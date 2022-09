‘Bh zmajevi’ oduševili igrom ali ratnom koreografijom skupa sa navijačima duboko zaglibili u politiku, takvi ni ne trebaju na prvenstvu

U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo bh košarkaška reprezentacija nema puno šansi.

Nakon euforične pobjede nad evropskim prvacima Slovencima i prethodne pobjede nad Mađarima, ekipa je krenula u daljnje pobjede ali je zaustavljena od Francuske. Sada, obzirom na loše rezultate u svojoj grupi, vrlo su male šanse da se bh reprezentacija plasira za prvenstvo. Da bi se to ostvarilo ima previše onoga ‘ako mi pobijedimo ove’ a ako ‘oni izgube od ovih”..

Pobjedom nad ekipom Slovenije selektor ‘zmajeva’ Adis Bećiragić je u oduševljenju poručio a mediji zabilježili : ‘Insan nema limita’ dok je euforično vođa bh tima Jusuf Nurkić zvao Halida Bešlića da zajedno putem skype odpjevaju stari poznati hit … A Džanan Musa hvalio Bosnu više od svog tima.

Sve je to dobro, ok i za pohvalu ali da ne treba pretjerivati ni u čemu stigla je potvrda nakon jednog dana ; izgubiše zmajevi od Francuza. Ispuhaše se i umiriše emocije, sad su kvalifikacije još dalje i još neizvjesnije, ipak sve ima limita, pa čak i ‘insani’, valjda ljudi.

Bez obzira na konačni ishod košarkašima treba čestitati, budući da kao i svaki sport daju energiju u ovoj bh učmaloj i dosadnoj svakodevnici. Ujedno su javnom prozivkom pokazali kako se vlast odnosi prema sportu i kulturi, vidjeli smo koliko je bh moćnicima i vlasnicima i naroda i države trebalo vremena da uplate odobrenih 200.000 KMa njihovih troškova.

Bez obzira na ta saznanja, bez obzira na prijeko potrebno pravilo po kojem bi sport i politika morali biti razdvojeni, bh košarkaška reprezentacija se odlučila za totalnu politizaciju i ekipe i države, čime su sve dosadašnje pobjede kao i one u buduće pojeftinjene i obezvrijeđene. Mogu urlati i arlaukati do neba kao Lagumdžija Zlatko nekad ‘ko ne skače mrzi Bosnu’, evo ja to sjedeći saopštavam i osuđujem.

Naime, čitavo vrijeme slavlja bh navijači i košarkaši su u prvi plan isticali ratnu i zabranjenu zastavu sa ljiljanima čime su apriori svjesno i namjerno udaljili od sebe sve druge osim SDA i još nekih Bošnjaka, koji kao i oni samo ‘furaju’ ovaj zabranjeni i ukinuti ratni amblem. Bosance za koje navodno igraju – posebno. (Reakcije zubatog i potkovanog Tegeltije savjetnika M. Dodika ne računam on nije Bosanac nikad ni bio).

To u vezi ove bivše bh zastave znaju i selektor, i trener i igrači ali oni se odavno ‘prave mutavi’ i ponašaju kao ‘osviješteni Bošnjaci’ čime umanjuju nacionalni, državni kvalitet ekipe i svode je na stranački i vjerski skup igrača, i opet kod takvog saznanja, ovakvim simbolima tarlahaju namjerno i patetično euforično, čime su postigli konačan cilj. A to je, ‘ovo je naša bošnjačka reprezentacija’, kao ono SDAovsko ili iz usta Reisa ‘ovo je naša država’. Mediji u BiH su istog mišljenja pa tako ‘nezavisno’ i ‘objektivno’ sarajevsko ‘Oslobođenje’ odluku organizatora u Kelnu da se ne dozvoli navijačima unošenje ovih zastava naglašava u naslovu ‘sramotom organizatora’. Uz nenaglašeno navođenje na sumnju ko je ‘krivac’ za takvu akciju organizatora : ‘lobisti sa strane’. Vjerovatno Slovenci?!

Radi ove ‘Titine novine’ koju su SDA tajkuni a i urednica Vildana Selimbegović odavno ozelenili koliko treba, ponoviću. Još 04. 02. 1998 godine ondašnji Visoki bh predstavnik Carlos Westendorp je ovu zastavu ukinuo i nametnuo odlukom drugu, onu trokutastog oblika, žute boje sa evropskim zvijezdicama. Istu onakvu na koju podsjećaju dresovi igrača, i naravno to znaju odlično u ‘Oslobođenju’ ali kao i svaki režimski medij ‘fura’ po svome. Udovoljavajući i udvarajući se vlasti i državi. Il’ će bit ovako il’ će mo kmečati i buniti se, nema drugačije.

Na ovaj način SDA čitavo vrijeme kao i igrači košarkaši i navijači potura ljiljan ratne zastave (obratite pažnju na svaku sliku Bakira Izetbegovića, Džaferovića ili Zahiragića … u pozadini je zabranjena zastava istaknuta, ona zvanična tek se vidi djelimično ili nikako) iako zna da je to nelegalno. Uz obrazloženje ‘to je nama nametnuto’, pod ‘tom zastavom smo primljeni u UN’. To što smo primljeni pod tom zastavom je prošlost kao što je prošlost i činjenca da se zastava vijorila (Bošnjaci opet zbog jezičnog inata insistitiraju da se viHorila) na East Riveru, ona nije više zvanična. Svako onaj ko je koristi i sa njom mlatara čini isto što čini i Milorad Dodik kad mlatara sa nametnutim odlukama Visokog bh predstavnika ; čini krivično djelo.

Umotavanje u ovu zabranjenu i ratnu zastavu uveliko podsjeća na SDA skupove i na ratne priredbe pa stoga nimalo ne čudi što je organizator u Njemačkoj uz suradnju sa Svjetskom košarkaškom organizacijom ukinuo to primitivno pozivanje na rat uz sportske događaje. Osim Jusufa Nurkića i Džanana Muse koji predvode ovaj košarkaški tim i ostali igrači su ovu ratnu ikonografiju prigrlili, za navijače ne treba ni pojašnjavati, sve je to SDA/ovska omladina koja umjesto sporta na sportskim terenima promoviše zvaničnu bh politiku.

Uključujući i novinara Avdu Avdića koji je ovu ‘sramotnu odluku organizatora’ prvi objavio. Sjedeći ispod ljiljan zastave na tribinama ili dok je tipkao na telefonu i ‘skakao’. Igrač Kenan Kamenjaš je pored zastave našao da se veseli i uz grb ArBiH. Mogao je još i maskirne hlače obući i čizme nabiti na noge pa da onda Džanan Musa i ‘Juka’ Nurkić izvrše ‘prebrojavanje’. Jer se zvanična zastava nigdje ne vidi.

Oni su kao i Kamenjaš odavno SDA ambasadori (ne)kulture.

photo : manji detalj navijačke i reprezentativne atmosfere, da li vi na ovim slikama vidite zvaničnu zastavu BiH?, Kenan Kamenjaš desno drži ratni grb ArBiH i raduje se, lijevo je Nurkić sa dijelom ekipe i ljiljanima, arhiv