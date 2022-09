Nema toga šta bh mafija političara ne čini da dobije koji glas viška : Fadil Novalić se uslikao sa buldožerom, Željko Komšić ‘hajruje’ sa sandžačkim biznismenom čiju firmu je lažući preuveličao, Haris Zahiragić se nakon molitve na Kovačima ljubi sa rajom po ulici, neki otvaraju bankomate a neki liftove …

Svi smo vidjeli kako je nedavno Fadil Novalić ozvaničio početak radova na olimpijskom bazenu za Lanu Pudar u Mostaru ali od svega toga ostala je samo nasmijana faca seoske barabe i premijera Novalića na slici sa zbunjenim vozačem bagera. Od bazena ni traga ni glasa ali Fadil je ‘škljocnuo’ sliku i ‘fejsbučio’ za njega dosta, uvijek je bilo budala i kamenja, neko će se upecati na to i dati Fadilu ili stranci SDA glas na dolazećim izborima.

Takvi su ti ‘naši lideri’, mafija u vlasti, bez medija i bez medijske pažnje bili bi mrtvi, bolesni su za slikanjem i promocijom. Ne pitaju za cijenu samo da se uslikaju i ‘pojave’. Zato su izdvojili preko milion KMa za medije, za svoje slike. Uz izbore država ih blagosilja milionima pride. Tada to slikanje vole specijalno jer tada ima para ‘ko pljeve’, država daje dodatnu lovu da se barabe slikaju pa oni ne znaju stati. Otvaraju sve što se da otvoriti, makaze nose u unutrašnjem džepu skupih kaputa a novinari ih prate i u WC kad pišaju. Samo daj moju sliku, za pare ne pitaj.

U tom i prevrše mjeru ali Bože moj, kad je slika u pitanju ništa nije scandalozno ni neprimjereno. Tako se isti nedovršeni tunel u BiH otvara po nekoliko puta radi laganja i slikanja, otvaraju se seoske trafo- stanice, nosači struje – bandere, dio trotoara ispred bh predsjedništva, otvaraju se kontejneri za smeće (pametna reciklaža), javni zahodi, bankomati, čak je jedne izborne godine u Vel.Kladuši otvorena brv (komad drvenog debla za prelaz preko vode) na potoku. Dok je 2018 svečano otvoren prvi sloj asflata lokalnog puta na dionici Breza-Prhinje uz dove hodže koji je blagoslovio ovaj čin otvora.

‘Otvarači’ su aktivni u svim političkim partijama, svi vole sjeckati makazama i slikati se. Koliko jučer je gradonačelnik Živinica skupa sa direktorom Doma zdravlja te predsjedavajućim Gradskog vijeća ponosno u ovoj izbornoj kampanji otvorio – lift u zgradi.

Bilježimo još jednu izvrsnu ali lažnu promociju u svrhu dobivanja glasova koju je upriličio Željko Komšić. Nije riječ o ‘otvoru’ već o ‘posjeti jednoj od dvadeset najvećih bh kompanija’, tvrdi štab gazije i ljiljana Komšića, ali u konačnici se svodi na isto : otimanje glasova. Uz sliku Komšića i vlasnika firme Hajriza Brčvaka kažu da je Komšić ‘posjetio veliku kompaniju u BiH koja je u ekspanziji i koja je ostvarila ogroman profit u toku prošle godine, svrstala se među dvadeset najprofitabilnijih’. Utvrdili smo jednostavnom provjerom na biznisinfo.ba profilu koji se bavi praćenjem razvoja bh kompanija da ova firma ‘Glasfaser Connect BH d.o.o’. nije uopšte među prvih dvadeset firmi po zaradi, nije ni blizu. Komšićevi mediji su sve izmislili da bi mogli objaviti sliku šefa Komšća i šefa firme.

Ova firma je navodno IT kompanija koja je osnovana prošle godine prema podacima na njihovoj web stranici i bavi se kreiranjem, dizajniranjem i programiranjem web biznis aplikacija. Ali ni to nije sve ; firma se bavi i gradnjom stanova i apartmana što je po svemu sudeći i glavna preokupacija vlasnika firme iz Sandžaka Hajriza Brčvaka i u BiH je ‘ušla’ tek prošle godine. A već ‘ušicala’ dobar prostor za buduću zgradu i stanove. Nakon što je Brčvak sa sinom suprugom i grupom ‘humanista’ uz Ramazan maja mjeseca prošle godine posjetio Potočare i Majke Srebrenice te tamo napravio iftar i dao donacije, firma je krenula sa ‘uspjehom’ u BiH. Hajriz je munafički svoj dolazak u Potočare prvi put ovako oglasio pred Munirom Subašić : majke halalite mi. A onda dodao : dolazak ovdje mora biti obaveza za svakog od nas.

Muniru i ostale majke Srebrenice je, kažu mediji, nagradio putovanjem u Saudi Arabi-u na mali hadž i od tada i počinje ‘uspon’ ovog Bijelopoljca na bh tehnološkom tržištu, do tada je samo poslovao građevinom i ugostiteljstvom po Njemačkoj.

Odlično za Hajriza još bolje za Komšića. Donacijom gaziji Komšiću sandžajkliji se otvaraju vrata bh tržišta posebo na atraktivnim lokacijam Sarajeva, za uzvrat Željko dobiva lovu za kampanju. I sliku u novinama. Ako mu prigovore da je trebao obići koju fabriku Hrvata u Hercegovini (ima ih tamo dosta uspješnih) konstitutivni Bošnjak Željko će ležerno reći da je on posjetio ‘građanina’ Brčvaka. Šta ima u tome sporno? što Brčvak nije uošpte građanin BiH a otvara firme po Bosni? ‘Ma ‘ajte molim vas’!

I svi se pitaju zašto je onda onako dug izborni video SDA bizona Harisa Zahiragića? Kad imaju propozicij eo dužini reklame? Pa treba vremena za obaviti sve što je naumio. Od dove na grobu Alije Izetbegovića do ljubljenja raje po sarajevskim ulicama. Jebo propozicije.

photo : Hajriz Brčvak biznismen iz Sandžaka koji finansira kampanju Željka Komšića, sa suprugom sasvim desno na slici i sa Munirom Subašić u sredini, maj 2021, arhiv