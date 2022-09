Sve dok se sa predsjednicima drugih država sprdaju i jebu im mater mračni i opasni radikalni islamisti i internet džihadisti kao što su Emir Suljagić ili Reuf Bajrović i odlučuju kad će ko posjetiti Bosnu a kad ne umjesto zvaničnih organa države, to onda znači ili da je država BiH u ozbiljnim problemima ili još opasnije : to je znak da su te bolesne persone zapravo država i njena tajna diplomatija

*** Nisam bio na Brdu kod Kranja u Sloveniji na 11. godišnjem summitu balkanskih lidera održanom ove godine 12. septembra pa ne mogu naravno ni potvrditi ni poreći da li je hrvatski predsjednik Milanović na tom sijelu negirao genocid u BiH ili nije. No, mogu dati svoje mišljenje i rizikujući da me pojedini hohštapleri i patriotske hulje počaste kao i svakog onog ko ih ‘ne prati’ i ko se ne priklanja njihovom domoljublju, to ću i uraditi.

Bošnjački mediji su sa posebnim apetitom (i po njima s razlogom zbog ranijih i sve učestalijih neumjesnih i neprofesionalnih komentara hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića) utvrdili da je u vrijeme ručka ili večere na Brdu kod Kranja negirao genocid u Srebrenici, i čak i prije nego su se o tome očitovali Šefik Džaferović ili drugi bošnjački član Predsjedništva Željko Komšić koji su tamo pozvani, osuli vrelom vodom i zapucali po hrvatskom predsjedniku i prema Pantovčaku iz svih oruđa i oružja.

*** Međutim, ni to nije sve. Prije nego je zvanična vlast u BiH preko ministarstva vanjskih poslova uputila protestnu diplomatsku notu (‘demarš’) Hrvatskoj, bošnjački radikali i internet džihadisti Emir Suljagić i Reuf Bajrović su kao po običaju ušli u ovu ‘priču’ s lakoćom i sa neskrivenom mržnjom i sarkazmom na čemu bi im pozavidjeli najžešći primitivni tiktokeri ili neki silni vlasnici twitt ili face profila sa estrade, a novine, portali i tv kao i svaki put ranije, dali im maksimalan prostor i podržali tu estradu.

Bajrović se upustio u ratnu analizu ‘oslobađanja Hrvatske preko leđa Bosne’ odnosno u ondašnju razmjenu oslobođenih teritorija kao da je tamo s njima učestvovao u tome (on inače tako sve poznaje, od rata do diplomatskih odluka vlasti), dok je Suljagić direktor groblja u Potočarima sočno i sa nekoliko puta kasnijom potvrdom hrvatskom predsjedniku pa i njegovom osoblju (čitavom uredu) jebo mater onako islamski,pod avdestom i mirotvorno kako samo dolikuje jednom žestokom muslimanu tipa Suljagića. I na taj način još jednom digao naciju do svršavanja i zadovoljstva, sa preporukom : samo tako, uradi to opet.

*** Milanović se kratko ali oštro osvruo na ove kako kaže ‘objede i laži’ rekavši da neće ništa dalje komentarisati, navodno negiranje genocida u Srebrenici Milanovića prenio je beogradski list ‘Danas’.

Dakle, imamo ovu situaciju : oni koji nisu bili ni blizu granice Slovenije ni Kranja tvrde da je Milanović negator genocida i jebu majke uokolo, Milanović oštro negira da je to reako, a ostali koji su bili tamo su spetljani ili šute. Navodno ručku tada nije prisustvovao pored Komšića ni Aleksandar Vučić ali jesu domaćin slovenački predsjednik Borut Pahor, Milo Đukanović, Stevo Pendarovski, Bajram Begaj i Vjosa Osmani – Sadriu.

Niko od njh se ne oglašava jer je neugodno i nediplomatski prenositi sadržaj jela i razgovora, javio se jedino Džaferović koji je navodno potvrdio da ‘Milanovićev istup nije bio adekvatan’, dakle, da je negirao genocid iako postoje Haaške presude. Šefik se usput i pohvalio da je jedino on ‘žestoko’ reagovao, da su ‘svi ostali podržali moju reakciju‘, ne navodeći da li su Milanovića ušutkali, istukli ili odstranili sa ručka. Pošto se o tome još ne oglašavaju.

Željko Komšić se pak oglašava, iako prema tvrdnji Džaferovića nije bio na tom ručku i na toj liderskoj žderačini i krkačini kad je Milanović navodno ‘negirao genocid‘. U izjavi koja je tu tek da se zna da je izjavu dao, nije ni potvrdio ni demantovao navodne negacije genocida ali on se naprosto morao oglasiti kad su ovakve situacije u pitanju. Ta neće valjda u vezi Grabovice. Čak i da je u to vrijeme bio na Marsu, Komšić bi se ‘oglasio’ jer njegova je obaveza kad su u pitanju Hrvati i Hrvatska da reaguje i da pljucka i slini po njima.

Kao i obično ispalio je već njegovu poznatu mantru prema Hrvatima i Milanoviću kako “oni muslimane jednostavno doživljavaju kao ljude drugog reda’, Hrvati dakako, pa je onda dodao njegove svakodnevne mahalske doskočice da Bosnu niko nije porobio niti hoće niti može, spominjao je i nekakve ‘čizme’ valjda misli na vojničke, i spominjao je nepokoravanje Bosne. Što je sasvim logično za Komšića, kad brani svoje : ako je EU antiislamska što je ustvrdio ranije da jeste, onda je i Hrvatska jer je u EU, onda je i Milanović jer je predsjednik Hrvatske, prosto k’o pasulj. Prosto je i to da Bosnu niko nije osvojio jer je zahvaljujući takvima kakav je i sam Komšić Bosne ravno 23%, ostalo je davno ‘osvojeno’.

