Kako je oslobođen ‘Osmica’ Mehmedagić, šta smeta Periću u predmetu ‘Memić Džanan’, zašto je odgođeno suđenje Fadilu Novaliću dok ne prođu izbori, zašto sudija Branko Perić od ‘pravosudne vertikale’ postaje bh horizontala ?

*** Vjerujem da je malo onih koji ne znaju sudiju Suda BiH Branka Perića. Dobri i pitomi ‘čikica’, neprikosnoveni ‘čekić pravde’ i predsjednik vijeća za bh javnost najosjetljivijih predmeta i sporova. Mnogi ga znaju više po javnim istupima, ima ga često na tv i u printanim i elektronskim novinama, piše i kolumne. Teme su mu uglavnom iz pravosuđa i uz pravdu, oštar je i britak, ne ostavlja nikog ravnodušnim. Posebno su teške njegove javne kvalifikacije kako ‘bh pravosuđu nema pomoći’, kako je međunarodna reforma prvosuđa u BiH izrodila ‘pravosudnu mafiju‘ jer i sa ovakvim naoko žestokim i turobnim kvalifikacijama moramo se složiti, Bosna je po korupciji i kriminalu u samom vrhu zemalja EU. Dok u BiH imamo u disciplinskim istragama i u krivičnim optužnicama više bh tužioca nego ‘žestokih’ bh kriminalaca. Sve to dakle ‘stoji’ i što bi rekao naš obični čovjek i ‘plaho sliši’ sudiji kad govori tako ispravno i kritički o pravosuđu, o ‘svojoj firmi’, međutim i pored toga nešto se kod sudije Perića ne uklapa u taj njegov opus vrhovnog pravednika i moralne ‘vertikale’ pravosuđa.

Dovoljno je ovo zaključiti nakon što smo samo malo dublje ‘zavirili’ u dva trenutno ‘najosjetljivija’ sudska krivična predmeta u BiH u kojima je Perić predsjedavajući. U predmet optuženih Fadila Novalića i ostalih u ‘aferi respiratori’ i u krivični spis optuženih za sakrivanje dokaza u slučaju ‘Džanan Memić’. U oba predmeta je Perić preuzeo mjesto predsjedavajućeg vijeća nakon što je predsjednica vijeća sutkinja Džemila Begović penzionisana.

*** Kao što se zna ova pljačka narodnog novca izvedena u režiji tzv. premijera Novalića sa suradnicima (Hodžić Fikret ‘malinar’ iz Srebrenice, Fahrudin Solak šef uprave bh Civilne zaštite te ministrica finansija Jelka Milićević) u predmetu ‘afera respiratori’ gdje je nestalo preko 10 miliona KMa u najvećoj eri pandemije te očigledno sakrivanje sa najvišeg vrha vlasti ubistva Memić Džanana preko 6 godina u predmetu sakrivanja dokaza, najosjetljivija su dva moguća sudska spisa u BiH koja plijene pažnju ne samo domaće već i strane javnosti, i u oba slučaja sudac Perić će biti taj čija će ‘biti zadnja’. No, ponašanje sudije u ovim predmetima je u najmanju ruku čudno, nekonvencionalno i neprofesionalno ako ne i zabrinjavajuće. Da i ne ulazimo u domen dodjele predmeta upravo njemu a ne nekom drugom sudiji. Naime, Perić se tako arogantno i tako nekontrolisano ponaša u sudnici da se (mada ne mora biti tačno) unaprijed stiče dojam da je sve ‘prenapuhano’ što ‘izaziva pritisak na Sud‘ i da se već sada prije završetka procesa zna kako će glasiti presuda.

*** Ne mora značiti da će Perić kao i u slučaju optuženja direktora bh obavještajne organizacije OSAe ‘Osmice’ Osmana Mehmedagića osloboditi optužene, ali njegovi komentari i upadice te preuranjeni zaključci daju pravo da se u to posumnja. Naime, on je oslobodio sami vrh korumpirane vlasti o kojoj godinama piše i trubi, oslobodio je Mehmedagića koji je već nekoliko godina u aferama i kriminalu, od njegovih falsifikovanih diploma pa do kupovine kuće uz izbjegavanje poreza ili nezakonitog praćenja ljudi ili ostanka na radnom mjestu uprkos zakonskoj naredbi da ide u penziju zbog broja godina. Ta oslobađajuća presuda SDA obavještajcu ‘Osmici’ je donešena s početka prošle godine pa je očigledno predsjedniku Suda Ranku Debevcu dokazanom kućnom prijatelju ‘Osmice’ kojeg povezuju sa SDA strankom i njenim uticajem, to bio signal da Perić može ‘naslijediti’ sutkinju u predmetu ‘respiratori’ koja ide u penziju. Za javnost to je odlučeno automatski, tako se daju predmeti u rad i tužiocima i sudijama. Možda, ali ipak neki kometari u toku tog suđenja su u najblažu ruku nagovještavali oslobađajuću presudu prije vremena. U tom predmetu ‘Osmice’ sudija Perić je raspravljao sa tužiocima na ovaj način.

