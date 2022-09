Ili, kako je Bakir od Šveđanina postao živi šehid, Bošnjak i prkosni musliman učenjem dove na sabahu te kako nam 2022. kao 1990. godine život zavisi od SDA bikova.

E, ovo se još nije rodilo, ove kao Bakir majka više ne rađa nit’ Ćaća napravi. Ne vjerujete?

Poslušajte, odgledajte šta bulazni i kako taslači Bakir Izetbegović po izbornim mitinzima širom BiH gdje su ‘Bošnjaci u većini”, odnosno po teritoriji koja je još uvijek ‘pod kontrolom ArBiH’.

Ma ne govorim o ilahijama i kasidama koje mu hodžice ispjevavaju, o slikama sa vehabijama i radikalnim islamistima, nije riječ ni o mudžahedinu Muderisu Nezimu Haliloviću ratnom zločincu iz odreda ‘El-Mujaheed’ u sastavu ‘časne i čiste’ ArBiH i 4. muslimanske kojeg je Reis Kavazović ustupio bratu Bakiru Izetbegoviću kao muslimanskog ‘kviska’ uz ove predizborne dane pa ga ovaj voda i pokazuje…

Nije čak ni riječ o blasfemiji koju nam Izetbegović priređuje svaki dan na drugom mjestu igrajući se i sprdajući se sa vjerom i islamom na što je posebno ‘ponosan’, jer njemu je sve dozvoljeno i u Reisatu i kod Boga.

O, da, i Bog radi za SDA, nema nikakve sumnje da bi Bakir mogao biti poražen. Dva puta je naglasio da ima ‘Jedan’ i to ‘Onaj Gore’ koji radi za njega. Svi rade za Bakira pa i Božanstvo Sveto, eto.

‘Neka ih je 11, neka ih je 111 i neka ih je 10.011, Jedan odlučuje. I ovaj narod bosanskohercegovački je Njemu pokoran. I dok god pobjeđuje SDA, pobjeđivat će i BiH. Jer mi smo čuvari domovine’ – vrišti Bakir a raja aplaudira u Živinicama prije sedam dana, kad raji saopšti šta će se desiti sa opozicijom koja se udružila protiv njega.

SDA se u ovoj kampanji naprosto ‘udružila sa Allahom’, reče opet Baaaaakir (ovo sa razvučenim slovima nema nikakve veze sa njegovim robotima i dronovima, pokušava dočarati Baaaaaakirov naglaaaaaaasak) i osta živ. Tačnije ovako Sin Velikog Oca vidi sekularnu i građansku državu BiH..

„Moramo ojačati jezgro oko SDA sa odanim, iskusnim, prekaljenim, vjernim i posvećenim. Jedanaest stranaka se udružilo protiv nas, a iza njih je najmanje još 11 nevidljivih. Nama je dovoljan onaj Jedan jer On pomaže one koji su dobri, koji su skloni praštanju, koji su svjesni, koji ne ostavljaju svoj narod i koji pružaju ruku nakon svega, a mi smo ti”.

Ovo je Izetbegović Mlađi i Noviji izgovorio na tribini u Šerićima kod Zenice danas, najfriškije, o čemu hoćemo reći nešto. Dok je njegova ‘jedna, jedina i suverena’ Sebija poznatija u aferi ‘malina respiratori’ kao ‘Seb’ ispred Vječne vatre dijelila sitne poklone i selame za raju, Bakir je sa zeničanima dijelio istoriju.

Ovo je izvalio nakon što se najeo volovine i popeo na binu posebno napravljenu za njega. I to ne bilo koje već sakralne, svete bičevine, od bika zaklanog i ispečenog na ražnju u haremu džamije U Šerićima. Od takve hrane se postaje Svetim jer je bik nacijo, po svim šerijatskim propisima okončao svoj mladi život u haremu džamije gdje mogu završiti samo oni najhrabriji i najbolji – šehidi. Gdje je čast završiti. I gdje se mjesto za vječni boravak skupo naplaćuje po tarifama Islamske Zajednice osim ako nisi zaslužan kod Boga i države, tada imaš mjesto ‘for free’, kao ovo bh živinče prvo koje je stradalo u borbi za domovinu, kao prva žrtva ovogodišnjih izbora.