*** Šta sad, onda, imamo za nastavak spominjanja familije i prosto proširenog sex’-obračuna prema antiislamistima ? Osim zvaničnog ‘demarša’ ministarstva vanjskih poslova BiH a što je jedini ispravan put i što je svakako trebalo uraditi, drugo ništa nemamo izuzev kao što smo već pojasnili ovih internet ‘fejsbuk’ patriotskih tlapnji i opasnih doskočica. Dakako imamo tvrdnju Milanovića da nije tačno čime ga ‘terete’ i imamo ‘izokola’ tvrdnju Džaferovića da je to rekao. Znajući Milanovića odranije vrlo je moguće da je to rekao, ali moguće je i da je rekao nešto slično kao prije što je izjavio a što je također razljutilo iste ove muslimanske jastrebove u pozadini bh države Suljagića i Bajrovića. Naime, ne mislim na one izjave o parfemu i sapunu ili o državi BiH kao ‘velikom sranju’, rekao je jednom prilikom, decembra 2021. da ‘ima genocida i genocida’, u smislu da nisu svi isti. I tada je kao i sada u bošnjačkim medijima ispljuvan i izružen da to nije normalno, iako po meni bez ikakvog razloga. Nemam namjeru braniti Milanovića, briga me za njim, ali evo šta je reko tada, citiram.

“Postoje genocidi i genocidi. Postoji genocid nad židovskim narodima, u Ruandi, postoji genocid u Srebrenici, odnosno jedan događaj definiran kao genocid, a genocid ima vrlo širok raspon, postoji genocid u Drugom svjetskom ratu, postoji Jasenovac… Nije sve isto, kao što ni svaka žrtva nije ista. Najbolje je reći da je sve isto. Nije“.

Vidi se i čita se da nije negirao genocid u Srebrenici, naprotiv potvrdio je to, već je samo pojašnjavao svoj stav o genocidu, ali budući da je Suljagić odavno ‘brendirao genocid’ kao bosanski i njegov proizvod (‘postoji samo bosanski genocid’) onda je tada kao i sada uzeo sebi pravo da psuje i uređuje. Tim prije jer ga ni Islamska Zajednica koja ga je predložila ni bh vlast koja ga je postavila za direktora groblja ne opominju da to ne čini. Naprotiv. Postoji, velim, mada ne znam, mogućnost da je Milanović isto ili slično izjavio i na Brdu, i to bi kao što rekoh mogli potvrditi mnoge diplomate sa sastanka i zvanična bh država i na tako kulturan i civiliziran način riješiti tu diplomatsku stvar između dvije države. No, za takvo nešto još nema naznaka a i u BiH nema volje da se to riješi diplomatijom, evo mi imamo originalniji način.

*** Puštati, međutim, ove pse sa lanca kojima se nakon pljuvačine i crtanja mete na čelo hrvatskog predsjednika pridružuju i ‘majke Srebrenice’ zabranjujući mu dolazak u Potočare (kao kad je juna 2015. u Švicarskoj uhapšen ratni zločinac i kriminalac Naser Orić pa Ćamil Duraković tadašnji predsjednik Opštine Srebrenica uslovio održavanje Komemoracije žrtvama genocida puštanjem Orića na slobodu) odvodi stvari u sasvim drugom pravcu u kojem žrtve genocida pojeftinjuju i u kojem su zloupotrijebljene.

I postavlja pred državu BiH ozbiljna pitanja.

Ko vodi ovu zemlju i dokle će mo dozvoljavati da nam budale i bitange upravljaju zemljom i da nam vode diplomatiju. I određuju ko će nam doći ako neće doći u posjetu. Pa po svim pravilima zakona i logike o tome valjda odlučuju zvanični organi države. Ili možda griješim? Čak i da je negirao genocid u Srebrenici to ne daje za pravo da Milanoviću jebu mater i uzduž i poprijeko nekakvi suljagići i bajrovići, opčinjeni svojom pogrešnom patriotskom slavom. Za to valjda postoji diplomatija i rješava se zvaničnim putem od strane zvaničnih organa. Šta ima jedan direktor groblja i šefić neke parazitske ‘nevladine’ udruge sa tim, pitam se?

Na kraju svih krajeva lebdi i ovo pitanje u zraku : hoće li Suljagić jebati mater svakom predsjedniku ili predstavniku drugih država ako budu imali drugačije mišljenje po pitanju genocida i zabraniti mu da dođe u BiH, jer ima takvih? Možda i turskom predsjedniku Erdoganu jer ni on ni njegova vlast još nisu usvojili deklaraciju o genocidu u Srebrenici?

Vjerovato hoće, svakom osim Turskoj (braća u vjeri su abolirana za sve grijehe) i zato će mo još dugo imati ovo što imamo danas. Zatvorena vrata za sve. Ni izaći iz Bosne ni ući u nju.

Još je, nažalost, vjerovatnije i tužnije da mi to zapravo i hoćemo kad su nam ovako opskurni likovi vodilje.

photo : lideri učesnici 11. summit-a na Brdu od Kranja Slovenija 12. 09. 2022, u okviru : bh utjerivači diplomatske strahe Reuf Bajrović šef ‘nevladinog udruženja’ ‘usealliance’ desno i Emir Suljagić direktor groblja Potočari – lijevo arhiv Cross