Policija sedam godina čuva prazan privatni stan potpredsjednice FBiH : Prema procjenama, nešto više od 700.000 KM budžetskih sredstava do sada je potrošeno na obezbjeđenje privatnog stana potpredsjednice FBiH Melike Mahmutbegović na adresi Skenderija 18. Ironično, nekretninu koja nije prijavljena u zvaničnom imovinskom kartonu, a u kojoj niko ne boravi, policija čuva 24 sata bez obzira na podatak da potpredsjednica FBIH već sedam godina koristi službeni stan Vlade FBiH.

Piše: Elmedina Šabanović

Prema Izvještaju o radu Federalne uprave policije iz 2020. godine, ova sigurnosna agencija pruža na nivou Federacije nekolicini političara i političarki policijsku zaštitu. Tako je FUP osiguravao četiri osobe po mjestu stanovanja – fizička zaštita, a to su: Predsjednik FBiH Marinko Čavara, potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović, potpredsjednik FBiH Milan Dunović te dopremijerka Vlade FBiH Jelka Miličević. Za predsjednika i potpredsjednike FBiH, prema izvještaju, vrijeme osiguranja je 24h. Kako je navedeno u izvještaju, predsjednik te dopremijerka Vlade FBiH u Sarajevu smješteni su u službenim stanovima Vlade FBiH pod nazivom „Lipa“ u ulici Derviša Numića, dok su potpredsjednici FBiH osiguravani na drugim lokacijama, tačnije Skenderija 18 i Bosanska 9. Kada je u pitanju pratnja federalnih ličnosti u kretanju – uniformisani policijski službenici, tu vrstu osiguranja prema izvještaju imali su premijer Vlade FBiH Fadil Novalić i potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović, te ukupan broj pratnje za premijera je iznosio 34, a za potpredsjednicu šest. Kada je u pitanju broj policijskih službenika, za Novalića je bilo ukupno 14, a za Mahmutbegović 12 policijskih službenika, a ukupan broj sati iznosio je 633 za Fadila Novalića te 41 za Meliku Mahmutbegović.

Neposrednu policijsku zaštitu – policijski službenici u civilnom odijelu, prema izvještaju, imalo je osam federalnih ličnosti. Pored predsjednika FBiH, potpredsjednika FBIH, premijera i dopremijera Vlade FBiH, neposrednu policijsku zaštitu imali su i predsjedavajući Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Tomislav Martinović i Mirsad Zaimović. Ukupan broj pratnji neposredne zaštite za ove federalne ličnosti u 2020. iznosio je 1.499, ukupan broj policijskih službenika iznosio je 17, a broj sati iznosio je čak 19.158.

POLICIJSKA ZAŠTITA PRAZNOG STANA

Melika Mahmutbegović, jedan od najodanijih kadrova SDA stranke, imenovana je za potpredsjednicu Federacije BiH 2015. godine, a ujedno je i zastupnica u Federalnom parlamentu. Potpredsjednica Mahmutbegović je specijalistica opće hirurgije, a politikom se bavi više od 20 godina. Bila je zastupnica SDA u Skupštini Srednjobosanskog kantona, a potom je tri puta birana za zastupnicu u Federalnom parlamentu. U imovinskom kartonu koji je dostavila CIK-u nakon Općih izbora 2018. godine Mahmutbegović je navela da posjeduje: stan u Bugojnu, koji procjenjuje na 80.000 KM, te stanarsko pravo na stan u Sarajevu čiju je vrijednost procijenila na 150.000 KM.

Međutim, kako su otkrile kolege iz Centra za istraživačko novinarstvo, Mahmutbegović tada u svom imovinskom kartonu nije navela da u ovim gradovima ima još: dva stana, dva poslovna prostora i tri garaže.

