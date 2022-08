Bošnjakinje koje su pod svjetlima medijske slave pobjegle u Siriju danas kao Bosanke kukaju i leleču : vadite nas odavde iz logora. Bošnjake sve manje pominje i mufljuz ‘Hižaslav’ Cerić, sve više mu se po glavi motaju Bosanci ili probosanci i prohercegovci, Jusuf Nurkić kao zaslužni Bošnjak zatražio je državljanstvo UZP države kao i Džeko, čak se i Bisera Turković osvjedočena i dokazana Bošnjakinja zbog čega jezdi po funkcijam i bogatstvu od rođenja svrstala među ‘ostale’

* ‘Znaj Bošnjače, nije tako davno bilo, sveg’ mi svijeta nema ni petanest ljeta, kad u našoj Bosni ponositoj

i junačkoj zemlji Hercegovoj, od Trebinja to Brodskijeh vrata nije bilo Srba ni Hrvata, a danas se kroz svoje hire oba stranca ko u svome šire, da nam otmu najsvetije blago’…

Ovako je bošnjaštvo ocrtao i opjevao poznati bošnjački pjesnik Safvet-beg Bašagić u svojoj ‘Pjesmi Bošnjaku’ jula 1891, takvu BiH zamišljaju njegovi potomci Bošnjaci danas. Ove stihove Bošnjaci u BiH ističu gdje stignu, to je postala prava himna naciji iako je pjesma u temeljima nacionalistička i diskriminatorska i nikako se ne uklapa u šablon ‘tri ravnopravna naroda, tri ravnopravne i priznate nacije’ čime se Bosna permanentno hvali, uključujući i ono otrcano i odviše izlizano uz Sarajevo : džamije crkve, katedrale, koje vazda koristi sumnjivo nasmijana načelnica Benjamina Karić.

* Uz popis u BiH znalo se pravilo : vjera-islam, jezik-bosanski, nacionalnost-Bošnjak, poslije popisa 2013. su osvanuli i neki rezultati koji do danas nisu ozvaničeni : 99% smo Bošnjaci i isto toliko vjernici muslimani, mashanllah, kad se razbrajaju konstitutivni i ‘ostali’ prednost je uvijek išla ovim prvima. Ako nisi Bošnjak ne možeš biti u vlasti, ako nisi Bošnjak onda si (govorili su) ‘niko i ništa’, ‘teletabis’, možeš biti Eskim ili Majmun, isto ti je..

Nelegitimno i nelegalno izabrana nacija muslimanima u BiH na Prvom Bošnjačkom saboru u hotelu Holiday Inn u Sarajevu septembra ratne 1993. godine odvela je bh muslimane u posebnu, na mahove bolesnu ideologiju nacije, veću od one pjesnika bega Bašagića, na njoj smo plovili više od tri decenije i još ‘veslamo’. Ugušivši bespotrebno i ideju da kao u svakoj normalnoj državi živi normalna nacija, u Bosni su Bosanci i po Ustavu i po zakonima postali stranci u sopstvenoj zemlji.

Bošnjaci su, pak, uzdignuti na pijedestal nestvarne nacije, nebeskog nenadjebivog naroda, sa atributima arijevske čiste rase, počelo se i pisalo se o plavoj krvi bošnjačkoj, u ‘čistu’ zemlju bošnjačku smo se sahranjivali, Bošnjaci su jedino mogli biti birani na prestižne funkcije pored Srba i Hrvata, upisati se u MKR kod matičara kao rođeni Bosanac mogao si jedino uz advokate i sudsku presudu. Glasački listići su glasili na to ime, bijele ahmedije, akademici i sva ostala intelektualna postratna bh boranija pronosili su slavu Bošnjaka i bošnjaštva, pisale se monografije o ‘zasluženim Bošnjacima’… Daytonski sporazum je bošnjačku naciju svrstao među konstitutivne uz Srbe i Hrvate a bh Ustav preuzeo dodavši prefiks etnički, svi ostali postali su nepoželjni, riječju zaostali.

