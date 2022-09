Nova kulturno–edukativna manifestacija koja bi u zasjenak bacila Sarajevo Festival ; kandidati su za sada Denis Zvizdić, Adil Kulenović i ‘akademik’ Suad Kurtćehajić

Kafana ‘Kod tri Goluba’ popularnije poznata kao birtija u bh Parlamentu se zatvara.

Kao što smo već pisali, pijana klijentela je sebi uvećala plate, bonuse i usvojila regres a onda je sa zadovoljstvom i guštom odbila ukinuti akcize, dok je PDV ostavila na nekakvom ‘usaglašavnaju’ nakon čega bi kao važio dok ne prođu izbori, poslije toga odlazi na ‘zasluženi odmor’. Kafana će proraditi najvjerovatnije poslije 02. oktobra kad se provedu izbori međutim neće tu biti nikakvih iznenađenja, izbori u BiH nikad ne donose ništa novog, to su uzlaud bačene pare. Do tada se razrađuju planovi i strategije kako se što bolje unovčiti, od sutra počinje javna izborna zajebancija, svašta će mo moći slušati i prepričavati.

Ako niste evidentirali, evo samo još jednog malog primjera čime se, osim svojih benefita i plata najrađe vole baviti ‘čuvari’ bh države i zakonodavci. Za glavnog lika sam odabrao Denisa Zvizdića, mogao sam komotno i bilo kojeg drugog, ovaj preletač mi nekako najdraži. Ako ni zbog čega drugog a ono zato jer se ponaša kao da je državnik iako mi po nastupu, izjavama i neodložnim ‘fejsbučenjem’ više liči na šefa sale kakvog restorana. Mogao bi biti i konobar, ovo prvo mu više ‘leži’.

Tako je ‘profa’ SDA višegodišnji ‘budža’ i kadrovik te kućni ljubimac familije Izetbegović napustio SDA i prešao u NiP stranku kod Konakovića iako je stolicu u bh Paralementu osvojenu uz SDA stranku zadržao, da bi se pokazao vrijednim i radišnim posegnuo za svojom najboljom kvalitetom : piskaranjem. Fino je napisao ravno dvije apelacije iliti tužbe Ustavnom Sudu BiH a onda se kao i svaki šef restorana u medijima pohvalio sa time, iako su mu obe pritužbe totalni promašaj i bespotrebno štivo. U međuvremenu je sa novim šefom Konakovićem trknuo do Sandžaka, ‘zvanično se sastao sa Zukorlić Usamom’. Sa onim otkačenim sinom ‘muftije’ i političara koji ih je odveo u ‘harem džamije’ da prouče koju njegovom ćaći kojeg je samo zbog toga prebacio iz Tutina u Novi Pazar. Da, nešto su darova odnijeli, Konaković ne ide među braću ‘prazan’, prije su iz Sarajeva dali lovu za Zukorlićevu akademiju i za džamiju na Pešteri, sad su Zvizdić i Konaković popravljali semafore u Sjenici. Dali lovu za signalizaciju.

Prvo je Zvizdić prošlog mesce auputio apelaciju sa kojom je zatražio ocjenu stavnosti dijela Zakona o državljanstvu BiH, tačnije člana 14 tog zakona. Tim članom je regulisano da svako onaj ko se odrekao bh državljanstva može ponovo zatražiti prijem u bh državljanstvo ako ispuni određene uslove. Po Zvizdiću su postojeći uslovi prestrogi i neustavni pa bi da olakša povratak bivšim bh državljanima u bh državljanstvo. Njegov decenijski rad u korumpiranoj i kriminogenoj SDA vlasti je uzrokovao masovni odlazak bh državljana iz zemlje te posebno odricanje od državljanstva, pa se Denis dosjetio da ‘patriotsku’ svoju brigu prebaci na Ustavni Sud i da ‘preko guzova’, povrati što više bh državljana. Računa da će biti opšta ‘gužva’ kad Ustavni Sud olakša ponovni upis u knjigu državljana, svi će iz dijaspore navaliti u bh državljastvo ponovo. Kako se kao dio SDA vlasti godinama hvalio koliko su ukupili poreza na ime izdavanja potvrda o ispisu iz bh državljanstva (800 KMa po potvrdi), te kako je usljed ove vlasti čiji je dio Zvizdić već decenijama raja masovno napuštala svoju domovinu, teško da će mu iko povjerovati, a posebno da će u ovakvu nesređenu, korumpiranu i opljačkanu državu raja navaliti masovno tražeći povrat državljanstva kojeg se odrekla, potez Zvizdića je klasično djelo državnog uhljeba i patriotskog parazita.