Neke od ovih nekretnina dijeli sa sestrama Maksidom Mahmutbegović i Maidom Jusić. Jedan stan, poslovni prostor te dvije garaže se nalaze u Bugojnu, tri sestre su ih otkupile 2009. godine. Porodica Mahmutbegović je tu živjela od 1952. godine, a vlasništvo nad nekretninama u ovoj zgradi je stekla na osnovu Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Drugi stan, poslovni prostor i garažu sestre su kupile u Sarajevu krajem 2010. godine za skoro 693.000 KM. Mahmutbegović, također, nije navela ni imovinu svoje kćerke Neire Džumhur. To nije uradila ni 2010. kada je navela da izdržava kćerku. Naime, Neira je 2008. godine kao studentica kupila za 170.000 maraka dvosoban stan u Sarajevu. Neira je, također, i vlasnica stana u Sarajevu koji je kupila 2010. godine, istog dana kada su njena majka i tetke kupile tri nekretnine u Sarajevu. Stan u sarajevskom naselju Malta je platila skoro 155.000 maraka.

Upravo stan od 80 kvadrata koji Melika Mahmutbegović nije prijavila u svom imovinskom kartonu, a koji se nalazi na lokaciji Skenderija 18, nalazi se pod 24-časovnom zaštitom pripadnika Federalne uprave policije, stoji u izvještaju FUP-a. Međutim, Melika Mahmutbegović već skoro sedam godina uopće ne živi u svom privatnom stanu, već u službenom stanu koji joj je dodijelila Vlada Federacije BiH, na lokaciji Derviša Numića, gdje se nalaze službeni stanovi Vlade, a koji je svakako obezbijeđen stalnom policijskom zaštitom.

Informaciju da Melika Mahmutbegović koristi službeni stan Vlade FBiH potvrdili su nam i iz Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, kazavši da „u skladu sa Uredbom o kriterijima i načinu davanja na korištenje službenog stana za privremeni smještaj, potpredsjednica Federacije BiH gospođa Melika Mahmutbegović, u skladu sa funkcijom koju obnaša, Rješenjem Komisije za rješavanje stambenih pitanja članova Federacije BiH i njihovih savjetnika od 12.03.2015. godine i Ugovorom o korištenju, koristi službeni stan za privremeni smještaj.“

MAHMUTBEGOVIĆ: OD SVOJE PLATE JA PLAĆAM REŽIJE NA DVA MJESTA

U razgovoru sa potpredsjednicom Vlade FBiH Melikom Mahmutbegović zbog čega se njen privatni stan, u kojem uopće ne stanuje, nalazi pod policijskom zaštitom te kako joj je omogućen službeni stan kada posjeduje privatni stan u Sarajevu istakla je, da nakon što je dobila mandat 2015. godine i kad je došla u stan, da se radilo renoviranje s obzirom da nije očekivala da će biti potpredsjednica te da se taj stan nije mogao koristiti skoro pola godine.

„I onda sam uzela na korištenje stan, odnosno taj službeni smještaj. Eh sad, pogrešna percepcija, to je što sam ja mislila, a to i većina građana misli, da službeni smještaj znači besplatan smještaj. To nije u ovom slučaju. Ja službeni smještaj koji sam dobila, dobila sam ga na sljedeći način – ovo je stan Vlade Federacije koji oni meni daju na korištenje. Pritom stanarinu plaćam Zajedničkim službama Vlade Federacije, plus režije. To znači da sam u ovom periodu do sada Vladi, odnosno Zajedničkim službama, za ovaj svoj službeni smještaj platila oko 30 hiljada KM, ovo koliko sam trenutno u ovom stanu. Iskreno govoreći, meni ovo nimalo neodgovara, da plaćam režije na dva mjesta.“

Melika Mahmutbegović kao razlog iz kojeg koristi službeni smještaj ističe tehničke probleme. Naime, kako tvrdi nije željela stvarati dodatnu gužvu ispred svog stana u ulici Skenderija 18 s obzirom da se na toj lokaciji nalazi i dječiji vrtić.

„Nemam se pravo žaliti na plate kakve jesu, ali od svoje plate plaćam na dva mjesta režije i ovdje još plaćam stanarinu za službeni smještaj. Postavlja se pitanje ‘Zašto ja to radim?’. Iz prostog razloga što sam vidjela da moj boravak na Skenderiji izaziva dva tehnička problema. Ja imam auto i imam po zakonu tu službenu policijsku pratnju. U blizini Skenderije ima dječiji vrtić i ujutru to je takva gužva i na parkingu i roditelji tu dovede djecu. To zaustavljanje saobraćaja kada ta policija dolazi po mene, mene je, vjerujte, bilo stid i neprimjereno, s aspekta običnih ljudi da ja tu sad pravim neko haotično stanje. Zaista, krajnje iskreno govorim“, istakla je Mahmutbegović.

