Bakir Izetbegović, predsjednik nečega, otkrio kako popraviti demografsku sliku Bošnjaka : zemlja u kojoj će se rađati samo Bakiri

Nema više nacijo onih besmislenih vladinih mjera u demografiji i u borbi protiv ‘bijele kuge’, nema više nekakvih nagradnih igrica ili plaćanja sexa za svako treće, peto ili osmo dijete, pa nema ni dijeljenje paketića, dukata, obilazaka porodilišta za Novu Hidžretsku od strane Reisa ili njegovih deputata ili za bezveznu regularnu od strane pojedinih načelnika, ministara ili predsjednika stranaka, nema ništa više od toga. Sve je to naša bh prošlost, bošnjačka pogotovu, Bakir Izetbegović je lansirao najnoviji metod poboljšanja nataliteta u Bošnjaka, stoposto provjeren i dokazan u praksi u zadnja tri desetljeća.

Ne vjerujete, znam, ali nacijo Bakir je ‘čovjek od riječi’, taj ne zna ni izdati ni slagati, dokle će vam više to morati ponavljati i on i ja za njim. Plus, predsjednik je nečega. Države. Stranke. Nacije. Svega pomalo, zato na njegovim izbornim plakatima od ove godine nema ni stranke ni države, ni imena. Samo prezime i titula predsjednik. Iako BiH nema tu funkciju ni titulu, Bakir to obožava i istorijski je dokazano da mu se tako i Ćaća predstavljao i tako vodio državu a mi mislili da se on zajebava. Ne, Bakir je kao Ćaća mu mrtav-ozbiljan, ‘izvinjajem se’ na ovoj metafori, živahan je on itekako, prema tv i ostalim medijima ni Alija nije nikad umro. ‘To se samo nama čini’, takva bića su besmrtna.

Kako je to Bakir skontao da popravi bošnjački natalitet koji je ionako impozantan i prisutan, pojasniću na tenane i sa osobnim zadovljstvom jer mi je ova tematika baš interesantna. Mislim to prebrojavanje ljudi koje poslije niko ne ‘ferma’ a i koje izluđuje. Samo uz ove dolazeće izbore ove godine saznali smo tako tu igru brojki i slova koja je pokazala da naša jedina i suverena ima više glasača nego stanovnika. Izborna Komisija kaže da pravo glasa ima 3.368.666 birača prema biračkim spiskovima dok statistika govori da BiH ima 3,5 milona ljudi?! Gdje su djeca, umrli, iseljeni, oni koji su se odrekli državljanstva, nešto tu ne štima?!

Statistika je zbir i razlika gluposti, je li tako, ko će njoj vjerovati? To vam je ono : jedni jedu grah bez mesa, drugi previše mesa a statistika daje prosjek – grah sa mesom. Ili još bolje ovako. Jedni zarađuju mjesečno deset hiljada drugi sedamsto KMa, prosječno svi dobro stojimo.

Eto, naš Bakir zna da se naša nacija taslači samo tako i on lično u tom učestvuje već ihahaha godina i decenija, mi smo vjerovali ili ne uvijek većina. Čak i kad nas u zdrav mozak handri i jebe manjina, ali ‘predsjednik’ za svoj narod želi još bolje i više. Zato je ovu svoju patent teoriju otkrio. Neki to ljepše izgovaraju pa za većinu kažu ‘majorizacija’ a za manjinu vele ‘demokratski izabrana vlast’, kako god te stvari nazivali moramo znati da je to plod ljubavi i ljepote bračnog života. Mi vama glasove vi nama vaše vladanje sa nama. Tako je bilo odvajkada, od ‘šljivici i vrbaci’ do ‘moderni soliteri’.

Međutim, za razliku od srpske nacije kojoj predvidljivi predsjednik Aleksandar Vučić daje bezvezne prijedloge kako opstati u sexu i kako u sexu biti većina, Bakir je za njega ‘zakon’. Vučić je umjesto onih nekulturnih zahtijeva kojima danima vičeš raji ‘jebi se nacijo inače će nas nestati’, iznašao još budalastije. Kao, za sex i državnu demografsku oplodnju ne iz ljubavi već iz inata dušmanima i svim neprijateljima najbolje je to obaviti u suterenu, podrumu ili na prva tri sparata u zgradi. Sve ostalo je sex bez rezultata i bez patriotizma, izračunao je stručnjak Vučić i čak predložio naciji spremnoj za domoljubnu oplodnju jeftinije stanove u prizemlju, do trećeg sprata.

Naš predsjednik nečega Bakir ima drgačije i bezbolnije rješenje primjenjivo na svakom nivou a ne samo u nizinama. Zove se nomenklatura.

On je to prvi put iznio u javnost na otvoru džamije ovog ljeta prije sedmicu dana, u vehabijskom gazijskom selu Šerići kod Zenice gdje je dočekan uz tekbire, zagrljaje i poljupce, kratko je to pojasnio ovako.

