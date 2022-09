Željko Komšić kandidat za bh Predsjedništvo ‘iz reda Hrvata’ u Goraždanskom Kantonu na izbornoj konvenciji a tamo na zadnjem popisu 2013. bilo ravno 24 Hrvata na čitavom Kantonu, nije se ‘sjetio’ da posjeti Grabovicu ili Bobaše kod Viteza, mjesta gdje je ArBiH počinila strašne ratne zločine nad hrvatskim stanovnicima …

Gledam ove predizborne i izborne i ‘ibretim se’. Hoću reći čudim se.

Svakom, ponajviše – Bakiru Iztebegoviću i Željku Komšiću. Predsjednicima.

Eno, vidjeli smo kako je Izetbegović kurvenjski na izborni plakat pored titule predsjednik zakačio zvaničnu bh zastavu ‘trokut’ sa evropskim bojama i zvijezdama a Bog i narod znaju da je ne može smisliti. Uvijek je pažljivo odabranim ‘stajlingom’ na svim slikama iz ureda ili iz ‘posjeta’ širom BiH ‘na teritoriju pod kontrolom Bošnjaka’ u prvom planu ona ratna ljiljan-zastava koja je zabranjena. Ukinuo ju je Visoki bh predstavnik Carlos Westendorp februara 1998 ali Bošnjaci na čelu sa Bakirom, SDA i Islamskom Zajednicom BiH neće ‘nametnutu’ zastavu, hoće onu koju su oni odabrali i to ‘nasramotu’ i da pokažu silu. Čime apriori od zvanične od zastave odustaju i Srbi i Hrvati. Dakle, kad je u Turskoj Bakir sjedi ispod turske a kad je kod kuće ispod ratne i zabranjene zastave. Hinjeći ‘građanina’ valjda, sve građane načisto ‘pravi budalama’ ovim izbornim bilboard trikom za budale.

Komšić se ‘furao’ bestijalno i bezobrazno na ‘zaštitu države’, na ‘jednaka prava’ a kad je ta varka provaljena, sad se Željko fura na ‘građansku BiH’. Iako po postojećim propisima, Dayton-u i Ustavu, u tom organu sjedi kao ‘konstitutivni’ Hrvat. I on obožava da ga zovu ‘predsjednikom’.

Sva svađa i sve blokade na relaciji bh-državni organi-HDZ i država BiH-država Hrvatska, nastaju upravo na tim začkoljicama iz Izbornog zakona ali sadašnjoj nelegalnoj bh vlasti nije uopšte stalo da se ti odnosi izglade, naprotiv, po svaku cijenu guraju Komšića zavađajući osim sa Hrvatskom državu BiH i sa Visokom bh prestavnikom i sa zapadom, sa Njemačkom, Amerikom… Sporazum kojeg je Bakir Izetbegović potpisao decembra 2020. sa Draganom Čovićem zbog izbora u Mostaru je neprimjenljiv jer je Bakir kao i njegov Ćaća u vrijeme rata u BiH – odustao od onog što je potpisao. Sporazum bi umanjio uveliko šanse Željku Komšiću ostanak u fotelji i njime je Bakir sa Čovićem proveo izbore u Mostaru nakon 12 godina te prihvatio ‘legitimno predstavljanje naroda’, sad se ‘pravi mutav’ kao da ništa nije potpisao.

Što u prijevodu znači : BiH slijedi i poslije izbora novi igrokaz u vladi, u bh Predsjedništvu gdje su Komšić i Džaferović čitav mandat potrošili na donošenje odluka matematičkim rezulatatom ‘2:1 a nas’. Za Bošnjake, dakako, tu je čitavo vrijeme Komšić zastupao interese Bošnjaka i u ime Bakirovo svađao se sa Hrvatima koje ‘predstavlja’ i sa Hrvatskom također. I sa Evropom koja je ‘antiislamska’ po Komšiću, i sa Amerikom koja ‘podržava HDZ i Čovića’, svakako i najviše sa Visokim bh predstavnikom na kojeg je Komšić napikao bošnjačke narodne mase i SDA jurišnike… Još ga drži na pristojnoj udaljenosti od sebe.

Čitavo ljeto Komšić je viđan i slikan sa Bakirom ili sa članovima SDA po Kovačima, šehidskim grobljima, odlazio u Potočare, obilazio sva mjesta stradanja Bošnjaka, zalagao se da se potpiše ugovor sa Islamsko zajednicom, predlagao međunarodnu tužbu protiv Hrvatske zbog Pelješkog mosta kojeg je obećao spriječiti po svaku cijenu, svaki pokret Dodika je proglašavao ‘privatnim’ dok su on i Šefik Džaferović odluke donosili umjesto konsenzusom (dogovorom) kako propisi nalažu – nezakonitim preglasavanjem. Riječju, savjesno kao i svaki predstavnik Bošnjaka, zastupao njihove interese. Cijeli mandat Komšić nije posjetio zvanično Hercegovinu niti je obilježio podsjećanje na bilo koje stradanje Hrvata u bh ratu, kao da to nisu također ‘građani’ za koje se zalaže. Popis gradova koje je posjetio u ovoj kampanji do sada spisak je mjesta u FBiH gdje su Bošnjaci većina i ‘zlatni ljiljan’ Komšić koji za svoje bitke onog rata dobiva svaki mjesec dodatnih 700 KM na ogromnu platu više ni ne krije kako će do glasova.

