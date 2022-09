Hoćemo li uskoro kad pobijedi ‘građanska’ opcija SDA države svi izgledati kao Francuzi, kao Alija Izetbegović, kao Pupan Oždrljić iz krajiške serije humora ‘Cazinski Nadrealisti’ sa poznatom kapom na glavi koja je zamijenila fes? SDA muslimanski ‘kvisko’ komandant ratne ‘El-mujaheed’ jedinice ArBiH Nezim Halilović Muderris nagovještava da bi se to moglo desiti, ministar policije US Kantona iz NES stranke, bivše aSDA je ‘francuzicu’ već natakario…

Da je kojim slučajem Alija Izetbegović u bh ratu naturio na glavu šešir, šubaru (uf .. pljuc…pljuc..) ili nedajBože fes, svi bi mi to nosili sa ponosom na našim glavama jer je baš onako ‘cool’ kopirati i pratiti Aliju.

Ne kopira ga samo sin Bakir.

Alija je, praveći islamsku državu najviše razmišljao o fesu koji nam je, je li, najbliža kapa i zaštita glave, ali znao je da bi ga taj mali modni detalj otkrio, podsjeća na kolorit handžar divizija pa je pažljivo odabrao ‘francuzicu’. Koja se u našem narodu nosila i prije njega samo bez grba vojničkog i ratnog ali mi je nismo puno primjećivali sve dok je Alija nije lansirao u modnu orbitu. Sa Alijinim ratnim logo-znakom (od februara 1998. zabranjenim) ljiljan-grbom smo tako postali Bošnjaci a ne Francuzi, jedan kolumnista na web sraoni i kanalizaciji Bošnjaci.net je slikajući se sa tom kapom davno predlagao Bošnjacima da je usvojimo kao zvaničnu bošnjačku kapu.

Mislio sam da je taj tip sa takvim prijedlogom dovoljno psihički zglajzao zbog silnih tužbi protiv Canade, vlade Canade i Policije Canade koja ga je čak jednom i istukla, usljed čega su ga strpali u ludnicu na liječenje, međutim kad je na web sraonici gdje redovno piše kolumne kao i ‘pisac iz Krakače’ kod Cazina Muhamed Mahmutović ili ‘Hižaslav’ Cerić objavio originalno punomoćje potpisano od Alije Izetbegovića da zastupa državu BiH u Canadi u nabavci opreme, oružja i svega što državi treba i kad se uslikao sa Alijinom a francuskom kapom, vrag je odnio šalu.

Ovaj tip u društvu hafiza, isluženih a još aktivnih službenika AIDa, ‘akademika’ tipa Kurtćehajića ili Emira Ramića džamijskog izučivača genocida iz Canade te silnih hodžica iz Sandžaka i nekakvih bula spisateljica, ostao je upamćen i po tome što je predložio da se u Potočare ulazi ‘na koljenima i potrbuške’ jer je to ‘presveto mjesto’, odavno se ne javlja na ovom leglu islamizma, nacionalizma i fašizma, stigli su tamo neki drugi ‘kolumničari’. Međutim, Željko Miličević zvani Abdul Aziz Miličević kako se voli predstavljati kao i nacionalno određivati kao ‘Bošnjak Katolik‘, dao je svoj ‘pečat’ kapi beretki svojim prijedlozima, koji tek ovih dana ukazuje da je Željko imao ideja i stila.

I da ćemo vjerovatno slijedeći ‘građansku’ opciju države i društva zvanog BiH po temeljnim uputama Alije Izetbegovića i ‘Islamske Deklaracije’ (Bakir je zvanično i javno potvrdio da pravi državu na temeljima i prijedlozima oca Alije injegove knjige) uskoro svi nositi beretku zvanu ‘francuzica na glavi.

Da što više ličimo na ‘vođu’ i na svoj narod.

Beretke mogu biti crvene kao one Arkanove (Arkan, ­Željko Ražnatović), mogu biti zelene kao one ‘Zelenih beretki’ u BiH, mogu biti iste kao one što ih je nosila i nosi ‘Legija stranaca’, hrvatska ili američka vojska, ali nijedna nije tako ‘ušćuperna” kao ona tamno-plava koju je naherio Alija pa prošetao ratom u BiH, a mi smo u čas zaboravili sve druge kape. Čak i fes. I istovremeno zadovoljili želju Poslanika da nešto bude na glavi. Prije par dana će ‘odu’ ovoj kapi ispjevati SDA u Cazinu na predizbornom skupu gdje je njen ‘kvisko’ Muderris Nezim Halilović bivši ratni komandant mudžahedina u jedinici ‘El-mujaheed’ u sastavu ArBiH dijelio prijedloge ‘glasaj za Bakira’ i ujedno dijelio i ove ‘francuzice’ koje inače ovaj službenik i glasnogovornik Reisa Kavazoviča sada u penziji voli nositi.

Tako su me i zbog toga svi-ama baš onako svi, a najviše karikaturalni Muderris (na arapskom : profesor i sa dva ‘r’) koji je u ratu nosio zeleni povez sa crnim slovima na arapskom jeziku oko glave a sablju od metar oko pojasa sa kojom se slikao dok klanja, iako stvari nisu za šegu i zajebanciju, podsjećali na ‘Cazinske Nadrealiste‘. Ako ste zaboravili to su oni zajebanti a do Boga smiješni i inteligentni momci što snimaju svake godine svoj novogodišnji program, na čelu im je ‘predsjednik’ Pupan Oždrljić, inače fini tihi glumac naturščik, gospodin Amir Škrgić iz Cazina.

I svi su na ovom posijelu u Cazinu bili kao Pupan sa onim kapama koje su onako kao prave SDA lole i barabe ‘naguzili’ sebi na glavu. Ali džaba, ova ‘francuzica’ najljepše ‘stoji’ i ‘sliši’ Pupanu, pa kad smo već kod takve ‘francuzice’ red je bio da svi na tom skupu uzviknu ‘Je Suis Pupan’, ali jok! Muderris je to uredio da liči na ‘Je Suis Alija’. Jer zaista kako je ‘krenulo’ – biće tako. Ne zbog kape, ima mnogo drugih čvršćih razloga da već možemo uskliknuti ‘Svi smo Alija’.

Ako još vjerujete u političke ublehe i priče kako ‘trebamo promjene’ i kako su naši programi među stotinama stranaka ‘različiti’, te koliko nam znači jedna obična plava kapa ‘za na glavu’, pogledajte samo sliku ministra Policije US Kantona Nermina Kljajića. Na sjednici vlade US Kantona od prije par dana i sa ‘francuzicom’ koja mu ‘čuči’ na glavi. Iako je čova iz nekadašnje aSDA stranke koja je promijenila ime u NES da zvuči ljepše i savremenije (‘Narodni Evropski Savez’, ja smijeha od ministra i Evrope), meni ovdje na ovoj slici liči na Muderrisa.

Hoću reći na Pupana. A vama?

photo : gornji red, s desna, Amir Škrgić kao Pupan Oždrljić, Pupan Muderris kao Nezim Halilović i ministar Policije US Kantona Nermin Kljajić kao Pupan, donji red : svi smo Pupani, detalj sa izbornog sijela u Cazinu 13.09.2022, arhiv