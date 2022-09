Ko ‘šljivi’ Zapad, povijanje i savijanje kičme a onda ‘spektakl’ : Reis Kavazović, Reuf Bajrović, Emir Suljagić, Avdo Avdić, Filip i Mursel Begović, Yasmin Mulahusić, Muderis Halilović.. drnišlić, popušlić …

Nasumice uzeti citati o bh ‘dušmanima’, ‘stranim centrima moći’, međunarodnoj zajednici koja nas mrzi, EU koja nas neće, slučajno su izabrani ali sa istih izvora nam izviru. I iste posljedice uzrokuju : Bosna se udaljava od Zapada a približava Istoku.

“Poštovana braćo, Zapad postoji da bi podijelio i iscijepao muslimane. Želi ih podijeliti, iscijepati, a potom i progutati. Upravo vi ste i vi ćete biti najveća prepreka tome. Zato im ne trebamo dati tu priliku.” (Tayip Erdogan, 06.09. 2022. godine, Reisat Kovači, BiH)

‘Kad kreneš u borbu sa strancima koji šaraju karte, onda nama nakon 15, 20 godina, ovdje ostane belaj, naravno da nema povlačenja…’

(Željko Komšić, predizborni miting DF, Maglaj 08.09.2022.)

‘Bošnjaci moraju biti složniji i snažniji, te moraju prepoznati specijalni rat i kuhinje stranih službi koje dovode u pitanje sve vrijednosti koje su izborene i zaštićene u protekle tri decenije…‘

(Bakir Izetbegović, predizborni skup SDA Visoko, 30.08.2022.)

‘Od prijatelja iz međunarodne zajednice očekivao sam upravo to da urade. Ali onda su oni krenuli samo na ono za šta je zainteresirana hrvatska strana, odnosno HNS, pokušavajući da zanemare moje zahtjeve..’

(Bakir Izetbegović, izjava za medije, juli 2022)

“Onda su tu neke zemlje u Evropi, desničarske, koje ga također ohrabruju. Dolaze mu (Milorad Dodik, op. Cross) u Banju Luku, neke non papere šalju. Dakle, ima ih koji su spremni da ga pomažu u ovakvim stvarima. Potrošio je 100 miliona za lobiranje i slično.”

(Bakir Izetbegović, 02.12.2021 muslimanska tv Igman)

„Nema više nikakvih ustupaka dušmanima ove države. Politike koje misle da ova zemlja treba nestati …. I mi hoćemo da živimo po pravilima koji važe u njihovim zemljama, i mi hoćemo da sami donosimo odluke, a ne da nam tutorišu….‘

(Željko Komšić, 16.08.2022. Turbe Izeta Nanića, Bužim)

‘Amerika kolika god bila sila nije postojala kad je postojala Bosna’

(Željko Komšić, tribina Štutgard, tv Hayat 07.07.2022)

‘Iza pokušaja da se Bosni i Hercegovini kroz djelovanje OHR-a zakuju vrata za ulazak u EU stoje Amerikanci, odnosno neki ljudi koji su bili u to doba u Clintonovoj administraciji a koji su sada izbili visoko u Bidenovom mandatu…’ (Željko Komšić, gostovanje na Face TV, 02.09.2022.)

*******************

A sada malo ‘ bošnjačko-resavske škole, malo prepisivačine :

“Unitarni i građanski model jedini je na kojemu se Bosna i Hercegovina kao država može temeljiti’

(Bakir Izetbegović, Večernji list, Hr, 21.03.2021.)

‘Država ravnopravnih građana i naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka, kao i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive’.

(01.03.2022. zvanični twitt nalog Bakira Izetbegovića)

“Bosna i Hercegovina će biti građanska država, kad – tad. Zato se vrijedi boriti, i ne biti kukavica koja na prvu prijetnju ili prijek pogled nekog trećerazrednog međunarodnog zvaničnika pristaje na sve što mu se na stol stavi i izvoli na potpis”

(­Željko Komšić, Klix.ba, 22.05.2022.)

