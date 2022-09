U jednom danu otvorene 3 džamije, ovo ljeto ih je otvoreno najmanje trideset a ‘brat’ Erdogan obećao lovu za još jednu, samo da Reis odabere lokaciju. Nova džamija će se zvati po Erdoganu jer ko daje lovu hoće i spomenik, kao ovaj spomenik Erdoganu u Sisku otvoren prije neki dan. Džamija u Bugojnu se zove ‘Džamija Princeze Džehvere’ jer je izaslanik Kralja Svih Harema dao lovu za hanumu i princezu. A zašto ovu džamiju u Bugojnu zovu kolokvijalno i ‘Džamija OHRa ili ‘Džamija Valentin Inzcko’?

*** Svi smo čuli i vidjeli da je prije neki dan ‘brat’ Erdogan boraveći u gostima (na bosanskom se to sada kaže : zijaretio) kod Reisa Kavazovića u novosagrađenim dvorima bijelih ahmedija na Kovačima podržao Bakira Izetbegovića uz ove dolazeće izbore, obećao da će mo u zijaret braći Turcima ‘od sad pa nadalje i u buduće’ što bi rekli ‘Naderalisti’ moći dolaziti samo uz ličnu kratu (a i oni nama) i kao što je i red, zatražio od domaćina da se gradi još džamija. U Srbiju je otišao to smo već vidjeli zbog ulaganja, otvaranja fabrika, trgovine sa dronovima i njih je blagoslovio ulaskom u Tursku sa ličnom kartom, dok je u Hrvatsku (u Sisak) otišao da otvori nekakav islamski ‘kulturni centar’ i svoju džamiju.

Da, dobro ste čuli, Turci su to čudo od ‘eco–džamije’ i ‘eco-građevine’ izgradili i zato se džamija zove po Erdogan-u. Nije baš česta pojava ali dešava se da živi ljudi imaju spomenike, no kad je ‘brat’ Erdogan Tayip u pitanju, izuzetak neće promjeniti pravilo. Uostalom, u stotinama džamija izgrađenim poslije rata po najljepšim brdima i čukama jedine i suverene zna se ; onaj ko je dao lovu – hoće i svoje ime.Tako su nam nove džamije dobile nova imena, sve po šeicima, sultanima i begovima. Ili po njihovim hanumama i princezama. Recimo, kao ona ogromna džamija-centar na prostoru od 14 dunuma zemljišta u Bugojnu otvorena 2001, što se zove ‘Džamija princeze Džehvere’. Ta džamija je prava arapska ambasada, čak ima i dodatnu funkciju : upravnik centra, koje mjesto je rezervisano za ‘braću’ Arape. Ima i kongresne sale i amfiteatre, islamske biblioteke, kafanu, bog zna šta sve nema i šta se neće nikad upotrijebiti.Iza gradnje ovog objekta je stajao lično Kralj Svih Harema a koordinator je bio ‘krimos ispod ahmedije’ bivši Reis ‘Hižaslav’ Cerić.

IZ inače dodjeljuju i ‘plakete Princeze Džehvere’ za uspjehe na raznim poljima, eto čak i Fata Orlović se okitila takvom plaketom nečije hanume sa Bratskog Nam Istoka. Ova ‘princess’ džamija se kolokvijalno zove i džamija OHRa ili džamija ‘Valentin Inzcko’. Jer je navodno ‘na silu’ i uz pomoć OHRa izgrađena dijelom na hrvatskom zemljištu i zemljištu sportskog kluba ‘Iskra’. Osim Erdogan-a, evo imamo još jednog živućeg insana i čovjeka po kojem se nešto zove. Osim zakona. No, odoh previše na princezu (sad se valjada kaže ‘idem klanjati na princezu’ ili klanjam u Džehveri, a ti?, a u Sisku se kaže : klanjao sam na Erdogan-u, valjda) a moram još nešto reći o džamijama.