* No, kako je vrijeme odmicalo, pogubnost ovakvog ‘svetog trojstva’ te saznanje o čistoj šteti po državu izmišljenom nacijom za muslimane, počelo se u medijskom prostoru sa vraćanjem nacionalnosti ‘Bosanac’, ali već je za to vrijeme isteklo. Zakasnilo se. Osim toga, Bošnjacima se, kad se nazivaju Bosancima više ne vjeruje, niko pametan neće prihvatiti da je to iskreno i pošteno. Nažalost, opet se poseglo za neistinom kako je to bila želja Alije Izetbegovića (jeste govno, da je htio Bosance umjesto Bošnjaka ne bi izmišljao naciju Bošnjak) ‘da svi budemo malo više Bosanci’, a onda je krenulo kao u dominama da ‘se Vlasi ne dosjete’ : Bošnjaci i bošnjaštvo više nisu ‘svete krave’. Kad se vidjelo da smo zapravo zemlja bez naroda, kad se vidjelo da je napravljena nepopravljiva istorijska greška, krenulo se u retuš i nacije i građanštine. I u bošnjačkoj zvaničnoj politici i u vjeri islama. I u akademskim zajednicama. Tako se najednom počinju umjesto konstitutivnih pojavljivati građani, umjesto Bošnjaka ili skupa sa njima stižu u medije u javnu riječ i u društvo Bosanci, Bosanci i Hercegovci, probosanci i sve u tom stilu.

‘Ljudi moji, da li je to moguće’, zagrmio bi da je živ Mladen Delić poznati sportski komentator, da čuje recimo kako Bisera Turković govori na Bledu u Sloveniji jučer, 30. augusta ove godine na ‘Strateškom forumu’ gdje su gostovali mnogi strani moćni čimbenici, kao recimo Gabriel Escobar zamjenik pomoćnika državnog sekretara USA ili Christian Schmidt, Visoki bh predstavnik. Ma on bi se i prekrstio, ‘tobe yarrabi’ (Bože oprosti, kako bi to fino rekli Arapi), ima velikih razloga za to.

Govoreći o mogućim izmjenama Izbornog zakona, biserna ministrica SDA vanjske i unutrašnje diplomatije Bisera Turković je svoju nacionalnost patetično pojasnila ovako, citiram.

‘Kažu: ‘Želimo da sve tri nacije budu ravnopravne’. Uredu, ali šta je sa nama ostalima? Moja majka je Hrvatica, a otac Bošnjak. Ko sam ja? Ja sam primorana da se izjasnim kao Bošnjakinja ili kao Hrvatica da bi bila izabrana. Zar je to pravedno? Zar ne mogu biti Bosanka i Hercegovka, građanka Bosne i Hercegovine?

* Ovakvu lakoću licemjerja i bestidnosti odavno nismo mogli čuti (ne računajući lažljive govorancije Bakira Izetbegovića ili dvolične vazove Reisa Kavazovića), iako to nije strano bh, posebno SDA politkusima. Bisera koja je ‘miješana’ (kako su Bošnjaci posprdno zvali one iz miješanih brakova, kao da se radi o šnicli) iako iz mješovitog braka davno je zauzela vjerski kurs u tekiji na Mejtašu odakle je i lansirana u politiku, kao što su tako lansirani odatle Denis Zvizdić, Šepić Senad, Selmir Kaplan i još mnoge druge SDA vedete, iako kao ‘čistokrvna’ Bošnjakinja bošnjakuje i vlada tri i više decenije najviše zbog toga, kao u kakvom smiješnom filmu izjavljuje da je na to natjerana. I svrstava se u grupu obespravljenih ‘ostalih’ istih onih kojima ona pljuje u lice skoro tri decenije. Od njenih prvih dana ambasadorovanja u Hrvatskoj kada je na ulazna vrata dala veliki natpis ‘ovdje se pozdravlja sa selam alejkum’ (lično se uvjerio, plus rodni list iz Vel. Kladuše : nemoj to više nigdje pokazivati ni slučajno) do javne izjave kako je ‘primorana da bude Bošnjakinja’, veće političke govnarije odavno se nije moglo čuti. Sve sa ciljem da se navodno Visoki bh predstavnik smiluje njenoj ljubavi prema Romima i Ostalima u BiH i da ne dira u njeno carstvo Bošnjaka, ova dvolična diva SDA obraza i poštenja je evo evoluirala u ‘ostale’. Što je dovoljan dokaz kako je SDA demokratska stranka pa Bisera svim srcem želi biti ‘građanka’, i još Bosanka i Hercegovka ali joj ne daju, ne navodi tajanstvenog ‘neprijatelja’ din-dušmanina koji joj radi o glavi ali naslućuje se …

* No, to je samo početak, biće njh još kao što je Bisera, međutim kao što rekoh kasno, Biserino maslo nije odavna za Ramazana, nije nikad ni bilo. To vidi ne samo Visoki bh predstavnik, to vide svi, čak i ‘ostali’.

