medijsko opasno strašilo, tursko-bošnjački magazin ‘Stav’ : kad ‘najbolji sinovi BiH’ koji su dali svoje živote za državu ne leže gdje trebaju ležati

Ko bi njima ugodio? Mislim, tim čuvarima islama u ‘građanskoj’ državi BiH, zaštitnicima religije uopšte, ćudoređa da ne kažem morala?

Prvo su preko Bakira Izetbegovića proglasili da je preći ‘džamijski prag’ uslov da se uđe u vlast, zapravo da se uopšte kandiduješ za vladanje, poslije kad je ‘naše’ krenula karta, kad su se kandidati pa i oni u vlasti počeli utrkivati ko će se više i češće uslikati u džamiji i sa Reisom, ko će dati Reisu veći donatorski ček ili ko će sagraditi mejtef ili džamiju, ni to nije dovoljno. Počelo se sa ‘brojanjem’ ko i kada i koliko puta uđe u džamiju, da li je dotični učio, dovio ili se ‘sakrivao’ iza kamera dok dovljenje ne prođe, je li brzo proučio i da nije možda molitvu preskočio, da li je ikada bio u blizini Kuće cvijeća i Josipa Broza, da li je išao u Potočare i ako jeste, da li je ili nije tamo namazio i učio…

Sve se gleda, tursko-bošnjački magazin fašizoidno djelo SDA i braće Turaka te urednika izvjesnog Filipa i Mursela Begovića iz Zagreba ništa ne prepušta slučaju. Posebno sada pred izbore, lovi i špijunira SDP i njene kandidate.

Piše tako na web stranici magazina zadnjih dana kako razgovaraju dva neidentifikovana i neimenovana hidžaba, zapravo jedan potpisani hidžab (Harisa Brkić) piše, drugi je na slici iza Denisa Bećirevića i Irfana Čengića i vidi se ali mu ne znamo imena. Nikad nisam čuo da ovim stilom razgovaraju hidžabi, osim toga budući da je pisanija tipičan trač protukandidata za izbore Izetbegoviću, u pismu prepoznajem zločesti i po šikaniranju i pljuvanju meta ‘din-dušmana’ poznati ‘Stav’, glasilo SDA partije. Pismo poluvidljivog hidžaba drugarice Harise je ciljano : da se okleveta ili istrača Denis Bećirević, kandidat opozicije za člana bh Predsjedništva i ostali ‘drugovi’.

Kaže, piše hidžab, citiram.

“Idem ja danas iza Denisa, i sve se mičem iza Irfana (Čengić, SDP aktivni parlamentarac, op. Cross), ali moja jaranica nije. Uhvati je kamera. Kontam lik krenuo na neki skup, na Čaršiji, na kafu. Jok jara, na Kovačima izađe iz kola, sleti niz kaldrmu, udari par slika, auto ga dočeka, Irfan se vrati, on ode. Ubleha. Sine, ne vodi se država slikama i obmanama. Pojest će te dušmani ove zemlje za užinu. Pozadina baš ono prava za obmanu. Džamija, pokrivene žene, Čaršija.. I on k’o neđe poš’o. Da vodi državu. Odvest ćeš nas u propast obmanama, doktore Bećiroviću”..

Dalje slijedi nastavak citata sa ‘fejsbučenja’ nevidljive Harise Brkić, kojim statusom se ‘Stav’ ponosi.

‘Opis njihove fotografije “Ujedinjeni za slobodnu Bosnu i Hercegovinu!” se totalno ne uklapa u Kovače s obzirom da na njima leže najbolji sinovi Bosne i Hercegovine koji su svoje živote dali za slobodnu i nezavisnu domovinu zajedno sa prvim predsjednikom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Možda drugo žele poručiti da Kovače, Sarajevo i BiH žele osloboditi upravo od onih koji su se borili i dali svoje živote. Nažalost, ovaj performans je nastavak Mandićevog narativa koji je izbor SDP-ove gradonačelnice Benjamine Karić proslavio riječima “Sarajevo ponovo slobodan grad’.

Šta smo naučili iza ovog kratkog a slatkog trača braće po islamu?

