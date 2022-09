Ko su tipovi Mirza Hatić, Denis Stojnić, Amir Pašić Faćo, Naser Orić i njima slični : i oni prije bh rata koji su preživjeli i ovi sadašnji napuhani bilderi, barabe, nekad ubice a nekad razbojnici i obične lopovčine kojima sarajevski mediji daju previše pažnje i prostora – obični su kriminalci pod neobičnom zaštitom politike

Zbilja, dokle će bh mediji da maltretiraju nas obične građane, uredne platiše poreza, komunalnih računa i struje, penzionere i radnike sa tim besmislenim pričama o sarajevskim ‘žestokim momcima’ u mahali zvanoj Sarajevo?

Ako već ‘Avazov’ i SBB poslanik u sarajevskoj opštinskoj vlasti karikaturalni tip sa ‘Farme’ Sulejman Memo Haljevac navodni ‘umjetnik’ mora sa njima ćaskati i praviti ‘đirove’ zašto mi ostali ni krivi ni dužni moramo to čitati ili gledati?

Koga recimo zanima tamo nekakav napuhani, droblasti tip Mirza Hatić o kojem svaki dan izvještava ‘Avaz’ a onda i mnogi ostali ‘mediji’ prepisuju, razbojnik, pljačkaš i bitanga koji je nedavno izišao iz zatvora nakon što je odležao četiri godine zatvora za razbojništvo? Šta mene briga što je tip još dok je ‘služio’ kaznu izlazio na ‘dopuste’ sa vrećom punom para i to slikao, boli me kurac što se posvetio vjeri i socijalnim mrežama ili što mu je u krvi i venama džamija, SDA i Bakir Izetbegović a svaka druga mu je ‘ovaj’ i treća ‘Allaha mi’.

Kad znam ko je taj mentalac kojem su svi mišići iz glave otišli među noge i ispod pazuha i u trbuh i koji je sav nabrekao od steroida, droge i ćevapa i koji je harao po Sarajevu pištoljem i sa svojom bandom i otimao ljudima lovu. U sred bijela dana krmak bi pljačkao i nakon više ‘propusta’ konačno ga skalemili i osudili na četiri i pol godinice, sad kad je izišao iz ‘ćorke’ daje intervjue kao da je bio negdje u diplomatiji.

‘Došao tobe’, kao izišao na pravi put, vjeruje jedino u Allaha, ‘biću fin ali ko me barne uzvratiću sigurno‘… I sve tako u ovako školovanom i obrazovanom stilu.

Šta hoće mediji sa tim? Da i naša djeca tako ‘dođu tobe’ kao ova protuha Hatić ili kao neki MMF borci kafedžije također ‘žestoki’ kao Denis Stojnić ili malo manje kao ‘gazija’ Orić Naser ratna i poratna zločinačka spodoba. Nakon što se dobrano prije toga napljačkaju i pokradu komšije i jarane ili nalemaju slučajnih prolaznika, sve sa mišicama i pištoljem? Također, prdi mi se na njegovu odluku, na odluku Hatića, da se posvetio Tik-Toku i da tamo svaki dan nekog ‘izaziva’ ili njega ‘izazivaju’ na nekakve virtualne dvoboje bez ikakvog smisla i poretka. Jok, ‘Avaz’ je opsjednut ovim kriminalcem pa nas iz dana u dan bombarduje a i ostali mediji ‘prate’. ‘Mirza Hatić jučer se uslikao na štandu SDA u Sarajevu’, ‘Mirza Hatić se smijao dok je turistički vodič pričao na engleksom turistima o ubistvu djece Sarajeva’…. Ma da je pametan, jeb’o bi mater svima redom onako muslimanski kao onaj direktor groblja Suljagić Emir što prca fabriku predsjedniku susjedne države ili kao onaj ‘Tigar’ Hamdija Abdić iz Bihaća, bh mediji bi to kao ‘Avaz’ pa čak i ‘Oslobođenje’ popratili.

