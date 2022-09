ministar Srednje-Bosanskog Kantona SBK Amir Šečibović ima recept ­za prestanak bavljenja politikom

Ministar Srednje-Bosanskog Katona Amir Šečibović nije bilo kakav ili bilo koji ministar. To je specifičan SDA ministar i po izgledu i ponašanju.

Mnogi su bili, ne znajući ga, iznenađeni kada je 12. jula ove godine u Bugojnu napravio incident na manifestaciji kojom se obilježavala godišnjica Srebrenice, jer kao što rekosmo, on je specifičan.

Podsjećamo, ministar je bio nezadovoljan što su mu defile kojeg je kao predsjednik OO SDA Bugojno u ime stranke on organizovao i osmislio htjeli preoteti drugi. Aktivisti ‘Stranke za BiH’ su također htjeli u svom gradu da se priključe manifestaciji ali na svoj način koji se nije dopao ministru. Oni su naime ušetali u kolonu sa transparentom na kojem je pisalo “Mi nismo SDA, mi smo Srebrenica” pa je ministar intervenisao onako ministarski i na sda-ovski način : pocijepao je parole i rastjerao momke. Zna se, čija je država, Srebrenica, vjera, snaga …

Prekjučer, na predizbornom skupu SDA šetača u Bugojnu, ponovo je pokazao da je jedinstven. Ujedno je ponudio i zanimljiv recept kako i kad se prestati baviti politikom. Nakon što je Bakir Izetbegović izbiflao već skoro poznato, kako se neće kičma savijati, kako neda selame ‘naše’ pozdrave i vjeru a što mu sve to otimaju, te nakon što je pobrojao pobjede SDA partije gdje je ugurao (nećete vjerovati a morate) i rušenje crkve u dvorištu Fate Orlović, iako smo vidjeli javno na tv kako Fata priča na što ju je nagovarao Ramiz Salkić podpredsjednik SDA (nudio Fati lovu ispred Srba za opstanak crkve) kojeg je ona kako reče ‘maršnula’, za govornicu je stupio ministar Šečibović i održao slovo za pamćenje.

Nahvalio je Bakira i Meliku Mahmutbegović podpredsjednicu FBiH sa nekoliko stanova po Sarajevu kojoj policija čuva čak i jedan prazan stan, o čemu smo nedavno pisali, a onda je ponudio zanimljiv i jedinstven način kako se rastati sa vlašću i politikom.

“U jednom trenutku sam rekao da kada na himnu SDA i na prezime Izetbegović ne osjetim emocije prestat ću se baviti politikom. Mi smo u srcu Bosne, u Srednjo-bosanskom kantonu, a iz srca Bosne može doći samo pozitivna emocija, može doći ljubav. Neka naš predsjednik osjeti šta je to Bugojno..’

Dakle, jednostavno a SIGURNO : kad izgubiš emocije na predsjednika i stranku vrijeme je da odeš iz politike. Sve dok je drugačije, ti si tu. Međutim to je nekad, ‘u jednom trenutku’, Bog zna kad, ali kao varijanta postoji.

Vidi ti mangupa i ministra, kako se samo dosjetio. Što opet znači da je taj ‘osjećaj emocija’, šta li, lični element kojeg samo ti osjetiš i predsjednik kao izazivač emocije sa svojim prezimenom, uzročnik ljubavi i ljubavnog stanja i na kraju svih krajeva to znači ostaješ u politici dokle hoćeš ili dokle te predsjednik bude volio.

Zato je ministar onako u zelenoj jaknici i sa borbenm stavom lupajući šakom kao nekad partizanski gerilci da ga svi razumiju, pobrao neviđene aplauze i neviđene simpatije ‘predsjednika’. Može komotno u nove akcije i nove pobjede.

Ovakvo analno poziranje i postupanje odavno nije viđeno.

Ne anualno , molim fino, uživali su svi redom, njih dvojica najviše.

Kao u stranačkoj himni, u ‘plavom Božjem prijestolju’.

photo : SDA ministar u Srednje-Bosanskom Kantonu Amir Šečibović na izbornom mitingu Bugojno, arhiv