Mahmutbegović naglašava da je 2016. godine, dakle godinu dana nakon što joj je dodijeljen službeni stan na lokaciji Derviša Numića, zvaničnim dopisom zatražila ukidanje policijske zaštite na lokaciji Skenderija 18.

„Vidjela sam da je to tehnički problem i 2016. godine poslala sam zvanični dopis FUP-u da oni uklone tu kućicu. Sad ja plaćam na dva mjesta da ne bi remetila nekog, jer je nepristojno meni sad da dođe neko da zaustavi saobraćaj, tamo ona djeca, sve auto za autom i to je bio moj motiv što ja koristim službeni smještaj. Jedva sam čekala da taj mandat istekne, ovo je sad tehnički mandat i ne mojom voljom je produžen. Sada kad sam izbacila neku cifru koliko sam ja potrošila, nekih 35 hiljada KM sam dodatno dala za nešto što mi ne treba“, objasnila je Melika Mahmutbegović.

Međutim iz Federalne uprave policije na naš upit zbog čega nije sklonjena policijska kućica ispred privatnog stana potpredsjednice Vlade FBiH koji se ne koristi, a za čije uklanjanje je poslan dopis, kazali su da Federalna uprava policije postupa po Uredbi o određivanju ličnosti i objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se posebno osiguravaju i načinu njihovog osiguranja, ali i da postupa po aktu potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine gđe Melike Mahmutbegović.

„Federalna uprava policije prema sigurnosnoj procjeni sačinjava Plan sigurnosti za svaku štićenu ličnost zasebno, a sve na osnovu procjene sigurnosne situacije. Pomenuta osoba se osigurava po mjestu boravišta na samo jednoj lokaciji i to Skenderija 18. Objekat u ul. Derviša Numića se osigurava neovisno o privremenom boravku potpredsjednice, a zbog drugih štićenih ličnosti“, naveli su iz FUP-a.

Iako je i sama potpredsjednica Vlade FBiH u razgovoru za portal Tacno.net potvrdila da ima privatni stan u Sarajevu, a da paralelno koristi službeni pitali smo i zbog čega nije prijavila taj isti stan u svoj imovinski karton, gdje je Mahmutbegović kazala da taj stan u Sarajevu nije prijavila iz razloga što je mislila da je to već provedeno.

„Prijavila sam što imam. Nisam prijavila to što sam mislila da je provedeno. Dakle, imam stan u Sarajevu i Bugojnu koji je na meni. Mi smo imali zajedničku kuću koje smo nas tri naslijedile gdje je ta privatna poliklinika. U međuvremenu, to je preneseno na djecu. Mi smo unutar porodice se to dogovorili. Nisu bile ažurirane knjige. Ja sam doktor i bila sam hirurg i direktor godinama, 38 godina staža ja imam. Imam ono što je primjereno mom poslu. Meni u mojoj familiji su svi privatnici, niko nije na budžetu, niko nije na državnim jaslama što se u narodu kaže. Sestra mi je ljekar ona ima polikliniku. Kćerka mi je farmaceut i isto tako ima privatnu zdravstvenu ustanovu. Svi su u privatnom biznisu“, istakla je Mahmutbegović.

Podsjećamo, upravo kćerka Melike Mahmutbegović, Neira Džumhur, posjeduje nekretninu na adresi Skenderija 22 koja se nalazi prekoputa policijske kućice FUP-a i zvanične zaštite potpredsjednice FBiH.

Službeni automobili, lična zaštita, dnevnice…

O zloupotrebi zakona o zaštiti privatne imovine političara od strane FUP-a na upit Tacno.net odgovorili su iz Transparency Internationala gdje su istakli da se ovo pravo ne smije zloupotrebljavati već koristiti racionalno i u skladu sa najboljim interesom.

„Nažalost, svjedoci smo da mnogobrojna lica koriste ovo pravo kako za sebe, tako i za članove svojih porodica, zajedno sa zloupotrebom korištenja drugih povlastica poput službenih automobila, ličnih vozača, smještaja o javnom trošku itd., te bi u tom smislu nezavisan i nepristrasan javni organ morao redovno vršiti kontrolu utroška ovih povlastica“, kazali su iz TI-a.