Čemu tolika reklama kriminalu i bandama u Sarajevu nije teško ni dokučiti, opet se u sve upetljala politika i vlast. ‘Žestoki momci’ će za protuuslugu’ svaki svom političaru ako treba nekome nažariti guzicu, probušti gume, ostaviti ili baciti ‘kašikaru’, premlatiti ga ili provozati u gepeku. Tužioci će ‘istraživati’ a krivi se neće naći godinama. Znamo koliko se godina ‘istražuje’ ubistvo Džanana Memića, sarajevskih policajaca ili recimo vještaka i profesora Sulejmana Redžića, da ne nabrajam dalje. Za uzvrat, političari tj. vlast će hinjiti borbu protiv kriminala a svim silama štititi svoje ‘žestoke barabe’.

Da li zato što je Hatiću SDA krv u venama sve skupa sa Bakirom moram trpiti te besposlice i opasne budalaštine, i plus još zbog toga što je slagao kako je patriotski srušio krst na Zlatištu ponad Sarajeva decembra 2014. moramo svaki dan slušati šta blebeće ova nadrogirana i opasna bena?

Moramo, Bakirov uzor i krvotok se ne smiju dirati niti se smije i pomisliti da patriote mogu biti kriminalci. Sjetimo se samo šta su za državu BiH učinili oni, nekadašnji ‘žestoki momci’ koje je Alija Izetbegović kao u onom filmu o ’12 žigosanih’ pustio iz zatvora da rade šta hoće samo neka pucaju na Srbe ili Hrvate. Iako je malo preživjelih ondašnjih ‘žestokih’ koji su više pljačkali, švercovali i ubijali nego li ratovali, naše uspomene na njih ne blijede. Svi znamo ko su bili i šta su radili Dževad Begić – Đildo, Jusuf ‘Juka’ Prazina, Mirsad Zulić Campo, Ismet Ćelo Bajramović ili Ramiz Delalić Ćelo pa i pored toga njihove masovne grobnice i njihove ture pljačke i kriminala su pravi i školski primjer patriotizma i domoljublja. Tamo gdje su stali oni, od kojih mnogi više nisu među živima, nastavili su ‘žestoki momci’ tipa Mirze Hatića, Nasera Orića, Denisa Stojnića, Amira Pašića Faće i sličnih, kojih je sve više i više po Sarajevskoj kotlini.

I biće ih još, jer nije samo ‘Avaz’ opsjednut ljepotom i hrabrošću ovih uličnih razbojnika i bitangi. Tako će se hadžija i političar Dino Konaković javno pohvaliti i uslikati sa ‘Faćom’ tvrdeći na prigovore javnosti da su sarajevski razbojnici ipak nekakve ‘vertikale’. Kao, kad ti kažu da će nešto uraditi imaju ‘riječ’. Jašta, kad kažu da će ti otetu lovu, opljačkati te ili namlatiti, neće slagati. Pomenuti Hatić će utvrditi kako mu je Željko Komšić pomogao u ‘jednoj situvaciji’, dok je sada za političkog intimusa i mentora odabrao Bakira Izetbegovića. Za Nasera Orića se pouzdano zna ‘čiji je’, i on je kao i Hatić uhpašen sa pištoljem i sa 200.000 reketiranih maraka ali opet za većinu i medija i bošnjačke raje to je, kako ono veli hadžija Dino – ‘vertikala’.

Za nekadašnje kurve ljudi su izmislili noviji izraz ‘starlete’, za biznismene kriminalce se kaže ‘kontroverzni biznismeni’ dok se za kriminalce, kako za ove jajare tipa Mirze Hotića ili neke još uz njega ‘žešće’ ili ‘slađe’ od njega koji ‘ordiniraju’ po Sarajevu i okolici tvrdi da su ‘žestoki momci’.

Iako se, eto, radi o običnim kriminalcima, sa neobičnom političkom zaštitom.

photo : Mirza Hatić, baraba i razbojnik te osuđenik za razbojništvo, arhiv