Evo, koliko jučer, mogli smo vidjeti potvrdu koliko vrijedi bošnjakovanje i prljavi patriotizam, ‘bosanska zvijer’ Nurkić Jusuf je kao i Bisera sve iznio na son. Vidjeli smo to i prije kad je slavni bh igrač i milioner Edin Džeko inače poznat kao vjernik i strastveni Bošnjak, uz 01. Mart prošle godine i rođendan najvoljenije države Bosne primio pasoš ‘ustaške’ i UZP’ovske države Hrvatske a odmah nakon toga čuli smo vijest kako je kupio nekretnine u Dubrovniku. Dana nema da Džeko i njegova ljuba Amra ne ljube skute voljenoj domovini i da se ne pokazuju kao uzoriti Bošnjaci, ali treba im imovina u Hrvatskoj i šahovnica pasoš. Čak je od strane ove iste Bisere Džeko proglašen i bh ambasadorom sporta i kulture te dobio diplomatski bh pasoš ali ipak, bolji je onaj ‘za šahovnicu spremni’ kojem se na kamaru slažu psovke svaki dan. Iste pasoše i iste titule ambasadora dobili su i košarkaši Džanan Musa i Jusuf Nurkić krajem 2020 godine. Jer se perfektno zamotavaju u bh ratnu ljiljan zastavu, jer čestitaju redovno Bajram i idu na džumu kao Amel Tuka. I nose majice bh gazija i heroja rata, ili ucrtavaju liljane na patike. Možda im je kao i Tuki Kur’an u torbi obavezno, čime se naš bh ambasador (i on je taj) stalno hvali. I čime na pravi način promovišu Bosnu i Bošnjake kao što to čine redovno i na društevnim mrežama. Gdje Nurkić svaki dan politizira i raspravlja na ‘fejsu’ kao pravi SDA bot. Musa je odavno hrvatski državljanin a za koji dan to će postati i ‘Juka’, SDA ambasador i NBA igrač.

* Ne kažem ja ništa loše i ne smeta mi što će Juka i oni koji kao i Bisera drže hrvatski pasoš a pljuckaju po Hrvatima i ustašama postati Hrvati ali njihovo bošnjakovanje svaki dan i slavljenje ljiljana ili orgijanje uz rođendana države čiji pasoš im nije baš za biznisa, daje mi za pravo da primjetim tu dvoličnost i prljavštinu. Da ovjekovječim tu ‘čistoću’ ljiljana naspram ‘omrznute’ ustaške šahovnice.

Jer, čudna je sudbina Bosanaca, vrlo čudna i poučna. Nekada smo u vijestima naciju Bosanac pominjali samo po zlu i u crnim hronikama, nešto se čudno dešava danas.

Sjećate li se onih naslova iz 2013. ‘Javila se Bošnjakinja iz Sirije, iz Islamske države; lijepo nam je ovdje’? Zaboravili ste, a? Danas imamo ovakve naslove : Bosanka sa četvero djece u kampu u Siriji – molim vas vadite nas odavde’. Razlika drastična.

Kada god bi se desilo nešto fino i pozitivno, znali smo da je to učinio Bošnjak, ko bi drugi. U suprotonom – Bosanac. Boga mi, Tite mi. ‘Bošnjak našao novčanik i vratio vlasniku’! ‘Bosanac pucao na ženu i dijete’. ‘Bošnjak skočio u vodu i spasio staricu’. ‘Bosanac udavio komšinicu zbog par stotina maraka’!

Ako je slučajno Bošnjak iz Srbije, pa napravi belaj kao onomad Mevlid Jašarević vehabija koji je pucao po USA ambasadi, vijest je glasila ‘Srbijanac pucao po ambasadi’. Ako je pak postao hafiz (naučio Svetu Knjigu napamet) onda naslov ide ovako: Bošnjak iz Sandžaka postao hafiz!

Nevjerovatan način da se opiše Bosanac a ‘spada’ u grupu ‘ostalih’. I to tamo gdje bi se rado kao fol utrpala i Bisera Turković. Samo da joj Visoki bh predstavnik poštedi stolicu. I njoj i građaninu Komšiću i mnogim drugima koji su kao i Bisera ‘natjerani’ na to što jesu s ponosom već skoro trideset godina.

I ko bi toj lažljivoj nezasitoj bogatstvom dvoličnoj babi ‘Njenoj Ekselenciji’ povjerovao, ima li takvih?

Schmidt, nego. Šta zna Švabo šta je nebeska nacija!

photo : Bisera Turković uručuje bh diplomatski pasoš Jusufu Nurkiću krajem 2020. arhiv