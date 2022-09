COMMERCIAL//OGLAS//ADVERTISING

PRODAJU SE slijedeći djelovi za kamion Nisssan Frontier 2010 :

(FOR SALE are the following parts for the truck Nissan Frontier 2010)

# katalizator na auspuhu (catalytic converter) br. 16399, nov (new one)

cijena (price): $100.00

# produžetak karoserije (bed extender) upotrebljavan (used)

cijena (price) : $60.00

# pokrov karoserije, trodjelni (flip cover), skoro nov (like new)

cijena (price ) : $200.00

Također na prodaju :

(Also for SALE)

# krevet bez madraca (bed without mattress), veličina (size) Queen, (used)

cijena (price) : $70.00

Za info ili pogledati stvari nazvati na telefon : 315 939 0809, ili poslati poruku na : goatlanticgo@roadrunner.com

(For info or to see things, call : 315 939 0809, or send a message to : goatlanticgo@roadrunner.com)

photo : things on sale, Cross Atlantic