*** Jučer su u BiH otvoren tri (3) u istom danu : Čajniče, Zebina šuma kod Foče i u Kaćunima, medžlis Busovača. Mashanllah, imaće gdje bh Telecom da postavlja repetitore i eto nove i dodatne love za Reisa. Ova u Kaćunima je sagrađena pored postojeće koja je u funkciji, ali je ‘ljepša i novina’. Međutim nešto drugo sam htio reći, o budalaštinama i bespotrebnim građenjima ovolikih džamija je suvišno više išta reći. Kad je do sada dokazano da ovo zapišavanje teritorija ne godi samo Reisu i vrhu ulleme, i raja voli takva naprđivanja i ograđivanja u torove. Voli to i forsira i bošnjačka vlast, naročito SDA, Bakir je svoju guzicu jučer dovukao na otvor.

Naime, o ovom se radi. Iako je samo ovog ljeta preko trideset džamija otvoreno, ‘brat’ Erdogan’ je gostovanjem prije neki dan obećao Reisu dati pare za još koju. Kaže, samo nađi plac za lovu ne brini, što znači biće još i džamija i otvora. Tamo gdje uperi svoj miloklizeći prijeteći prst Kavazović, urbanistička i građevinska dozvola same dolaze.

Islamska Zajednica pranje novca i pljačke vjernika ovim ‘građevinskim poduhvatima’ koji većinom nakon otvora zvrje prazni, čini planski i u etapama. Kako ono veli Muftija goraždanski Remzija ef. Pitić jučer, IZ ima svoj – ‘ciklus izgradnje’ i ‘ciklus otvora’. Kaže, na otvoru džamije u Zebinoj šumi ‘danas zatvaramo ovaj ciklus’, što bi značilo da do kraja godine nema više ‘otvora’ a nema ni zatvora.

Meni pak taj ‘ciklus’ više liči na cirkus, budući da je ovo peta džamija, ova u Zebinoj šumi na terenu medžlisa Ustikoline koja je otvorena ove godine, o čemu smo već pisali nedavno uz otvor džamije 29.08.2022 u mjestu Cvilin. Da, to je ona otvorena džamija koja još nema džemat. Curkus je to veliki i kad visinu džamije mjeriš brojem nekakvh ‘šehida’ pa tako i visina ove otvorene u Zebinoj šumi izađe na 40 aršina koliko je kažu poginulih u zadnjem bh ratu. Ako je među tim poginulim bio makar ijedan Srbin ili Hrvat budući da nam vazda vrište kako je ArBiH bila zajednička, sekularna i multietnička, ubilo se od multietičnosti, onda su braća završila u aršinima na munari. Tako su valjda i htjeli. Aršin je stara persijska mjera za dužinu koja se još zove i lakat, 1 aršin je oko 70 cm dužine a mi upotrebljavamo persijske mjere pored zvaničnih i standardnih mjera za dužinu jer kod nas je sve posebno, mi smo čak u 1443/44. godini, 2022. za nas ne postoji.

Zapravo sve je to više cirkus nego ciklus, posebno to sa džamijama oko Foče (Ustikolina je podsjećamo dio Foče podijeljene koji je pripao Bošnjacima), kad u Foči više nemaš ni muslimana, ni džamija ni Bošnjaka. Pobijeno, protjerano, odselilo. A onda se Alija, Reis šta znam, IZ, braća se dosjetila pametno da uokolo zidaju munare kako bi ‘nadoknadili’ izgubljeno, po čukama okolo, po onom što je ‘dobiveno’ na karti poslije rata. Uostalom, nema čak ni imena Foče, sada je to kao što znamo Srbinje, možeš redati džamija do neba, na hiljadu aršina, ništa se ne mijenja. Možeš i džaba vaziti kako su ‘munare naši orjentiri’ i ‘naša imena’ kad nema ničega, sa aršinima nećeš daleko stići a orijentiri vode samo u nebo.

Idućeg ljeta očekuje nas novi ciklus. Hoću reći cirkus.

Puna je BiH ‘pod kontrolom Bošnjaka’ brda, šuma i čuka.

photo : lijevo novotvorena džamija 11.09.2022 u Kaćunima, desno do nje – stara i još u funkciji džamija u istom mjestu, arhiv