrava niti kontroliše. Slično posluju i ministarstva i ostala vlast.

Bošnjački mediji ovaj zadnji odlazak Dodika u Rusiju karikiraju, prenose stenograme razgovora (po nekim novinama sastanak sa Putinom je trajao manje od 5 po drugiam 15 minuta), citiraju se teme sastanka iako nemaju pojma, samo zavađaju i pale dodatne vatre. Čak su u navodne razgovore ubacili i FSBiH i Dodikovo ‘sređivanje’ da se odigra prijateljska utakmica sa Rusima u novembru, da bi što više natociljali raju i nahuškali je da izlaskom na ulice ukine tu odluku. Kažu, možeš misliti ‘jebe’- nećemo politiku u sport. Dok o odlasku negdje vani bošnjačke diplomatije osim posjeta arapskim zemljama gdje je Bisera najčešće i najviše što iritira ne samo Dodika, nema ni traga ni glasa.

**** Dok ratnohuškački ‘zlatni ljiljan’ a navodni čuvar Bosne i ‘građana’ Željko Komšić u militantnoj jaknici skupa sa jaranom Sifetom Podžićem šepuri se po Manjači sa izbornom baladom ‘vide, evo nas u NATO’, da mene nije bilo vježbali bi oko Pazarića, Bisera Turković je trknula na dženazu kraljice Elizabete II (sahranu sam namjerno tako nazvao jer bošnjački mediji ugušiše o njenom sinu sadašnjem kralju Charlesu III koji umalo nije postao musliman, zaobilazeći najvažnije da je kralj nedavno od familije Osama bin Ladena primio 1 milion funti donacija zbog čega vrijedi i ‘preći na islam’) tj. sahranu i otuda nam je pažljivo ‘twittala’ svaki dan i svaki čas. Te, evo me sa Kraljem, evo me sa predsjednikom, te ‘čast mi je biti na sahrani’. Tako inače i rade naši vlastodršci, oni samo ‘twittaju’ ili ‘fejsbuče’, oni su naše ‘Soraje’, ‘Karleuše’ ili ‘Stanije’ pa čak i ‘Mace Digresije’, mi smo njihovi ‘pratioci’. Na zvaničnim web stranicama je vrlo malo vijesti, moraš ‘pratiti’ i ‘lajkati’ na socijalni mrežama da bi znao šta i kako radi ‘twitt’ vlastela ili diplomatija.

Bisera Turković je na ovu sahranu, kažu, otišla ‘sa delegacijom BiH’, vidjeli smo kad je sjela u najjeftiniji avion tipa Wizz air (­što je posebno naglasila u twittu, kao ona pazi na bh lovu, štedi, ja smijeha majko moja mila što bi rekao Izet Fazlinović), međutim ja nigdje ni u odlasku, ni na sahrani ni u povratku Biserke nisam vidio nikog od ‘delegacije’. Valjda ona zna ko je tu delegaciju imenovao i zna im imena, pojma nemam. Ako to nisu ‘zvanični držači kišobrana’ onda jesu fotografi sigurno, jer sve slike sa Biserkine dženaza-ekskurzije (takav ugođaj je napravila ministrica sa šeširićem na glavi) je uradio neko drugi, za to zadužen. Nije Ona, a nije ni britanski medijski servis.

***** Kad smokod slikanja sa sahrane, mora se naglasiti ; Biserka ima sluha i stila. Ona se jednostavno prikradala tj ‘šuljala’ između i do pozvanih gostiju i unutar kraljevske familije a njen fotograf bi slikao, poslije bi ona ‘twittala’. Kao u onoj vojnoj marketinškoj numeri u nesretnom i teškom bh ratu u Krajini između ‘autonomaša’ i ‘korpusovaca’, ‘ja u rovu, ja u rovu, a nešto me žulja, pogled lijevo pogled desno-Bužimljan se šulja..’

Ovu ‘šuljajuću’ diplomatiju naše biserne ministrice je najbolje dočarao američki predsjednik Joe Bien. Na slici gdje je Bisera iza njega ‘ajde i nekako’ ali na onoj kad je bahnula ispred njega koju ovdje objavljujemo vidi se sve. I koliko je Biden-u kako ono reče Bisera ‘Bosna uvijek na umu’ i kako je ‘obećao podržati Bosnu’ sve se vidi. Čovjek je u prvi mah pomislio možda je ovo ona bakica što mi čestitala kad sam izabran za predsjednika ‘Joe, nove zore nam sviću’ tako intimno kao da smo skupa išli u Mejtef, ali opet nije bio siguran. On inače počesto nije siguran.

Ipak, takav kakav jeste, uslikao se onako preneražen, baš tako sa prezirom : ko to još osim Bošnjaka na sahrani traži i dramči sadaku, da mi je samo znati?

photo : Joe Biden američki predsjednik, arhiv