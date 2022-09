Veliki Brat Erdogan je došao u BiH da podrži Bakira Izetbegovića u izborima i u njegovom sukobu sa Zapadom, u Srbiju će svratiti sa ekipom stručnjaka i privrednika da otvori još koju fabriku, u Hrvatsku ide da otvori prvu ‘eko-džamiju’ – Islamski centar u Sisku

Turski predsjednik Tayib Erdogan je kao što se i najavljivalo posjetio BiH, svečano su ga dočekali na aerodromu i svuda gdje bi dosegao. Sa sobom je poveo veliku ekipu ekonomista i stručnjaka ali za sada nismo ih vidjeli da su previše aktivni, njihova uloga je predviđena za Srbiju gdje Veliki Brat ide poslije Sarajeva. Da ugovori još koju fabriku, kod nas je došao sa probranim ciljem : da podrži u dolazećim izborima Bakira Izetebgovića, da održi govor bijelim ahmedijama u megalomanskim dvorima Reisa Kavazovića – projektu kojeg je otpočeo još ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa sa lovom Gadaffi-a a većinskim parama dogradila turska firma za gradnju džamija i vjerskih objekata ‘TIKA’ te da prouči dovu na turbetu Alije Izetbegovića, čime opet daje do znanja da mu je Bosna data u amanet a Bakir u neraskidivo bratstvo. Njegova hanuma je ‘obišla’ ratni tunel spasa (zapravo ratni tunel Fikreta Prevljaka SDA generala i jarana za pljačku naroda robom, gorivom i cigarama), svratila je i u jedan zavod za bolesnu djecu gdje je donijela milostinju a za uzvrat djeca su joj izvela performans u muslimanskim nošnjama, u društvu sa sarajevskom ministricom Naidom Hota Muminović. U Beogradu će ‘sestra’ Emine umjesto ovih aktivnosti šetati Knez Mihajlovom i tržiti, kao i uvijek dok joj muž bude ugovarao nove biznise i fabrike.

Ako pogledate ovu sliku iz upravne zgrade Rijaseta i ako se poslužite dobro uhodanom starom igricom pronađite ‘uljeza’ na slici, u čas će te u prvom redu prepoznati bisernu Biseru Turković. Koja je u čast Velikog Brata pokrila svoju slatku glavicu i figuricu kao što i dolikuje ministrici ‘građanske’ države BiH, i pronaći ćete naravno i ‘brata’ Bakira, Sina Velikog Oca. Od ostalih bh poznatih političkih faca nećete naći s razlogom nikog, zna se za koga je prvi saff rezervisan, stoga se ovo dvoje ‘insana’ među bijelim ahmedijama ne javljaju uopšte ‘uljezima’ u odnosu na prisutne, već u odnosu na odsutne. Osim što je ‘kum’ Erdogan (on je podsjećamo, bio kum na vjenčanju Bakirove kćerke koju je vjenčao šerijatski Reis Kavazović augusta prošle godine) svojim govorom izričito dao podršku Bakiru između svih ostalih bh političkh ‘lidera’, slika pokazuje i dosljednost i istinu Reisa Kavazovića kad tvrdi permanentno kako ne favorizuje nikog posebno od bh vlasti. Odnosno pokazuje čistu njegovu laž i licemjerje.

Plus, iz govora Erdogana izdvajamo i dio koji kaže da Erdogan podržava Bakira Izetbegovića i u sve vidljivijoj svađi i zavađi sa ‘Zapadom’, prvenstveno sa Amerikom, koju svađu i netrpeljivost u zadnje vrijeme otvoreno zagovara i Bakirov ahbab Željko Komšić. Ovako je to turski predsjednik pojasnio, mnogi bošnjački mediji su ovaj dio njegovog obraćanja izbjegli citirati, čak je i Rijaset na zvaničnoj stranici to bukvalno izbacio iz govora i ‘zaboravio’, ipak ostalo je zabilježeno.

“Oni će pokušati da nas podijele i to pokušavaju. Neki ljudi koji su bili s nama nas napuštaju. Dio osoba koje su bile uz mene, koje sam imenovao premijerima, ministrima, otišle su. Oni svojim odlaskom meni nisu učinili ništa, učinili su samo sebi. Isto tako je bilo onih koji su otišli od mog brata Bakira. A, zašto oni odlaze? Mislite da ovdje na sceni nisu nečije igre? Poštovana braćo, Zapad postoji da bi podijelio i iscijepao muslimane. Želi ih podijeliti, iscijepati, a potom i progutati. Upravo vi ste i vi ćete biti najveća prepreka tome. Zato im ne trebamo dati tu priliku..’

Zar to nije isti rukopis Alijinog ‘Malog’, čista prepisivačina kao dogovorena? Nije zaboravio ni Alijin testament koji je državu dao njemu ni šehide, valjda borce za otadžbinu, pa je u tu čast išao doviti na njegov grob. U Hrvatsku će Erdogan nakon Srbije svratiti čisto da se pohvali. Turska je dala lovu i konačno nakon toliko godina hrvatske vlasti su dozvolile da se u Sisku izgradi džamija koju će Erdogan svečano otvoriti.

I to ne bilo kakvu nego vele ‘eko-džamiju’. Koja će imati nekakve ‘dizalice topline’, solarne panele i fitonaponsku elektranu. Tito dragi k’o Titin bunker u Konjicu. Fale još jedino roboti i dronovi. U njoj je samo 1/5 prostora od 2500 m2 namijenjeno vjernicima (pitanje je veliko ima li uopšte muslimana u Sisku za toliku džamiju, ali ko će parama viriti u zube), ostalo je kažu za sve druge, za nemuslimane, za Hrvate koji će listom navalti u džamiju. Posebno u njen restoran-kafanu. Poslije Zagreba, Rijeke, Gunje, Umaga i sela kod Maljevca na granici sa Vel. Kladušom ovaj objekat u Sisku je bio ciljana destinacija za džamiju već nekoliko decenija, slijedeća je Pula i Istra.

Da se ‘umrežimo’ sa Italijom gdje je otpočelo džematovanje, oformljen je prvi džemat u ovoj državi a sada kreću ‘potrebe’ za džamijama širom države Italije.

photo : Turski predsjednik Erdogan drži govor u Upravnoj zgradi Rijaseta 06.09.2022, sasvim desno su ‘uljezi’ Bakir Izetbegović i Bisera Turković, arhiv