Zlatko Miletić, bivši direktor Federalne uprave policije te jedan od aktuelnih delegata u Domu naroda je još u septembru prošle godine podnio incijativu da se na državnom nivou smanji broj osoba koje se nalaze pod policijskom zaštitom, navodeći da se na takav način gubi mnogo novca te bi bilo bolje da se taj novac upotrijebi u neke druge svrhe. „U devetom mjesecu prošle godine ja sam podnio inicijativu, jer se na takav način gubi mnogo novca, i da bi mnogo pametnije i korisnije bilo za građane BiH da se taj novac iskoristi u nekom drugom smislu, a broj osiguranja ličnosti koji se posebno štite da se svede na minimum, u ovom slučaju, kako je previđeno i u toj mojoj inicijativi, o kojoj se do dan danas niko nije oglasio, bilo bi potrebno da se taj broj sa 20ak lica smanji na najmanje između šest i osam. Sasvim izvjesno je da se na državnom nivou mogu uštediti par stotina hiljada KM i bolje je taj novac iskoristiti za obrazovanje, borbu protiv pandemije ili neku drugu oblast, nego da se taj novac bezveze troši u ovom trenutku.“

Dodao je da, iako nema precizne podatke o utrošku sredstava za ličnu zaštitu i zaštitu imovine, da smatra da ta cifra na državnom nivou iznosi nekoliko miliona. „Ako vi sad uzmete sve administrativne dijelove u BiH i ako se na tom nivou ili nešto nižem, vrše izdvajanja u tom smislu onda je vrlo lako doći do sume koja možda čak dolazi do sume oko 10 miliona KM na godišnjem nivou, što je zaista preveliko opterećeno. Uostalom, ni građanima samim nije jasno od koga mi njih štitimo i koga se oni boje. Da postoje sigurnosne procjene da je nečiji život ugrožen, ja ne kažem, bez obzira ko je ta osoba, zakon dozvoljava da se toj osobi pruži pomoć, ali ovako da se to generalizira ili da se ovdje osiguravaju toliki ministri, ja mislim da je to bespotrebno trošenje novca građana koji oni teško zarade“, kazao je Miletić.

Na pitanje da li je riječ o zloupotrebi položaja ukoliko osoba koja ima privatan stan paralelno koristi službeni stan, on je kazao da dok je bio direktor FUP-a da je bilo takvih pojedinačnih slučajeva, te da takvi slučajevi postoje i danas. „Vi ako imate nekretninu u privatnom vlasništvu vama državni organi ili entitetski ne trebaju i nisu dužni dati bilo kakav smještaj jer vi već smještaj imate. To znači da se radi očigledno o zloupotrebi službenog položaja što po našem zakonodavstvu, i Federacije i BiH, predstavlja kazneno djelo i to kazneno djelo iz konteksta koruptivnog ponašanja. Prije svega, ne samo da trebaju reagovati građani nego trebaju reagovati i nadležne službe kada utvrde da se o tome radi. Tu prije svega mislim na policijske i tužilačke organe i da oni protiv takvih lica poduzmu mjere koje su predviđene zakonom“, zaključio je Miletić.

Postavlja se pitanje do kada će se na državnom nivou trošiti milioni za nepotrebnu zaštitu kako ličnu tako i zaštitu privatne imovine političara i političarki, dok kontinuirano zloupotrebljavaju svoje položaje i svoju moć.

Centar za razvoj medija i analize je organizirao izbor najboljih novinarskih istraživanja o korupciji. Nagrađeni su novinar Al Jazeere Balkans Dragan Stanimirović, novinarka portala tacno.net Elmedina Šabanović i novinarka portala etrafika.net Andrijana Pisarević. Ovdje i sada objavljujemo nagrađenu priču novinarke Elmedine Šabanović objavljene na portalu Tačno.net 08.02.2022. godine. Priča je prenijeta sa tog portala bez pitanja kao način iskaza solidarnosti i potpore nagrađenoj novinarki. Naslov i podnaslovi su prenešeni bez ispravki kao i čitav tekst, fotografija : Cross Atlantic.

photo : Melika Mahmutbegović, Kovači, turbe Alije Izetbegovića, arhiv