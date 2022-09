Utica NY : bilo kuda – militantni Bošnjaci svuda.

‘Municija u Konjicu i Goraždu, haubice u Travniku, RPG u Hadžićima, uzdaj se use i u svoje kljuse. Tekbir, Allahu ekber!’ . Tako je. A dronovi – u Beogradu!

“Prebrojali smo se, i koliko lovaca imamo, i koliko mladih ljudi, i koliko imamo instruktora na dronovima, i tako dalje. Neću dalje, ali samo da znate”– rekao je predsjednik SDA Izetbegović Bakir na skupu u Hadžićima 28. jula ove godine. Prije toga ‘vazio’ je o zadovoljstvu sa punim džamijama gdje na stotine hiljade mladih spremnih za borbu ustaje ujutro i moli se. Nakon čega je uslijedila lavina kritika, čak i od strane Visokog bh predstavnika i američke ambasade. Koji su rekli da neće dozvoliti ‘zapaljivu ratnohuškačku politiku. Vraga, Bakir vazda ‘loži i pali’ a hodžice i Reis prate kao u pokeru ili tabliću. Islamski radikalni ideolog i imam džamije u Sarajevu Velić Muhamed je oktobra prošle godine kad je Bakir ‘pucao’ iz bošnjačke puške i bošnjačke haubice objavio na svom face profilu kako ‘sto hiljada Bosanaca (? nema te nacije efendija, op. Cross) sa iskustvom (misli na ratno iskustvo, op. Cross) trenutno živi u Bosni. Municija u Konjicu i Goraždu, haubice u Travniku , RPG u Hadžićima, uzdaj se use i u svoje kljuse. Tekbir, allahu ekber!’

Bakirovu julsku prozivku ratno sposobnih Bošnjaka ‘nasramotu’ je poduplao ‘mirotvorni’ vlaHomrzac ef. Kavazović i onda su se svi osim Dodika ušutili. Da se ne ‘talasa’. Međutim, Izetbegović Mlađi ne miruje, posebno u ovo predizborno vrijeme na svakom skupu podsjeti ‘one’ sa kojima bi kobajagi živio u ‘građanskoj državi’ da je takva država samo njegova i fikcija Željka Komšića i poručuje im ostanak ili odlazak bez zemlje, osim što se zakači na čizmama ili cipelama. Dodik mu junački i sa istim žarom za proseravanja uzvraća da će ponijeti 50 % zemlje, misli onoliko koliko Republika Srpska ima u Katastru, koliko joj je dao Alija Izetbegović u Dayton-u.

Interesantno je da je taj militantni i ratni naboj iz godine u godinu kod Bošnjaka sve jači i prisutniji i oni se uljuljkani i ušuškani vječitim mitovima o ratnim pobjedama i mantrom o njima kao jedinim žrtvama (najveće žrtve jesu sigurno ali nisu jedine) ponašaju sve borbenije i sve otvorenije prijete. Gluho bilo, toliko o ratu naglabaju kao da im je žao što je rat uopšte ikada i stao. Podsjećamo, i general ArBiH optuženik za ratne zločine Atif Dudaković je po dijaspori podsjećao na obaveznu kupovinu ratnih čizama, ruksaka i patika, da se ne zaboravi dok je fraza iz džemata i političkih partija Bošnjaka ‘nema oprosta nema zaborava’ postala državna ideolgija.

Bez tog vojničkog i prijetećeg manevra Bošnjaci ne odustaju ni u dostojanstvenim prilikama kao što je recimo podsjećanje na genocid u Srebrenici. Tu su obavezno ratne i zabranjene zastave ‘ljiljanke’, maskirne uniforme, beretke ‘ala Alija’, opasači i ratne cokule i maskirne majice. Samo im puške fale, i to su nadoknadili u dijaspori Amerike prisustvom jednog Bošnjaka zaposlenog u Policiji u NYC prošle godine.

Nacionalistički i vjerski militantni folklor kod kuće u BiH iznjegovan u bh ratu od strane logistike hodža i drugih vjerskih službenika u IZ brzinom hodža i hutbi se prenio i u dijasporu. Tako je ove godine 11. jula u gradu Utica NY navodna ‘nevladina’ udruga a zapravo ogranak SDA političke organizacije u crkvi konvertovanoj u džamiji u našem gradu (Bosnian Islamic Association of Utica NY) – udruga na bužetu grada i na donacijama Bošnjaka BACA (Bosnian – Americam Community Association of Utica NY) organizovala ‘šetnju za Srebrenicu’ u parku ispred javnog Koledža MVCC, pod motom ‘sjećanje na Srebrenicu’. No dostojanstvo je poprilično uprljano ovim ratno-huškačkim folklorom iz zavičaja bez kojeg ne mogu ni džamije ni Bošnjaci. Došlo je raje ali kao što smo rekli ovu dostojanstvenu šetnju organizator je prateći Bakirovu nenadjebivu patriotsku patetiku pretvorio u karikaturalnu paradu militantno natociljanih džematlija. Uz ratne zastave Bošnjaci su šetali a ovaj napaljeni ‘borac’ (na slici) je čak i sina poveo i natakao mu beretku, da dijete nauči i ne zaboravi.

Koga ovakvo komedijaško paradiranje može impresionirati ne znam. Ili uplašiti, pogotovu? I da li ima smisla zloupotrebljavati djecu na ovakav način te da li je ova uniforma dokaz da bi nalickani ‘fajter’ zlu netrebalo uletio u prvi avion pa zapucao za Bosnu kad ga Bakir il Reis zovnu? Ništa od toga, čisto proseravanje u pogrešno vrijeme i na progrešnom mjestu. Jer, ni organizator ni ovaj ‘crtani’ borac neće da priznaju da je sve što je nabrojao islamski ideolog hodžica sa Breke u Sarajevu u vezi metaka i RPG granata tačno ali nepotpuno : borbeni dronovi Bayraktar’ koje preferira Bakir umjesto ‘žive sile’ su otišli za Beograd, nažalost. Sultan i ‘brat’ je za BiH namijenio jedino one dronove za hvatanje odbjeglih kurbana. I pored toga, obrijani vehabija Nedim Mujić je svu ovu paradu za finu paru snimio i pustio na web udruge i na svoj profil ‘slikara’, da se raja ‘ibreti’. Da se čudi i da ‘fejsbuči’ i navija kao na utakmici. Predsjednica ove udruge učiteljica u privatnoj školi Fethullah-a Gulen-a u našem gradu Hanka Bićo Grabovica, inače hanuma koja se na sve načine pokušava dočepati stolice u lokalnoj vlasti može biti ponosna sa ovakvim vojnikom. SIGURNA je.

photo : Memorijal u gradu Utica NY u povodu 11. jula i genocida u Srebrenici u organizaciji udruge BACA, photo posuđen sa face profila udruge