Da je SDP stranka nevjernika i da se slika samo radi promocije, da je napravljena na Kovačima gdje ‘leže najbolji sinovi’ uključujući predsjednika Aliju, da hidžabi u BiH govore kao pijana raja u kafani, ‘sine’ vidi ovo, sine jebo ti ja mater, vidi ‘ublehe’, tako se ‘ne vodi država’, poješće ga za doručak’ … da je Bećirević ubleha i da je slika obmana (‘pozadina ; džamija, pokrivene žene, prava pozadina za obmanu‘) a sa obmanama se ne vodi država, te da se ovakvom slikom ‘žele osloboditi Kovači’ kao što je Mandić (Srđan Mandić načelnik opštine Centar, ‘zlatni ljiljan’ ali sa manom – Srbin je, op. Cross) to učinio izjavom nakon što je Benjamina Karić izabrana….

Kako je urednik sa dva imena, Filip i Mursel svjesno neupućen i kako su mu podle namjere bile očigledno da ojadi, ogadi i ispljucka SDP, omaklo mu se pa je ‘ispalo’ suprotno. Mladi Irfan Čengić nije jedini SDP koji dovi, ide na džumu redovno, to rade svi redom u SDPu. Od kako je tajno Lagumdžija obavio hadž, vidi kolaž sliku, to čini ne samo predsjednik SDPa Nermin Nikšić već čak i sirota Benjamina, naročito kad dođe na Kovače.

Nažalost a na sreću ‘murselovaca’ SDP odavno nije ono čime se predstavlja, da Bećirević nije protukandidat Bakiru Izetbegoviću ne bi bilo ni ovog izmišljenog razgovora hidžaba. Uostalom, da je Bećirević udaljen od vjere, od islama to je glupost i pomisliti a kamo li napisati. Pa pobogu braćo, Denis Bećirević je doktorirao na temi islama, često ga ‘primi’ Reis u svojim dvorima, sada u izbornim igrama kad se vidi ‘iz aviona’ da je Reis svu ullemu i sve džemate okrenuo prema SDA Bećirević izbjegava sa njim konfrontaciju i ‘pravi se Toša’. I slika na Kovačima nije uopšte ‘obmana’; Bećirević tamo često svrati. Obmana je za ‘Stav’ njegov posjet Kući cvijeća koji se desio prije nego je postalo ‘moderno’ i ‘obavezno’ doviti i klanjati pa su i to povukli iz ‘arhive’ u ovo izborno vrijeme.

Naučili smo i ovo : kad se Bakir uslika na Kovačima to mu je ‘kredit’ upisan i kod ‘Stava’ i kod Svevišnjeg, drugima to može biti i obmana. Također, ‘Stav’ nam je podvukao da su i Kovači njihovi, kao što su oteli vjeru, vlast, državu, evo svojataju i groblje poginulih boraca za BiH koje nazivaju stranim riječnikom – grobljem šehida, onih koji su pali na Allahovom putu. Kada bi SDP bio onaj pravi i nekadašnji SDP i kad bi njegovi ‘lideri’ bili oni iskreni sljednici komunista kako se predstavljaju, a nisu ništa od toga, rekli bi jednostavno i kratko : džaba vam i Kovači. Jer, tamo nema ‘predsjednika’ već ima ‘prvog predsjedavajućeg’ bh Predsjedništva a to nije isto već čista laž i ideologizacija, i tamo uz ‘predsjednika’ ima i Cace Mušana Topalovića ratnog zločinca, ma ima tamo i mafijaša sahranjenih po šerijatu, i takvima ni ne treba dove učiti, a uče se jer su na Kovačima.

Ono najopasnije što ‘Stav’ hoće da ‘stavi’ nama na znanje je i najrealnije i najgore za BiH. Hoće reći da slika Bećirevića nije za opis ‘ujedinjena i slobodna Bosna i Hercegovina’. Kaže ‘ne uklapa se’.

A u šta se uklapa matere ti?

photo : SDP nasljednici partizana, prvi red odozgo -Nermin Nikšić predsjednik dovi skupa sa Bećirevićem, desna slika isto, Bećirević dovi kao u mejtefu. Srednji red: lijevo Bećirević nekada u Kući cvijeća, desno Bakir dovi najbolje. Donji red : lijevo Benjamina Karić na Kovačima, desno Lagumdžija na hadžu u Saudi Arabia u vrijeme dok je bio predsjednik SDPa i ministar vanjskih poslova, u sredini : Bećirević i Irfan Čengić na Kovačima, ‘sporna obmana slika’, arhiv