OTKRIVAMO tajnu izbornog plakata Bakira Izetbegovića : živ je, nije umro Alija

Mediji se ‘ubiše’ od istraživanja izbornog plakata Bakira Izetbegovića pitajući se s pravom ‘čiji je Bakir’?

Jednostavno, takvo pitanje se samo od sebe nameće : na plakatu nema naziva političke partije, nije ofarban u zeleno kao obično što je sve prefarbano, nema ‘ubitačnog’ slogana kakvim nas bombarduju sve stranke na skupim i retuširanim slikama, nema ratne zastave ArBiH ‘ljiljanke’ a ima malo one zvanične koju Bakir svugdje izbjegava koliko je moguće, nema čak ni njegovog imena – samo se prezime ističe uz titulu na koju juriša ; za predsjednika’.

Sve to izborni plakat nema ali mi opet u startu znamo ko je bezimeni na slici, čak i da nema ni prezimena znali bi. Faca – pljunuti Alija Izetbegović, živ je Alija umro nije. Samo što ne progovori.

Sin je od oca preoteo sve. Državu, stranku, boju glasa, ton, pokret ruke. Evo, vidite li da maše kao i Alija, odmahnuo nam je prvo polako i kulturno a onda od lakta. Nema onog prijetećeg islamofilnog kažiprsta sa kojim nas Bakir straši svaki dan dok gledamo njegove intervjue ili slike. Da nije muževne šerijatske bradice, zakleli bi se da je Alija vaskrsnuo. Eno, čak namjerava da se lažno tituliše predsjednikom kao i Babo mu što je, iako po Ustavu BiH nema institucije predsjednika već predsjedavajućeg koji se rotira. Tako su mu i Ćaću zvali a on se nije kao ni Bakir bunio.

Dakle, iako zagonetno, nema dileme a ipak znamo ko je Bakir. To je ‘guzonjin sin’. Jasno k’o dan.

Pored pobrojanih imitacija oca i podudaranja na slikama, to je i sam Bakir donekle priznao, samo ga treba pažljivo slušati. Tako je recimo septembra 2021. godine na tv N1 izjavio ‘ja sam zatvorenikov sin’, aludirajući na zatvorske dane svoga oca, čime hoće reći zatvorske zasluge mojih roditelja su i moje zasluge. Isto je ponovio i 23. augusta 2022. godine, malo opširnije. ‘Ja sam bio zatvorenikov sin. Ja sam sigurno do svoje 40. godine svaku paru prevrnuo koju sam potrošio. Ne mogu narod razumjeti ljudi koji to nisu prošli, koji su pola života proveli na državnim jaslama.“

Plakat govori isto : Ja sam Alijin sin, ja sam… ja sam guzonjin sin. Sin Predsjednika, a nisam na državnim jaslama. Cvrc! Pustiće Bakir još nekoliko sličica koje podsjećaju na Ćaću Aliju da nas urazumi i podsjeti. Kao onu sa poznatim osumnjičenikom za terorizam iz Luxemburga Mulahusić Jasminom, poznatim botom SDA stranke, sa vehabijskim predstavnicima tipa Elvedina Pezića ili sa delegacijom terorističkog udruženja ‘Muslimansko bratstvo’, ali će to ubrzo popeglati slikom na kojoj drži ruku na Kur’anu i u trenu sve mu je oprošteno.

Zna sa Islamskom Zajednicom BiH, Reis Kavazović otvoreno sa njim koketira i podučava pastvu da glasa za njega tvrdeći da se ne miješa u izbore, dokone hodže mu snimaju ilahije i kaside besplatno što je samo po sebi blasfemija ali ne kod ‘bh islama’, bivši Reisov ‘pobočnik’ iz džamije Kralj Fahd u Sarajevu i ratni komandant ‘El-mujaheed’ jedinice ArBiH sastavljene od stranih boraca sa Istoka Nezim Halilović Muderis mu je postao ‘joker’ u izbornim mitinzima i javno poziva muslimane da za njega glasaju, kud ćeš još više i veće sličnosti sa Alijom?