Isto se može ocijeniti i njegova druga apelacija koju je podnio krajem ovog mjeseca kako bi Ustavni Sud izmijenio samo jedan član Zakona o zastavi BiH. ‘Zvizdan’ se sjetio da mu smeta dosadašnja formulacija u ovom zakonu ‘zajedničke institucije’ pa bi da se to izbriše i da stoji umjesto toga ‘institucije BiH’. Da se zna gdje se kači bh zastava, moliću fino?! Kao da Zvizdić ne zna da u BiH nisu ‘načisto’ oko državne zastave, nije on prvi jer skoro uvijek koristi ratnu a zabranjenu umjesto zvanične, da nemamo ni himnu ni jedinstvene državne praznike, pa sad je pored svih problema najvažnije da li se pravilno kaže državne ili zajedničke institucije.

Koja budaleština i koji gubitak i vremena i prostora, kao kad ‘dokon pop i jariće krsti’, ali plaćeni mediji su ovo predizborno vrijeme i to ‘uknjižili’ kao bitku Zvizdića za državu. Veća bi korist bila da vrati one silne stanove i kuće te novac sa računa (pet-šest stanova) ali to se ne računa u pobjedu, ovo sa zastavom je obavezna lektira. Vidjeli smo kako su se zbog zastave ‘ćerali’ i igrali Komšić, Džaferović i Dodik po hodnicima bh Predsjedništva.

Ovo sa izmjenama i upotrebom sintagmi je u BiH već prešlo u domen šege i zajebancije ali nevjerovatno ‘pali’ kod običnog puka da to nije normalno pa se Zvizdić odlučio na ovakav ‘patriotski’ potez jer ništa korisnije i pametnije nije smislio. Ili se ugledao na ‘akademika’ Suada Kurtćehajića i ono njegovo čudo od akademske mudrosti, kad traži, o čemu smo već pisali, da se u Ustavu BiH izbriše ‘Bosna je sastavljena’ a dopiše ‘Bosna se sastoji’.

Bedastoćama ovakvog tipa može se komotno dodati i najnovija, čudno da je nije Zvizdić uvrstio u apelaciju, Ustavni Sud iako neregularan i nekompletan ionako samo odrađuje SDA apelacije. Mislim na najnoviji ‘prigovor’ Adila Kulenovića i ‘nezavisnog’ intelektualnog ‘Kruga 99’ .

Metuzalemu Kulenoviću smetaju ove sintagme odštampane na glasačkim listićima pa bi da se to promijeni. Bez obzira što je to bespotrebno, što je tako na listićima već dvije i više decenija, što košta i što je budalasto.

Na listićima za glasanje stoji : Predsjedništvo Bosne i Hercegovine – bošnjački član, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine – hrvatski član i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine – srpski član a Adila bre i intelektualce to podsjeća na neustavnost jer ‘asocira na to da se bira jedan bošnjački, jedan hrvatski i jedan srpski član Predsjedništva’. Da šta nego se bira upravo tako već tri decenije, ali kaže Adil ne valja, trebalo bi da stoji na listićima ovako : “član Predsjedništva Bosne i Hercegovine – Bošnjak, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine – Hrvat i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine – Srbin”. Ja razlike u tri kriva … od ovce jalovice.

Svakom onom ko je uočio neustavnost i razliku između odštampanog i onog što ‘muči’ Adila i intelektualce preporučujem da pišu Adilu. Predsjednik CIKa kaže da nema namjeru ništa mijenjati niti ispravljati jer je sve po Ustavu i tako se pisalo uz svake izbore a to što Adilu smeta baš sada to već nije pravni već možda medicinski problem.

Mene što se smatra ja bih i Denisa, Adila i Kurtćehajića predložio za kandidate nove bh manifestacije ‘bošnjačkog oskara godine’. Oskara političke gluposti. Manifestacije koja bi bila puno posjećenija od Sarajevo Festivala i mnogo sadržajnija, jer ovi ‘moji’ nisu usamljeni. Ima takvih i sličnih koliko hoćeš, svaki dan su umedijima. Svjedoče i pišu.

photo : Denis Zvizdić i Suad Kurtćehajić-gore, dolje : Adil Kulenović, arhiv