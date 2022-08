Emir Suljagić i Reuf Bajrović nisu formalno-pravno članovi nijedne bh političke partije, jedan je samo direktor najpoznatijeg bh groblja a drugi kopredsjedavajući običnog udruženja na grbači države, zato je baš tako slatko i zgodno što svaki događaj, izjavu ili potez međunarodne zajednice u vezi BiH posprdno i cinično komentarišu izazivajući mržnju i svađu u ime države, još je slađe što njihove twitt-ove bošnjački mediji obavezno prenose i citiraju kao Svetu Knjigu

Znalo se da je, sve dok mu nisu ukinuli account, svaki twitt Dick Donald Trump-a američkog bivšeg predsjednika prava poslastica za američke medije. I da se jednom rečenicom uzdrma stanje na Wall*Street-u kad ‘narandžasti predsjednik’ odtwitta koju glupost ili koju pametnu.

Međutim šta nama znače instagram poruke Emira Suljagića ili Reufa Bajrovića?

Ne drma se ‘SASE’ sarajevska bh burza islamskog SDA direktora Tarika Kurbegovića gdje se u potaji vrši prava rasprodaja preostalih ‘dobrih’ bh poduzeća i njihovih dionica ali jedno je sigurno : kad god ovaj majstorski dvojac internet svađe, zapetljancije i bh podjebancije nešto odtipkaju na svom nalogu eto medijske bh i bošnjačke priče. Reuf rek’o ovo, Suljagić poručio ovako. Muslimanska tv ‘Hayat’ ih svako dvadesetak dana zove u goste kao da ih je životno željna, printani mediji i web stranice države i režima su naprosto ‘lude’ za njihovim mudrostima.

Zbilja, u kom svojstvu ovaj dvojac internet džihadista i raspirivača mržnje i svađe među bh narodima i stranim državnicima i diplomatama nastupa da li iko pametan može reći i zašto se mediji naprosto utrkuju ko će prije prenijeti šta je koji od njih dvojice poručio? Jer jedan je direktor najpoznatijeg bh groblja u Potočarima i obzirom na funkciju trebao bi biti značajan isto kao i direktor recimo groblja ‘Vlakovo’ u Sarajevu ili direktor groblja ‘Bare’, da ne kažem kao direktor pogrebnog društva ‘Bakije’, drugi je načelu sa suprugom nekakve ‘non for profit’ udruge zvane ‘eualijansa’ ili tako nekako, udruženja kakvih ima u BiH na hiljade i stotine na državnoj sisi, ali obojica istupaju i tako ih mediji tretiraju kao da su predsjednici političkih partija ili da su u ime takvih partija u nekoj od branši od vlasti.

Istina, bili su oni oba vlast, isfrcili su brzo iz vlasti zbog svoje lajavosti, političke nekorektnosti, nedoraslosti i gramzivosti, Suljagić u SDP kao ministar koji je pokušao ukinuti vjeronauk u školama ali je brzo ‘došao tobe’ (izišao na pravi put i dan-danas njime putuje), drugi je također bio ministar za energetiku. Obojica su odavno ižvakani i istrošeni političari koji su se oprobavali u SDPu, u DF stranci i Građanskom Savezu ali još u politici plivaju, kao da ih politika debelo plaća. Mora da je tako, čim nisu zvanično niko i ništa ali ne prestaju biti ‘sve i svako’ i čim permanentno brste politiku, događaje i međunarodne predstavnike u BiH. Ili su gluho bilo, dobro plaćeni botovi omiljenih stranaka i stranačkih funkcionera, nema drugog pojašnjenja? Ovakav patriotizam kojeg isijavaju je odavno prepoznat kao utočište bh hulja i baraba, ne vjerujem da sve to što rade čine čisto ‘onako’ da zabavljaju raju. Ili su dobro utimareni od strane Islamske Zajednice, kad je vlast u pitanju ovu firmu ne možeš isključiti od vlasti nikako. Posebno se ovoj instituciji oba okreću nakon što je Suljagić od bivšeg Reisa ‘Hižaslava’ Cerića dobio ‘opomenu pred isključenje’ i najavu bošnjačke revolucije, onomad kad je ministar Emir najavio vrednovanje vjeronauke u školama na drugačiji način pa kao dobio metak u pismu i poruku ‘Ostavi se Allaha’ .