Isto će kao i Ćaća u svakoj prilici ideologizirati i bh rat i Oca te istaknuti kako je siromah i kako ‘liči na svoj narod’, dok živi na Poljinama u luxusnom naselju za bogataše (Tu je Zlatko Lagumdžija nedavno prodao svoju vikendicu Arapima za malo više od 1 milion KMa pa kupio stan u Hrvatskoj na moru). Kaže legenda da je i Alija Izetbegović bio skroman i da je čak i kafu dijelio sa svojim narodom dok zvanična dokumenta koja je objavio Sefer Halilović pričaju suprotnu priču. ‘Selam alejkum, onaj milion KMa ćeš dati to i tom, doći će kod tebe u 11, allahimanet’, glasi jedna slatka pričica iz pisma guverneru bh Banke u bh ratu. A priča ima za tri muzeja koliko ih umrli Alija već sada ima.

Oh, da, ovo sa ‘predsjednikom’ također neodoljivo podsjeća na Oca Aliju. Alija se kao što ‘ne znamo’ lažno predstavljao predsjednikom dok je Fikreta Abdića koji je osvojio pola miliona glasova više od njega na prvim izborima novembra 1990 šutnuo u zapećak. Obećao mu Agrokomerc u zamjenu za mjesto predsjedavajućeg pa slagao, a onda umjesto da ga imenuje zamjenikom, to mjesto daje Ejupu Ganiću iz Sandžaka koji nije uopšte bio Bošnjak, izjašnjavao se Yugoslovenom. Izgradnja države BiH na ‘građanskim’ Bakirovim principima sa rukom na Kur’anu neodoljivo podsjeća na državu BiH po mjeri Izetbegovića Starijeg : na krijeposnu islamsku državicu zasnovanu na ‘građanskom’ šerijatu. Tako da nam Bakirova ‘građanska’ država čak i sa Komšićem podsjeća u svemu na ‘multietničku’ i ‘višenacionalnu’ ArBiH.

Laž je, ima dosta dokaza, bila karakterna osobina Alije Izetbegovića, nju je ponajprije pokupio sin Bakir. Bukvalno, laže ‘čim zine’ a zijeva već trideset godina. Jedna od najvećih laži mu je ona sa revizijom protiv Srbije, nešto slično po težini kao ona Alijina o Srebrenici koju je prepustio Srbima. Dakle, nema potrebe da se uopšte predstavlja na plakatima, znamo mi Bakira a zna i on nas. On je zatvorenikov sin. Ja sam Alijin sin, ponoviće Bakir.

‘Ja sam guzonjin sin’ urlao je roker Nele Karajlić iz ‘Zabranjenog pušenja’ sa albuma ‘Male priče o velikoj ljubavi’ 1989. godine.

‘U mojoj ulici ne prodaju se kifle//ne teče saobraćaj i dim//u mojoj ulici nema fukare//jer ja sam guzonjin sin//Jede se kavijar, pije se džin//ima se para, ima se s’ čim//ponekad trava, nikad heroin//jer ja sam guzonjin sin// Ref : Moja raja me baš ne vole//zavide mi na moje uspjehe//a ja sam svima najbolji//ja sam sa svima fin//jer ja sam guzonjin sin …..

Uz ove stihove je, da nije osjetio draž islama, moći i države mogao pjevati i skakati i anonimni ‘predsjednik’ sa plakata, da nije gitaru u svojoj 28 godini zamijenio sa šargijom, kačket sa fesom a alkohol sa šerbetom. Ovako, on baš liči na svoj narod. Na oca. I još se ‘diči što na ćaću liči’. Neće ‘triska’ daleko od klade. Neće SIGURNO.

photo : gore – detalj sa plakata Bakira Izetbegovića za izbore oktobra 2022 i detalj fotografije njegovog oca Alije Izetbegovića, dolje lijevo – Bakir sa rukom na Kur’anu, desno dolje – sa osumnjičenm teroristom iz Luxemburg-a i botom SDA Mulahusić Yasminom, arhiv