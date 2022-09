‘Zlatni ljiljan’ sa kojim se diči između ostalih i Željko Komšić je u Americi dva puta bio pošteno devalvirao : prvi put 11. septembra 2001 godine, drugi put u suđenjima Bošnjacima za terorizam u ‘Islamskoj državi’

* Svakodnevno se može čuti u BH naročito iz usta Bakira Izetbegovića ili Komšića, zatim iz govorancija Reisa Kavazovića te u bošnjačkim medijima kako je svakom učesniku bh rata na strani države BiH a posebno ako je još ranjavan ili ako je dobitnik priznanja ‘zlatni ljiljan’, takva istorija i plaketa čisti alibi za sve nevolje i belaje, uključujući i činjenje krivičnog djela. Za divno čudo, to ‘pali’ kod Sudova u BiH, pa se tako afere moćnika SDA ili predsjednika boraca ili boračkih udruženja, posebno krivični postupci protiv generala ArBiH pod parolom ‘nećemo i ne može biti izjednačavanja’ odugovlače do besvijesti, do smrti svjedoka, zastare ili promjene vlasti koja očigledno ‘vrši udar na Bošnjake’. Kod nekih drugih demokratskih sudova i demokratskih država takvi patetični i srcedrapateljski navodi se uopšte ne uzimaju za ozbiljno. Tako su ‘zlatni ljiljani’ u Americi bili u iskušenju jedanput, a u suđenjima Bošnjacima za terorizam ili za pomaganje u terorizmu u ‘Islamskoj državi’ po drugi put pali skroz nisko na ljestvici vrijednosti zaštite.

* Pravo kurčenje i nadmetanje sa ratnim nezvaničnim zastavama bh koje je dostiglo kulminaciju javnim isticanjem u kolima, na žurkama i sijelima, po džamijama i privatnim kućama gdje su se dale vidjeti i slike Alije Izetbegovića pomiješane sa tespisima i slikama džamija, nestalo je poslije 11. Septembra te 2001. godine kao da je sve u zemlju propalo. Već 12. septembra nisi mogao nigdje vidjeti ni Aliju ni ljiljana. Antimuslimansko raspoloženje koje se pretvorilo u pravu histeriju nakon ovog terorizma u srcu Amerike jednostavno je izbrisalo ove simbole ‘čistoće’, ‘pravde’, ‘ljubavi’ i ‘kraljevske prošlosti’ Bošnjaka jer je neko provalio po bh čaršijama u USA kako bezbjednosne službe vrše provjere auta i kuća, te se brzinom munje skidalo i strugalo sa auta sve što iole podsjeća na ArBiH i zlatne ljiljane, dok su se majice sa tim motivima sakrivale debelo ili bacale. Kaže legenda grada Utica NY da je izvjesni ‘Picko’ (identitet u redakciji) premro od straha jer je imao najviše posla. Njegov polumjesec i zvijezda na prsima su od pola metra a Alijina slika kao tablice na njegovom ‘mercedesu’ dok je ratna zastava na kući uz svaki Bajram ili 01. Mart, da se vidi razlika između crkve uz njegovu kuću. Kasnije, nakon par godina kad se sve utišalo i kad je došlo do promjene raspoloženja i javnosti i vlasti, ljiljani su opet zauzeli svoja ista mjesta.

Tu su i danas, šteta, baš se fino i čisto disalo jedno izvjesno vrijeme.

* Drugi put nesigurnost pokrivanja sa ovim ratnim priznanjem i sa zastavom osjetila se u nekoliko krivičnih postupaka za terorizam i službu u ‘Islamskoj državi’ protiv Bošnjaka u Americi, kojih je bilo poprilično u USA. Donosimo saznanja iz zapisnika jednog od takvih predmeta. Nezna se koja je pamet predložila advokatima optuženih Bošnjaka u tim procesima da u odbrani kao Bakir Izetbegović kad pravda od kriminala Asima, Fadila Novalića, Prevljaka ili Husu Ćesira, da u završnoj riječi iznose kako su optuženi bili uzorni borci ArBiH te kako su ‘nosioci najvišeg priznanja zlatnog ljiljana’ pa im to Sud treba uzeti kao olakšavajuću okolnost, kao Sud u Sarajevu, ali bilo je i toga. Tako bilježimo u postupku iz 2019. u kojem je ‘zlatni ljiljan’ Ramiz Zijad Hodžić (jedno ime je rođeno a drugo je sveto) sa nadimkom ‘Siki’ osuđen za terorizam i pomaganje terorizma na 96 mjeseci zatvora uz obavezno protjerivanje iz USA nakon izdržane kazne, da je njegova advokatica Diane Dragan tražila od porote upravo to.

“Hodžić je dobitnik ordena Zlatni ljiljan kao najvećeg vojnog priznanja u BiH i nikad nije negativno govorio o Americi, također ne odobrava pokrivanje žena”, tvrdila je njegova advokatica u St. Louis-u na suđenju gdje je za isto krivično djelo odgovarala i hanuma Ramizova, ali su i tužioci i Sudije bili nepokolebljivi. Ne zbog pokrivanja ili otkrivanja žena (što je notorna laž optuženog Hodžića, njegova supruga je bila prva pokrivena) već zbog činjenica koje je Sud utvrdio.

‘Hodžić je finansijski pomagao Ramu Pazaru (džematliju koji je otišao u Siriju iz grada Utica NY i tamo poginuo, op. Cross Atlantic) koji je služio u terorističkim formacijam ‘Islamske države’ proglašenim terorističkim od strane UNa i USA, podržavao je i druge osobe u Turskoj, Saudijskoj Arabiji i drugdje koje su taj novac koristile za kupovinu vojnih uniformi, borbenih čizama, druge vojne opreme, odjeće, pribora, municije, mjerača dometa oružja i drugih potrepština od 2013. do 2015. godine, osim toga Hodžić je znao da je Pazara komandant u ‘Islamskoj državi’, da je bio arhitekt i organizator urote, Hodžić je znao da se Pazara javno hvalio ubistvima, odsijecanjima glava te podržavao ropstvo”.

Sud je dakle odbacio sve tobožnje vrijednosti ‘zlatnog ljiljana’, pojeftionio ga i osudio ispravno pomagače terorista.

Prije nego će se otkriti kako Hodžić pomaže teroriste i prije nego su ga uhapsili, web sraona Bošnjaci.net su danima i mjesecima ‘pratili’ medijski ovog džihadistu i džematliju, i tekstom i slikama. Sve je bilo u stilu ‘zlatnog ljiljana’, isprazne i izvikane ‘čistoće’ islama, ‘antifašizma i ljubavi prema domovini’. Ramiz je ‘ubijao’ sa slikama na motoru sa majicama ljiljana, sa puškom, sa beretkom (posjedujemo u arhivu te slike, čuvamo ih), ma čak je i sina-dijete dao slikati kao ‘nasljednika’, ako i ‘kad zatreba’.

Bula Elemdina Muftić koja ordinira pišući kolumne na tom portalu Sandžaklija, AIDa i hodža je često naričući za ‘čistoćom ljiljana‘ hvalila Rarmiza i njegove ratne uspjehe, znala nas je rasplakati.

Eto, sticajem demokratskih okolnosti Sud u Americi je nije uopšte čuo.

Čistoću i sjaj njenog lliljana je opisao u presudi.

photo : Ramiz Zijad Hodžić – St. Louis MO, i njegova supruga, snimak u policiji nakon hapšenja 2019, arhiv