‘Ljudi su davali moje ime svojim sinovima da bi imali Bakira kao što ga je Alija imao”.

Samo tako, jednostavno i naučno. Bosna je puna i prepuna ‘sinova’ to svi ponavljaju već tri decenije a Bakir je jedan od njih. Sin nad svim Sinovima. Ma ne može jasnije i preciznije. Ako hoćeš sinove domovine prije nego se nađeš sa hanumom i prije nego otpočneš sa tom demografskom zajebancijom u krevetu, na livadi ili bilo gdje, samo ‘zanijetiš’ želju i opališ. Nema promašaja. A kako ‘zanijetiš”, tj poželiš ili iskažeš namjeru? Pa fino, kažeš u sebi uz obaveznu dovu prije ili svojoj ljubi nakon dove ‘hoćemo Bakira’, ali ne bilo kakvog već ‘istog onakvog kakvog je imao Alija’ i kreneš na posao. Ima još jedan dio tajne, pojasnićemo ga kasnije, na samom kraju.

Nema ono, duboke zimske čizme ako hoćeš sina, ako ćeš kćerku-onda štikle, ili odozgo ako hoćeš nasljednika-odozdo, ako ti se priviđa nasljednica, jok! Samo zamisliš da praviš Bakira i proučiš, tako je i Alija Izetbegović prepao hanuma Halidu pa smo dobili ovo što danas hvala Aliji imamo, dobili smo ovo neprocjenjivo bogatstvo od njegovog sina. Možda je Alija Halidu malo više prepao nego je to normalno, Bakir je dokaz, ali nećemo biti sitničavi. Ako pak slučajno ili greškom poželiš kćerku moraš naglasiti u želji ili pomsliti u sebi dok doviš da hoćeš da bude Bakira. Pa makar se rodila Sebija, tako to ide. To je procedura.

Demografska slika i prilika u BiH odkako se saznalo da postoji ime Bakir je totalno drugačija i u stalnom porastu i usponu. Opet da oprostite na ovoj erekciji misli… To govore podaci o broju naših ljudi u Nemačkoj, Austriji, Švedskoj, Irskoj, Americi… Svuda po tom kvarnom i prljavom Zapadu. Što se više rađa tih Bakira (jer ima ‘Bakira i Bakira’, kako bi slikovito pojasnio recimo Asim Sarajlić ahbab i drug predsjednika, ističemo onaj njegov fenomenalni odgovor na pitanje da li je umiješan u aferu ‘respiratori’ kad se u uhvaćenim razgovorima spominje ime Asim a on odgovori Platonski ‘ima asima i Asima’) to je dijaspora sve veća. Zašto je ova nova metoda nomenklature i zaštite bošnjačkog najtraženijeg imena bila do sada u zapećku, to možemo zahvaliti samo Bakiru nosiocu imena i ideje. Do sada je šutao jer kaže ‘ja se ne znam pohvaliti’.

Kad je, međutim, vidio broj osoba sa njegovim imenom iz statistike koja mu je prekucana iz matičnih SDA ureda, odlučio se na javnu objavu i pohvalu. Bakira ima, to nije normalno. Naravno, zvanična statistika i ovi dušmani u medijima kažu drugačije, predsjednik nečega Bakir veli kako nema ni pojma da su najbrojnija imane kao Mak, Davud, Džan, Ishak, Abudllah, Noa, Ali .. i tako dalje, lažu i vas i nas, kategoričan je nosilac najmoćnijeg i najbrojnijeg imena. I dodaje. Oni su pod uticajem srpskohrvatskih tajnih, hladnih i vrućih službi i kuhinja samo sa ciljem da u BiH unesu laž i nemir. I da meni tj. Bošnjacima čitavog ‘bošnjačkog sveta’ napakoste. Bakir je najčešće ime i ja ću to ako Bog da i dokazati još zvaničnije poslije izbora, poslije 02. Oktobra ove godine.

Do tada, uživajte u sexu i ne zaboravite, ostao sam vam dužan reći još ovu tajnu. Volite se samo ujutru, rano što ranije možete. u ‘zornjak’. Prije horozova i prije sabaha. Može ali nije obavezno da lagano svira ona ‘zora je, zornjak je … od one nekadašnje Senade Topčagić, ali ne u toku molitve, molim. Ako vam se da prostite ne diže…tako rano, pripremite alarm na telefonu ili navijte sat. Nije to moj hir ili pohota .. pljuc .. pljuc, to je tako zapisano od Njega. Od Onoga. Koji je samnom u svakoj prilici i neprilici. Onog Gore koji je moj najveći saveznik i koji će pregaziti sve tobožnje koalicije protiv mene, od 11 do milion i sto i 11 znamenki…

Zato jer Bakir na našem arapskom jeziku znači : ranoranilac ili oštar. I kao takvo ime, zaštićeno je od Onog Gore.

P.S. Imena, radnje i događaji sasvim slučajno su – namjerni!

photo : Bakir Iztebegović i zaštićeno ime, montmontaža Cross Atlantic, arhiv