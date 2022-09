Kako su na SDA veselici zvanoj ‘Šumarijada’ koja je koštala 50.000 KMa na Vlašiću, Marinko Čavara i Melika Mahmutbegović spasili Federaciju BiH

Čitav juli i august mjesec ove godine, potrošili smo na tobožnje svađe između podpredsjednika FBiH i predsjednika. A bez veze, vidjećete na kraju priče.

Medijsko gloženje smo pratili između Melike Mahmutbegović i Milana Dunovića podpredsjednika sa jedne strane, i Marinka Čavare predsjednika FBiH, sa druge. Njihova prepisivačina i dopisivačina pa onda pismene tirade upućivane Visokom bh predstavniku naprosto su dominirali medijima i našom pažnjom. Šta su jedni drugima rekli to ni ‘pas s maslom ne bi polokao’, činilo se da će umalo zapucati među sobom. Navijali smo iz petnih žila i prognozirali ko će pobijedit iko će ‘biti gornji’ a ko ‘donji’, to je srž sveukupne naše primitivne i priproste filozofije. Da li će ovdje biti ‘u pravu’ Čavara odnosno HDZ ili Dragan Čović ili SDA odnosno Bakir Izetbegović. Sve drugo, uključujući i nepopunjeni Ustavni Sud FBiH je vjerujte, najmanje bitno.

Podsjećamo, sva frka i tobožnja netrpeljivost odvijali su se u vezi izbora sudija za Ustavni sud FBiH. Kao, Marinko Čavara predsjednik godinama ‘koči’ ovaj izbor a nakon što mu Visoki predstavnik zaprijeti on predloži kandidate, ali sad dvoje podpredsjednika ih osporavaju. Jer, predsjednik ih je ‘neustavno pozivao i birao’, nije njih ‘konsultovao’ a morao je po zakonu pa zato nisu za te kandidate, traže da ‘Visoki prelomi’, da Christian Schmidt presudi.

Ovdje za ovu priču nisu bitna ni imena kandidata osim jednog, što se mora dodati. Da li namjerno ili slučajno, Čavara je predložio u Ustavni Sud hanumu Ajšu, suprugu Safeta Softića, inače podpredsjednika SDA i predsjednika Sabora Islamske Zajednice BiH, čime je u velikom zapušio usta i Dunoviću i Mahmutbegović, neće oni previše na SDA. No, rekosmo za priču je to nebitno. Jer, ušutali se i podpredsjednici i predsjednik, drug i ahbab Visoki bh predstavnik također, sve je opšti tajac a onda saznamo koje smo mi budale, umalo izgibosmo za ništa.

Marinko Čavara predsjednik FBiH i hanuma Meliha Mahmutbegović nam se ukazaše na predizbornom teferiču na Vlašiću, nasmijani i veseli umalo zagrljeni. Ovu žurku su organizovale SDA jurišne izborne snage i milozvučno se zove ‘Šumarijada’, šesta je po redu i otvorio ju je Tahir Lendo, premijer SB Kantona. Veselici su prisustvovali još i pored ‘glavešina’ iz FBiH i ministar poljoprivrede Kantona, pa ministar šumarstva Kantona srednjebosanskog, sve face sa izbornih SDA listi za ovogodišnje izbore. Navodno u čast radnika ovo partijanje je koštalo nekih tričavih 50.000 KMa i podpredsjednici FBiH Meliki nije smetalo da se umjesto radnika ovdje za govornicom smjenjuju nosioci SDA izborne liste pa i nosilac crne američke liste Marinko Čavara, ‘glavni kočničar vlasti u FBiH ‘ kako je pisala u pismu za OHR.

Osim što se ovdje okupilo 850 radnika ŠPD ‘srednjebosanske Šume’ i nekih stotinjak ‘neradnika’ tipa Čavare ili Melike pa se žderalo, pilo i veselilo, po čemu će ovaj teferič ostati još upamćen? Po velikom trošku koji je ‘Šumarijadu’ pretvorio u izborni skup ali po ovome najviše : razobličenju bh političke mafije. Koja se svađa, pije krv na slamku narodu u medijima ali kad je u pitanju vlast, stolica, kad su izbori, krkačina i žderačina, onda su srasli kao Sijamski blizanci. Ne možeš ih razlikovati. Takav ti je šablon ne samo u FBiH već u svakoj pori vlasti. Od bh Predsjedništva do ‘Šumarijade’.

A siroti ‘Švabo’, drug Visoki nije uopšte pozvan. On u svom bunkeru od kancelarije čita ljuta pisma Čavare i Melike i razmišlja šta će i kako će spriječiti taj ‘rat’ neviđenih razmjera.

photo : detalj sa ‘Šumarijade’, predsjednik FBiH Čavara slika sa mobilnim, do njega desno je hanuma Melika Mahmutbegović podpredsjednica FBiH, arhiv