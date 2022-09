izborna velikokladuška slika i neprilika: DNZ ponovo vraća na scenu izlizane i zaboravljene ‘asove’ tipa Rifata Dolića ili Huse Hadžića, Laburisti BiH u četiri izborna kombija obišli svatovski svirajući čitavu opštinu Vel.Kladuši u potrazi za ostacima Agrokomerca, totalno zaboravili ‘As Agro-Feniks’ još jedno ekonomsko čudo Fikreta Abdića …

*** Po Velikoj Kladuši ovih dana špartaju ‘narandžasti’, ‘zeleni’, ‘crveni’ ili ‘plavi’ insani, svih boja i fela. Taman toliko koliko je političkih partija i koalicija u ovoj opštini zapadne enklave države BiH. Izbori su tu pred vratima pa ‘lideri’ navalili kao širom BiH da obećaju još ponešto do 02. oktobra. Jedni tako na Starom Gradu ponad Kladuše dove i klanjaju se slici Alije Izetbegovića na zidinama postojbine Muje Hrnjice kojeg su spasili i sačuvali Abdić i Agrokomerc, drugi dove ispred centralne džamije, treći sviraju i vozaju se kombijima, četvrti organizuju seanse u prirodi.. Svaka od silnih političkih partija pokušava ugrabiti za sebe koji glas više ili koje mjesto na bogatoj državnoj sofri.

*** Dakle, stare i dobro poznate stranke, vječiti sisači i pljačkaši državnog budžeta, ništa skoro novo. Osim što primjećujemo da je ponovo u političke vode zaplivao dobro poznati dvojac ižvakane DNZ partije Rifat Dolić i Huse Hadžić. Nekadašnji bh parlamentarci iz dobrog i finog doba bratstva i ljubavi među ‘autonomašima’ (sve do pojave Laburista BiH) kao nekad ranije stižu u ‘koaliciji za čovjeka’, prije se to zvalo ‘koalicija sa narodom’, pokušaće da se saberu što više skupa sa strankom ‘Radom za boljitak’ i sa DNS strankom iz Republike Srpske Nenada Nešića.

Hajde da i to vidimo, toga je bilo i ranije, DNZ je znao koalirati i sa Antom Đapićem, možda se ova yugoslovenska kombinacija posreći.

*** I dok je Fikret Abdić ostao vjeran svojoj doktrini da za izbore ne mora ni putovati ni govoriti, čak i sa tom taktikom pobijedi, odlučio se samo za kratke šetnje do Mjesnih Zajednica, uz nešto malo više povećani trošak budžeta na puteve, na dotacije poljoprivredi ili đacima za karte i stipendije, njegova nova stranke, njegovo šesto ili sedmo dijete (tako je on kad su osnovani tepao ‘Laburistima’, prije toga njegova ‘djeca’ su bili Agrokomerc, DNZ, pa čak i Edin Behrić, nekadašnji načelnik Opštine…), njegovi ‘Laburist’ krenuli su sa četiri kombi vozila prilagođena izborima u šetnju US Kantonom, najviše Kladušom. Ono kad polijepite kola sa frazama ‘dosta’, ‘ustani imaš moć kazati’, ‘nema više lopovluka’, ‘nema nerada, nepravde…’ pa kreneš svatovski svirajući obilaziti svoju raju po selima i po gradu, uz izborne sitne poklončiće i uz stotinu slika, tražeći da glasaju za vas… Jer sve ono što na kombiju i parolama branite drugima, rezervisano je samo za vas.

*** Paralelno sa akcijom stranke i Babom u MZ, njegov unuk iz Rijeke sa privatnom tv ‘Marijan’ kao i uz prethodne izbore, otpočeo je seriju ‘otkrića’ i ‘senzacionalnih priča’ kako je Agrokomerc pokraden i rasprodat, stigao je čak i do Sarajeva uz papire iz Babine tajne ladice … Što nam se sve servira na ‘face’ a mi učimo i navijamo i podsjećamo se na to sa takvim dokumentima kako je Fikret Abdić ‘ispao’ naivčina a Alija pametan pa ga tako politički ‘razvalio’ i prevario. Kao poslednja kurva, sve obećao ništa dao nije. Kao u svakom sexu iz interesa.

*** E, u tim svirajućim povorkama kiča i jada ‘Laburista BiH’ Ljilja Elvira Abdić, Babina najstarija kćerka skupa sa bratom Ervinom i mlađom sestrom Dunjom je sa svojim kamermanom obišla skoro sve nekadašnje pogone Agrokomerca, islikala travu i žbunje na mjestima nekadašnjeg giganta, ostatke konstrukcije, ispričala je nevjerovatnu priču o krađi i javnoj pljački ove firme obećavajući da ‘borba za Agrokomerc’ još nije gotova.

Nekakave revizije, promjene vlasti i čuda, šta znam.

Međutim, sve to što nam Ljilja daje uvijek uz svake izbore znamo i odviše i previše i za razliku od nje, nažalost iako je to sa pljačkom i krađom imovine ove firme tačno, znamo da od revitalizacije i od ponovnog rađanja Agrokomerca nema ništa. Država stoji iza tih krivičnih djela i korupcije i tu je za sad kraj te priče, Agrokomerc će se, ono što je ostalo dati SDA tajkunima, sve revizije i zaključci državnih organa ostaće prazno slovo na papiru. Do neke druge i drugačije države. Ili nikad.