Podsjećamo, velike se bitke vode da se neko sahrani u haremu džamije, šta sve nije uradio onaj imbecilni Zukorlić Usame dok nije Babu muftiju prenio u harem, već smo o tome čitali. Čitali smo i da se samo velikani sahranjuju tu pod prozorima džamije, vojni generali, Reisi, hodže i zaslužne ahmedije načelno, evo na tako svetom i skupom mjestu je skončao i mladi Bik iz Šerića. Goveče je dalo svoj nevini život za našu stvar i palo je na Božjem putu, izbori su nama ‘farz’, tj. obaveza. Zato Bakir ovdje u Šerićima istrtlja mnogo toga što smo znali a nismo uopšte primjećivali kod njega.

Prvo, opet je naglasio da je’Alijin sin’, ali da ne bi išao u zatvore kao Ćaća i ne bi učestvovao u dva rata kao Ćaća (nije rekao osim bh rata gdje mu je Babo ratovao drugi put a zna se – NDH je hrvatska vazna za bošnjačko cvijeće), a zatim je rekao da je BiH odavno u ratu.

Kakvom ratu – specijalnom, eto. Sve se urotilo protiv SDA, skidaju se glave, udara se na tu partiju i sa Istoka i Zapada ali ona ‘kano klisurina’, ništa joj ne mogu. Spominje i ‘kuhinje specijalnog rata’, ne navodi ništa bliže, dovoljno je. Onda se udario hvaliti i popravljati da to nije normalno.

On ‘izdati ne zna’ – prva je rečenica od koje se grohotom smije većina bh medija jer je izdao što se trebalo izdati, i ono najvažnije, šehide i žrtve, ali u Šerićima muk i pljesak. Od raje sa majicaam na leđima i natpisom ‘lider Bakir’. S razlogom i povodom. On ‘slagati ne zna’ a slaže čim zine, zijeva previše, opet smijeh ali ne u Šerićima. ‘Nastaviću tamo gdje je moj Babo počeo’, tačno i ozbiljno. Pravi šerijatsku a zove je građanskom državom. Raja umire od smijeha ali ne u Šerićima, ovdje se aplaudira. Onda ide priča kako napušta sastanke sa predstavnicima EU jer ga ‘čekaju hodže da ide u džamiju’, tu nema pardona, stoposto tačno, tako se ide u EU. Petkom između 12 i 2 popodne. Opet iza toga dolazimo do njegove kičme, ‘neće saviti kičmu a neće ni Bošnjaci’, a onda najveselije. Majke mi, Tite mi što bi rekao Komšić Željko gledajući u Aliju, evo ‘umriše mi prsti od smijeha’, jedva pišem, jedva tipkam.

Kaže, ja sam ‘izvana plav k’o Šveđanin ili k’o onaj iz Londona, ali u duši (tu se udara po junačkim prsima) ja sam Bošnjak, i to onaj prkosni’.

Raja urla i plješće, nema dalje. Bakir se Youtube yarrabi proglasio živim šehidom, odmah i za svaki slučaj dok je još vrijeme, jer takve osobine imaju samo najodvažniji. I poručio nešto slično kao ‘Hižaslav’ Cerić ‘akademik’ Mustafa ‘kome se ne sviđa neka piči preko Drine i Korane’, ovako: “Oni kojima se ne sviđa BiH, neka idu, a zemlje će ponijeti onoliko koliko im ostane na cipelama”. Nije spominjao čizme, cokule niti opanke te šta sa bosonogima ili kako ponijeti više kad je kiša a manje kad je suša.

Nacijo, ovo je neviđeno, ovo treba pogledati obavezno. I zbog bika i zbog Bakira. Besmrtno je.

Čak iako izgubi na izborima, zbog ovakvog napornog zalaganja i rada ne treba da brine o sebi. I ako slučajno ikad umre (a to je vrlo teško), Bakir će sasigurno skončati u haremu džamije.

Kao i ovaj siroti bik u Šerićima. Za sada on je samo živi šehid kojem ne može niko ništa, koji će pobijediti i odvesti nas u treću deceniju SDA blagostanja.

I hoće, velim vam. Sa Božjim stvarima se nije igrati. A to njegovi protivnici ne znaju, ne vide ono što je očigledno : i 1990 smo počeli sa bikovima.

photo : uzorak Bakira Izetbegovića i uzorak bika, sve kao ilustracija, slike iz harema džamije u Šerićima su urađene noću i prekrivene logotipom lokalnog medija ‘072info’ pa nisu za upotrebu, video jeste, arhiv