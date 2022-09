Hamdija Lipovača nekadašnji SDP šef u US Kantonu a sada kandidat ‘Stranke za BiH’ Semira Efendića u promotivnom spotu iskače iz kukuruza i poručuje : svi u ‘kuruze’, kao u onom starom horor filmu ‘Djeca kukuruza’

Ne znam ko je nagovorio Hamdiju Lipovaču nekadašnjeg maga SDP partije u US Kantonu, vlasnika nekoliko optužnica za kriminal i korupciju koje su kod bh sudova popadale kao truhle šlijve da u promotivnom video-spotu iskače iz kukuruza?

Mislim, mi navikli na ‘Hamdu’ da kao i svaki SDP šefić klanja i bajramuje uz hurme i tanjir pun hrskavog koštunjavog zdravog sjemenja a on ovamo, sada kao kandidat ‘Stranke za BiH’ pravo iz polja kukuruza kao u onom starom horor filmu pa nam poručuje.

‘Kažu nemoj iz ‘kuruza’ (tako se u Krajini kaže za kukuruz), hoću iz ‘kuruza’. Pa navodi najmanje dva razloga zašto statira u kukuruzištu.

‘Ja imam šta reći i imam šta pokazati i podsjetiti; šta smo uradili i šta ćemo uraditi. Kao vaš poslanik borit ću se za jako ministarstvo poljoprivrede na novu cijele BiH. Vratiti bh. selo na mjesto koje mu pripada, a to je mjesto koje hrani Bosnu i Hercegovinu”.

To znači, to je poanta kukuruzišta : hraniti raju, hraniti BiH. Totalni promašaj, evo jednostavnog testa i dokaza.

Kada bi vam neko ponudio krišku ‘somuna’ (pšenični kruh, hljeb) ili komad ‘koruze’ (hljeb od kukuruza), šta bi prije uzeli?

Uzeli bi pšenični hljeb, naravno, svaka čast ‘koruzi’ to je za relaksaciju crijeva i za promjenu, kukuruz je uglavnom alternativa pšenici i više namijenjen za stočnu hranu, zato je Hamdo trebao ako je već odlučio u poljoprivredu, ili dobro nahraniti raju, zaskočiti glasače iz polja pšenice, iz strnjišta. Ovako, ko će za njim u kukuruzište?

Ima još nešto na što me asocira ova reklama Lipovače a što već spada u domen strave i užasa. To je film ‘Djeca kukuruza’ snimljen davne 1984. po noveli majstora horora (Stephen King) u kojem u jednom zamišljenom gradu vladaju djeca, ubijaju odrasle i sa nihovom krvlju natopljuju polja kukuruza. Djeca se u tom gradu ne smiju veseliti, nema pjevanja i igranja a kad navrše 18 godina budu žrtvovana kukuruzu, sa svim upravlja tajanstveni Malachai …

Znam, svi znamo da je Hamdo odrastao u SDP stranci ali ko nam garantuje da nas neće ‘žrtvovati’ i strpati u kukuruzište? Sad kad je prešao u ovu horor partiju Harisa Silajdžića ‘Stoposto za SDA Semira Efendića’. Mislim figurativno, jer mi, obična raja smo uvijek žrtva politike. Bilo u kukuruzima bilo na neki drugi način.

U svakom od bh politicusa čuči jedan Malachai.

photo : Hamdija Lipovača u kukuruzištu, sa strane neophodan alat, arhiv