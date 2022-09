Zašto mi je pismo američkog ambasadora u BiH u vezi korupcije i kriminala i o ‘velikim ribama’ klasična balkanska priča?

Američki ambasador u BiH Michael Murphy obratio se medijima opširnim postom na svom zvaničnom profilu, ukazujući na teško stanje u BiH. Posebno se osvrnuo na korupciju i kriminal u pravosuđu, nije zaobišao ni ‘bh čelnike‘ u tim institucijama ne imenujući ih. Nazvao ih je ‘velikim ribama’

Za tužioce je izričito rekao kako ne rade ništa ili slabo, kako mnogi od njih vide tužilačku funkciju kao sklonu podmićivanju i da mnogi od njih rade i primaju platu ‘na kvantitetu’ a ne na ‘kvalitetu’, spominjao je VSTV i tamošnju neefikasnost, naglasio da ‘bh čelnici’ u pravosudnim institucijama ‘ignoriraju najvažnija pitanja građana’ te da će Amerika iako stoji uz BiH preispitati svoje donacije pravosuđu koje su do sada zdušno davali, budući da je više nego očigledno da bh pravosuđe neće procesuirati ‘velike ribe’ u organima države ili u strankama. Odprilike, najkraće je kako se može parafrizirati post američkog bh ambasadora. Uz dodatak na kraju.

‘Vlada SAD bit će uz građane koji se bore za poštivanje vladavine prava, i uz hrabre pojedince koji istinski pokušavaju poboljšati kvalitet života svih ljudi u Bosni i Hercegovini’.

Ne treba ništa više, sve ovo i mnogo toga još znaju i bh građani i bh javnost.

Međutim, ono što treba znati mr. Murphy je ovo. I bh građani kojima se obraća i bh javnost generalno znaju sve ovo o čemu piše američki ambasador, ali znaju također da se bh koruptivni i kriminogeni vlastodršci koje i mi kao i Murphy zovemo ‘krupnim ribama’ neće lako procesuirati u BiH dobrim dijelom i zbog djelovanja upravo američkog ambasadora u BiH. Kao što vjerujemo zna da je pozivanje na bh narod isprazna i potrošena floskula jer je bh narod još ispraznija i amorfnija bezlična nemoćna masa koja je što zbog straha što zbog politike, mentalne i vjerske otupljenosti načisto srasla sa tri problemima. Brojne su slike po medijima na kojima se američki ambadsador rukuje, smješka ili u jelu uživa upravo sa tim bh ‘velikim ribama’, sa kojima ne bi smio biti blizu ni na dva metra a kamo li sjediti sa njima i uživati u društvu. Ako bi ambasador rekao da to mora jer je to dio njegovog posla to je o. k. ali onda ne treba i ne bi smio prosipati građanima i bh javnosti ovu toplu, slatku i odviše bosansku medijsku priču o ‘velikim ribama’.

Dakle, još jednostavnije : umjesto da bukvalno naredi (jer on to može, odnosno Amerika ima poluge i sredstva i metode) da se to odradi, da se te ‘velike ribe‘ maknu iz politike i vlasti u svim nivoima i da odgovaraju za brojne afere ili krivičn djela, Mr. Murphy nas uveseljava slikama sa njima, večerama sa njima i sa pričom nama i bh javnosti kako se ti kriminalci ‘moraju procesuirati‘, kao da mi to ne znamo. Umjesto demagogije kao što je ova u ovom dugačkom postu, američki ambasador bi mogao uraditi nešto konkretno. Za početak, evo recimo neka pomogne ili ukloni i zatraži procesuiranje ‘Osmice’ Osmana Mehmedagića, direktora obavještajne organizacije OSAe, brojne i očigledne su afere uz njega i takav tip nije nikako dorastao ovoj važnoj službi. Ili bar, neka se prestane sa njim ‘sastajati’ zvanično jer narodu piše da takve ‘velike ribe’ kakva je ‘riba‘ sigurno Mehmedagić treba procesuirati. Obrnuto, Murphy se sa njim sastaje i slika iako zna svaki njegov pokret, pa tako i njegove kriminogene grijehe. Isto tako, američki ambasador se ‘sastaje‘ sa Bakirom Izetbegovićem, Draganom Čovićem, Dodikom ili Željkom Komšićem, a sve su to ‘Bogovi’ naših sudbina, vlasnici zarobljene države BiH i ‘velike ribe’ kriminala i korupcije. Nije valjda da Murphy o tome ništa ne zna kad američka ambasada zna i mnogo manje ‘sitnice‘ i kad je uključena u mnoge procese u BiH?

Naravno da zna ali i pored toga Murphy ili ambasador prije njega imaju sa ovim ‘velikim ribama’ pune albume, sa njima se proslavljaju svi značajniji jubileji naše države i Amerike. Naravno, neću da kažem da je američki ambasador umiješan u poslove tih ‘velikih riba‘, ali da zna šta rade i da zbog nekih interesa o tome šuti u to sam siguran i zato me provociraju ovakva pisma javnosti.

Za utjehu još, on upućuje poruku narodu da će ‘vlada USA biti uz građane’ koji se bore za poštivanje prava i za vadavinu prava. Totalna neistina. Svjedoci smo da su mnogi građani države BiH poznatiji kao ‘zvizdači’ otkrili javnosti brojna krivična djela i korupciju ali su umjesto zaštite doživjeli i još doživljavaju mobing i maltretiranja do neviđenih razmjera, vuku se po Sudovima godinama jer su ostali bez posla, neki i bez glave jer su umrli od infarkta ili moždanog udara. Niko pa ni američka mabasada ih nije uzeo pod zaštitu, čak nema ni zakona o njima kojeg su se kriminalci obavezali donijeti a niti ih ko previše tjera da to učine i donesu. Ni američka ambasada koja se uBiH ‘itekako pita‘ za sve ni Visoki bh predstavnik koji može takav ili bilokoji drugi propis za zaštitu nametnuti.

Da skratim, odužio sam kao i Mr. Murphy : manje slika sa ‘velikim ribama’ i ovakvih pamfleta, više konkretnih zadataka. Prosto k’o pasulj. Ovako, tipična balkanizacija američkog službenika, jer svi znamo da ‘riba smrdi od glave a ne od repa‘. I mala i velika.

photo : američki ambasador u BiH Michael Murphy na sastancima sa Bakirom Izetbegovićem, sa Željkom Komšićem, Draganom Čovićem i sa ‘Osmicom’ Osmanom Mehmedagićem, uz napomenu da album nije konačan, arhiv