“Gospodine tužioče, da ste u životu pročitali nekoliko špijunskih romana, sve bi vam bilo jasno”.

Moralna vertikala bh pravde Perić je htio posprdno reći da je optužnica protiv direktora ‘Osmice’ štivo iz fiction zabavnih špijunskih romana, a onda je u raspravi sa svjedokom Trifkom Buhom objašnjavao kako je ova optužnica ‘hladni rat protiv države i protiv optuženog’. Neviđeno i nezapisano u sudskim knjigama da na takav način sudija koji će za koji dan osloboditi optuženog komentariše svjedoke i optužnicu. Sudija je svjedocima, među kojima je bio i zamjenik direktora OSA-e Trifko Buha, objašnjavao šta je ‘hibridni rat’, navodeći da je prijava protiv optuženog upravo to – ‘hibridni rat protiv države BiH’. Tako je bh špijun broj 1 i tvorac velikih bh afera ‘Osmica’ oslobođen, medijska zvijezda Perić je lakonski obrazložio da svaka ‘zloupotreba nije krivično djelo’. Što nam dođe nešto kao ono od Bakira Izetbegovića. Ono da oni koji su ranjavani i borili se za državu imaju pravo biti kriminalci i ne odgovarati.

*** Oslobađajuća presuda je stoga bila odličan motiv da predsjednik Suda Debevec i sa prezimenom Kaveson (jer ima imovinu i pasoš Španije a što nije prijavio i što je nespojivo da predsjednik Suda bude sa stranim državljanstvom) nakon odlaska sutkinje Džemile u penziju, Perića ustoliči da vodi predmet ‘respiratori’. I tu se potez Debevca pokazuje ‘punim pogotkom’ a bizarni i neočekivani komentari Perića unaprijed daju sumnju da ne mora možda ni ‘svako’ nabavljanje respiratora biti krivično djelo. Ako se radi o interesu države. U predmetu ‘respiratori’ Perić tako ‘ima razumijevanja’ i za svjedoke koji se ‘ne sjećaju’ važnih činjenica i stvari. Upravo u ovom predmetu je čitava gomila svjedoka koji su kao i u slučaju Memić ‘doživjeli amneziju’. Ne znaju, ne mogu se sjetiti. Ako ih tužilac više puta preupita i insistira, Perić je tu da ga opomene i ukori. ‘Ne maltretiraj svjedoke’. Ili, to je ‘potpuno irelevantno’. Znači, ne insistiraj, čovjek jedno rekao u Policiji i kod Tužioca, danas zaboravio. Pa šta? Bilo je i pomaganja svjedoku navođenjem na amneziju. Kao svjedokinji Katici Mulalić koja je pokušala nešto i reći ali Perić upao : ‘recite da ne znate ako ne znate , je li’? Jeste tako je, i onda svjedok kaže da ne zna. Super. Nekad vrlo direktni i operativni sudija sad ima razumijevanje i strpljenja za gomilu svjedoka koji gube pamćenje ‘po službenoj dužnosti’ i bukvalno se ne sjećaju ničeg važnog u vezi s kriminalnom nabavkom tzv. malina respiratora. Jednostavno rečeno ; lažu, kako i treba a sudija ih još podstiče i podržava.

*** U ‘slučaju Memić’ je pak advokatu Feragetu javno dao do znanja šta hoće a šta neće tolerisati. ‘Želim samo da kažem da ste ovakvim izjavama počeli da širite nepovjerenje u Sud. Iznenadili ste me, moram da priznam da nisam to od vas očekivao’ – izbiflao je Perić na početku zasjedanja ljut na neke izjave advokata porodice Memić koji preko 6 godina muku muči da dokaže ono o čemu u medijima Perić priča oštrije od njega. Kriminal u vrhu vlasti i mafiju u pravosuđu. Jer klasično i brutalno ubistvo država sakriva i podvodi pod saobraćajnu nezgodu.

I da sve bude potaman, sudija Perić na ročištu u predmetu ‘respiratori’ 13. jula ove godine odgađa suđenje sve do završetka izbora, zakazuje pretres za 12. oktobar. Slučajno?! Ko će znati? Navodno advokatica jednog od optuženih je trudna! Zaboga, kao da se ne može odrediti drugi branilac, šta bi bilo da nedaj Bože advokat umre? Ne bi bilo suđenja nikad!

Treba pustiti Fadila Novalića i ekipu ‘na miru’ da se provedu izbori a poslije će mo nastaviti ovu pravosudnu trakavicu koja nas bespotrebno guši već dvije godine. U kojoj će najvjerovatnije za pljačku love bh građana biti odgovorna Fadilova čistačica.

Ovom i ovakvom bh pravosuđu zaista nema pomoći, u pravu je sudija Perić. Samo, ima li nade za njega?