“Pozivamo da svojim potpisima iskažemo snažno zajedničko opredjeljenje na temelju gore navedenih potreba i političkih načela, za građansku državu i društvo jednakih i ravnopravnih građana”

(Željko Komšić DF, Inicijativa za online akciju ‘Milion ljudi za građansku BiH kao dokaz EU da građani hoće biti građani, 05.09.2022.)

***********************

I nešto u vezi kičme, snage i ‘moranja’

“Hoću, bit ću kandidat, moram. Moram ići dalje, ne mogu stati. Šta bih uradio kada bih stao i rekao ne mogu dalje? Ili si gore ili dole u toj političkoj borbi. Moraš se boriti za ideju”

(Željko Komšić o svojoj kandidaturi za četvrti mandat u bh Predsjedništvu, tv ‘Face’ 08. maj 2022.)

“Tri naša čovjeka su u Parlamentu BiH bila dovoljna da zaustave loše stvari, a zamislite da imamo pet. Naša je obaveza da nikada ne odustanemo. Kad kreneš u borbu sa neprijateljima, naravno da nema povlačenja. Pa, šta mislite, da su 1992 krenuli i vidjeli: Joj, vidi, tenk, vidi top. Hajdemo bježimo, predajemo se. Da li bi bili u prilici ovako da pričamo? Nema, ljudi, odustajanja. U ovo kolo kad se uđe igra se dok ne padneš. Mi idemo u kolo gdje se izlazi samo kad te narod na nosilima iznese. Nema odustajanja. Nema savijanja kičme. Kad kreneš u borbu s neprijateljima države, naravno da je to borba gdje niko neće da se preda…”

(Željko Komšić u vezi kandidature, izborna tribina Maglaj 08.09.2022.)

“Mi na te prijetnje i pritiske ne povijamo kičmu i nećemo je poviti..”

(Bakir Izetbegović, izborni miting, Livno, 05.08.2022.)

“Više se ničeg ne bojim osim doći pred vas, a da sam nešto pogriješio …”

(Bakir Izetbegović, izborni miting Visoko, 30.08.2022.)

***************************

Epilog

Kao jedan od očekivanih rezultata ovakvih i još na tone sličnih izjava su druge po redu ‘demonstracije’ u Sarajevu održane jučer. Navodno i zvanično organizovala ih je Azra Zornić (aplikant kod Suda u Strasbour-u 2015. u vezi prava kandidovanja ne samo konstitutivnih naroda u BiH čiji zahtjev je Međunarodni Sud usvojio a država još nije presudu implementirala) a zapravo iza njih stoji DF i Željko Komšić i tamo je najviše bilo aktivista ove stranke među malobrojnim protestantima. Koji (Komšić) ne može smisliti Visokog bh predstavnika koji je u očima ovog konstitutivnog Bošnjaka iz reda Hrvata najveći ‘din-dušmanin’ i neprijatelj države BiH. Zato jer je ‘pročitao’ Komšića i njegovu populističku uhljepsku patriotsku bitku preko leđa držve BiH i Bošnjaka i koji razmišlja da kroz izmjenu Izbornog zakona BiH makne ovu bh političku štetočinu.

Ispod prozora OHRa u ‘građanskoj državi BiH’ orilo se jučer ‘demokratski’ ovako : ‘gazi naciste’. Gazi EU, Zapad i Visokog bh predstavnika. Džhad internet borac Bajrović Reuf i mnogi drugi likovali su i linkovali snimke ove žalosne i bezobrazne akcije Željka Komšića i slike države BiH. Znači, isplati se biti ‘građanin’.

photo : antizapadnjački trio koji će BiH odvesti na Zapad, bh trilaterala, Bakir Izetbegović i njegov satelit Željko Komšić te ‘brat’ Erdogan Tayip, arhiv Cross Atlantic