Od kada Suljagić postaje miljenik Reisa i zajedničkih iftara za odabrane.. Dakle, njih je ‘ostavio’ a svi drugih se prihvatio pa crta mete po čelu i medijski lomi kosti ‘din-dušmanima’ države Bosne.

I nas obične smrtnike također nije ostavio, nije ni Bajrović. Svaki dan osvane od njih po neka bljuvotina i bezobrazna provokacija. Začinjena ‘čvarcima’, četnicima, ustašama ili sa onim ‘pamuk u guzicu’, te prijetnjama ‘hajte na nas ako smijete’ pizda vam materina’. Kao da smo u ratu a oni u rovu, tipično muslimanski, na Bakirov način. Posebno su aktivni u zadnjim uvredama i napadima na Visokog bh predstavnika Christian-a Schmidt-a gdje budno stoje na braniku nedopustivosti mogućih izmjena Izbornog zakona, svojim bezobrazlukom i sarkazmom ne štede ni američkog ambasadora u BiH, osvjedočenog prijatelja države BiH, jer je sada ‘na njega došao red’.

Nakon što je mr. Michael Murphy u intervjuu prije par dana izjavio kako će Amerika stati u zaštitu BiH od Rusa (‘nećemo vas ostaviti Rusima’), Suljagič je lagodno, betz srama i podrugljivo odbrusio američkom ambasadoru na svoj poznati način.

‘Nećemo vas ostaviti Rusiji koja do vas ne može ni dobaciti, ali ćemo se zato pobrinuti da vas Hrvatska, koja je držala koncentracione logore u vašoj zemlji pune vaših sunarodnika, kolonizira i zauvijek drži u bantustanu rezervisanom za muslimane’.

A režimski mediji sa oduševljenjem popratili. ‘Evo kako je Emir Suljagić odbrusio američkom ambasadoru’.

Na jučerašnju izjavu sa Bleda u Sloveniji gdje su se sastali Visoki bh predstavnik i premijer Hrvatske Andrej Plenković u kojoj stoji da se Hrvatska ‘podupire nastojanje Visokog predstavnika da se BiH učini funkcionalnijom i stabilnijom‘, Suljagić je izbacio ‘podjebaus twitt’ u dahu, ovako.

“Christian Schmidt nije Otto von Bismarck. BiH nije Namibija. Godina nije 1884. Sve što ste jedni drugima rekli o našoj zemlji i o nama možete okačiti mačku o rep. Razgovarati o nama bez nas – to ne daje ruke već izvjesno vrijeme. Što prije to shvatite, prije ćemo se dogovoriti”.

Obraća se dakle u pluralu, u množini titulišući sebe predstavnikom vlasti BiH ili ovlaštenom osobom za kontakte sa javnošću šta li? Otkud mu samo ono ‘mi će mo’, ‘mi ne damo’ i ‘ništa bez nas’ i sve tako u zastupničkom stilu i u ime države? Na skoro isti način ove događaje popratio je i Reuf Bajrović s tim što je optužio Visokog bh predstavnika da je ‘od Hrvatske uzeo pare’ te mu predložio ‘da podnese ostavku‘. Dakle osim što je potomak Hitlera još je i korumpiran, za razliku od naših domaćih čistunaca u politici koje tandem snova Suljagić i Bajrović ni rječju nikad ne pomenu.

Prepisali od Bakira Izetbegovića, dopisali od Željka Komšića a dobili blagoslov od Reisa Kavazovića.

I, eto ti medijskih poslastica.

Dobro, ali onda odmah treba izabrati drugog direktora groblja, dok udrugu Bajrovića preimenovati u neku drugu pacifičnu organizaciju, ova je kao ‘alijansa’ suviše militantna. Ovako miksane ove funkcije stvaraju zablude i smetnje, dok izjave braće po džihad socijalnom komuniciranju aritmetičkom progresijom povećavaju broj naših neprijatelja. Osim ako to nije i cilj bh vlasti.

photo : Emir Suljagić i Reuf Bajrović džihad internet borci, tandem strave i užasa, arhiv