Mizerno, jadno i žalosno ali to je naša politička stvarnost. Ako je već ‘zlatni ljiljan’ mogao stići ovog ljeta na svaku čuku gdje su se udarali jarboli sa ljiljanima i ako je stigao posjetiti svako mjesto stradanja Bošnjaka (Kovači se izuzimaju, tu Komšić ima rezervaciju, dnevnu i mjesečnu) što je za pohvalu i nije kritika, kako onda da recimo nije smogao snage pa da ode na bar jedno hrvatsko stratište, na mjesto stradnja hrvatskih žrtava.

Kako ga kao ‘građanina’ i borca za jednakost nije nimalo dirnula teška ratna bh priča iz Grabovice kod Jablanice gdje je ArBiH u ratnom pohodu i zločinu ubila 33 žitelja Hrvata tog sela ili kako da nije posjetio sada ili ovog ljeta selo Bobaši kod Viteza gdje su jurišnici Muderrisa Nezima Halilovića komandanta jedinice ‘El-Mujaheed’ brutalno likvidirali 15 Hrvata uključujući i njmlađu žrtvu djevojku od 16 godina Ivanu Garić… Ima tih mjesta činjenjenja ratnog zločina još, bošnjačka bajka da ArBiH nije ‘uprljala ruke’ krvlju u bh ratu ne može opstati nikako jer čak i poslije 30 godina od zločina postoje dokazi i svjedoci, ali ratna tragedija i zločin u Grabovici je za posebnu opservaciju. Ovo selo je najružnija mrlja ArBiH a najteža kazna Komšiću na njegovoj prodanoj duši. Čitavo skoro selo vojska ArBiH je pobila iz čista mira, navodno zbog svađe zbog krave u štali jednog Hrvata, neki su ubijeni za ručkom, a sve to je ArBIH pripremilo za ovo selo : i hranu i smještaj su im dali seljaci HRvati za metak u srce ili čelo. Nije pošteđena ni djevojčica od 4 godine Mladenka Zadro koja je ubijena u majčinom naručju skupa sa majkom, ocem i djedom… Zaštićeni svjedok jedna Bošnjakinja je na sudu u Haagu u procesu protiv Sefera Halilovića potvrdila da su vojnici ArBiH sve to unaprijed pripremili jer joj je jedan ‘borac’ rekao ‘obuci dimije inače ćeš biti Hrvatica i zna se… ‘ Da nije obukla dimije ne bi bila ni živa. Za ove zločine nije niko odgovarao ni u Haagu ni kod kuće, šture vijesti kažu da je prošle godine u povodu tog događaja od 8. septembra 1993 Komšić na ‘fejsu’ izrazio kajanje ali tamo nije otišao, dok je odmah u aprilu u povodu Dana ArBiH sve zaboravio: ‘ArBiH je antifašistička i najčistija vojska, nije imala nijedne mrlje..’

Kako i zašto sve ovo može ignorisati Željko Komšić dok skupa sa SDA kojoj je glavni ‘oslonac’ ovaj ratni zločinac Muderris koji je ubijao sa ‘braćom’ Arapima a sada glumi veličinu i predstavlja ‘joker kartu’ Bakiru Izetbegoviću, to zna samo on i znaju oni sa kojima je ovaj performans dogovorio. Međutim, kad-tad će ga sustići ratne suze djevojčice ‘ustašice’ Mladenke Zadro, suze su dugovječnije od laži i neistine.

*** Čitam kako je jučer ‘na tribini’ u Goraždu Željko Komšić održao ‘žestok govor’ i opet se okomio kao strvinar na Christian-a Schmidt-a, sa razlogom, jer ga se boji. Rekao je da ‘on nama namjerava nametnuti ono što ne može u svojoj zemlji, neka tamo izbroji koliko je Turaka glasalo za njega i koliko muslimana, katolika i protestanata…’

Zbilja ‘predsjedniče’, tako i treba. A jesi li možda izbrojio koliko ima Hrvata, onih koje ti uz sve ostale ‘građane’ predstavljaš, koliko ih je na čitavom području Bosansko Podrinjskog Kantona? Nisi a tu držiš izbornu Konvenciju?

Evo ovako. Po popisu iz 2013. predsjedniče, tu živi ravno 24 Hrvata. Slovima : dvadeset i četiri, recimo građanina Hrvata.

Vijesti kažu i ovo. Komšić je skupa sa Sifetom Podžićem, ministrom odbrane kojeg je tu predožio Komšić, ‘slučajno’ prisustvovao i jednoj svadbi u Goraždu. Ja ‘slučajnog’ ljubljenja, cviljenja i pjesme, mati moja draga. ‘Dobro doš’o predsjedniče’ orilo se Goraždem.

Iako je sve ‘slučajno’, još uvijek u zraku stoji normalno i logično pitanje : a šta ti tu radiš? Kume? Predsjedniče?

photo : montaža Komšić Željko bobošnjački zlatni ljiljan, arhiv internet