Kad već svi znamo tu našu tešku i žalosnu bh i krajišku priču za koju je dijelom ‘kriv’ i Fikret Abdić (njegovo ulazak u SDA pa naivno vjerovanje obećanjima, pa političke kombinacije i trgovina Agrokomercom u Sarajevu u čemu je učestvovao, poslije tragični rat u Krajini…), zapitamo li se onda čemu uz svake izbore isti narativi i iste slike? Naravno, zato jer vlast nema ništa drugo ni novo da ponudi a raja voli da živi u prošlosti. I od prošlosti.

*** Ali, kad su već ‘Laburisti’ po odobrenju Babe ušli u ovo turističko izborno putovanje i odlučili obići sve potrebne destinacije i ekonomska čuda Fikreta Abdića, zašto su onda ‘zaboravili’ i zaobišli ono poslednje?

Nema nigdje ni riječi o kompaniji “As Agro-Feniks” ni u Ljiljinim filmskim zapisima, niti u prilozima privatne porodične tv ‘Marijan’ unuka Abdića, a trebalo bi, da se upotpuni opus laburističke ‘nove ekonomije’.

Podsjećamo, tačno prije deset godina na barama Šumatca, nekih desetak kilometara od centra opštine, Abdić je obznanio da kreće u mega poduhvat ; pravljenje dvije nove tvornice. Imamo sve, rekli su tada, imamo dozvole i imamo ‘zaokruženu finansijsku konstrukciju’. Sve imamo, pravimo, ‘pokrećemo novi selamet, zadajemo smrtonosni udarac beznađu‘, kako je to rekao nekadašnji direktor Agrokomerca dr. Ibrahim Mujić na barama Šumatca dok je poresijcao svečanu ‘otvorašku’ tortu sa šlagom imena firme. Samo još da nam dijaspora pomogne, nudimo buduće dionice : vi nama lovu – mi vama dio firme u papirima.

O, da, gledali smo mi i slušali govorancije kćerki Abdića pa Alije Pozderca na tim barama, pa smo gledali svečarsko nasipanje baruština kamionima pijeska sve uz borbene i domoljubne i uz ‘živio Babo’ od majdana u Marjanovcu do buduće firme a evo, ni nakon deset godina na tim barama osim utabanih kamenih staza i žbunja te kompjuterske animacije u ladicam Abdića u 3 dimenzije od fabrike magle i laži nema ni slova ni korova. Zapravo, ima korova.

*** Ova velika prevara nazvana ‘novi početak’ postala je konačni završetak svih Abdićevih projekata i ideja, posebno za dijasporu koja je Babi besprijekorno vjerovala a on je izigrao. Jer, ne zaboravimo : finansijske konstrukcije o kojima su Babini stručnjaci vazili u bobu su bile iste kao one za njegovo poduzeće ‘Finab’ d.o.o Rijeka. Po ovakvom receptu. Vi meni lovu a ja ću vam to vratiti kad proradi.. . Agrokomec onda, ili sada ‘AS Agro-Feniks’. Što znači, čak i ugovori koje potpišemo, idu meni u prilog. Tako je Babo planirao namaknuti 27 miliona eura koliko je zacrtao za ove dvije fabrike ali narod poučen lošim iskustvom u ulaganju u ‘Finab’ d.o.o gdje je na kraju izigran (Abdić je tvrdio : to vam je kao nagradna igra, nisam preuzeo Agrokomerc nemam nikakvu obavezu prema vama, ‘finansijska konstrukcija’ je bila čista laž i ‘navlakuša’. Kao što je bila laž da se pravi fabrika za narod : u vlasničkom listu zemljišta i fabrike bila je familija Abdić. Iako je za kašnjenje realizacije ove ideje sa fabrikom Abdić krivio opštinu i tadašnjeg načelnika Behrića, preuzimanjem Opštine i zasjedanjem u stolicu načelnika nije sa tim projektom mrdnuo ni centimetra, As ‘Agro-Feniks’ prsnuo kao mjehur sapunice.

Desetogodišnjica ovog velikog poduhvata je bila zgodna prilika da se podsjetimo na njega. Ljilja je namjerno propustila o tome, misli da je sve zaboravljeno.

E, pa nije.

‘Agrokomerc’ je nesporno kao i njegovi zaposleni žrtva kriminogenih poteza vlasti BiH. Ali isto tako je sigurno da je za krađu i pljačku sakupljeng novca za nepostojeću fabriku u Šumatcu te za ovu veliku obmanu za sve kriva familija Abdić. I udruga ‘nezaposleni dioničari Agrokomerca’ u Maljevcu, Hrvatska. Drugih krivaca nema.

* selamet : turska rijječ, znači uspjeh, sreća ili pravi put

* insan : arapsko/turska riječ, označava čovjeka, humano biće

photo ilustracija : Laburisti BiH, izborni turizam, zaboravljeni ‘AS Agro-Feniks’ Velika Kladuša, arhiv Cross