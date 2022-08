čudo bh brojanja i statistike : kako god obrneš i okreneš, rode slijeću samo na bosanske dimnjake

Kažu svi iole relevantni podaci da je ‘bijela kuga’ (niži natalitet od mortaliteta, kad više umire nego što se rađa) uzela maha na prostorima nekadašnje Yugoslavije. Prema podacima UNova izvješća za 2022. godinu i grafikona koji je u tom pravcu napravljen i objavljen, BiH je na vrhu te neslavne liste zemalja koja godišnje gubi više od 1,5 % svog stanovništva, Srbija je sedma a Hrvatska na osmom mjestu.

Postoje i podaci iz 2018. pod imenom ‘Anketa o radnoj snazi 2018.” koju je izradila Agencija za statistku BiH, i po njoj u BiH se populaciji ‘ne piše dobro’. Tada je u BiH svega oko 2,7 miliona stanovnika, a procjenjuje se da je ta brojka trenutno zbog masovnog odlaska bh. građana još i drastično manja. Statistika potvrđuje da je našu zemlju od 2013. do 2019. napustilo blizu pola miliona stanovnika, trend odlazaka se intenzivira i dalje, brojke pokazuju da godišnje blizu 90.000 stanovnika napusti našu zemlju.

Ako na ‘google’ zatražite broj stanovnika u BiH dobićete brojku za 2022. godinu od 3,26 miliona, popis iz 2013. je rekao 3,531 milion. To su matematički podaci koje ne možemo ignorisati iako ih neki bošnjački mediji minimiziraju, kao npr. tursko-bošnjački ‘Stav’, koji podaci su alarmantni i opasno zabrinjavajući. Za svaku normalnu vlast i normalnu državu.

Kao što znamo BiH nije i nema ništa od toga i kod nas, gle čuda (u nas je sve čudo, od ‘čuda bh otpora’-mita Alije Izetbegovića o herojskim uspjesima i pobjedama širom jedinstvene države koji se oživljava i proslavlja svaki dan i minut na samo 23% države, do čuda bh izbora), prema podacima CIKa (Centralne izborne Komisije) po svim pokazateljima kod nas rode slijeću na naše dimnjake svaki dan i svaki sat.

Kažu oni tako da su za dolazeće izbore 02. oktobra ove godine printali 12 miliona listića a da je na centralnom izbornom spisku glasača evidentirano 3.368, 666 birača i glasača sa aktivnim biračkim pravom!?

Bog te malov’o, pa kod nas nema ni umiranja ni iseljevanja, ni maloljetnih ni dijasporskih muka, ništa osim porasta glasača na izborima. I to skoro za milion insana? Čak iako bi se radilo o oživljavanju umrlih samo za potrebe izbora a što je bh praksa uvijek, mnogo je, premnogo. Međutim kad se zna da djeca i odrasli do 18 godina ne glasaju i da je mortalitet veliki i da je dijaspora iz dana u dan sve veća, spiskovi birača i glasača sve to pobrišu i postaju najmjerodavniji dokazi o našem postojanju i našem rasplođavanju da prostite.

Zato umjesto silnih akcija koje s vremena na vrijeme poduzmu vlasti treba raspisivati izbore svake godine najmanje jednom, po mogućnosti i do dva puta. Sve sa ciljem da bi dobili veći broj ljudi, da bi smanjili mortalitet a povećali natalitet. Bezvezna darivanja dukatima koja čini Reis po porodilištima roditeljima sa više djece u familiji uz sveprihvaćenu akciju ‘jebi se nacijo’ ili nekakva mjesečna davanja porodiljama, sve je to bezveze kad nemaš izbora. Uz izbore tek možeš vidjeti koliki nam je da prostiš natalitet i kako ne umiremo nikako i nikada. Ovakve i slične akcije provodio je i onaj politički opasni kretenoid, onaj predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa onim vickastim sloganima ‘dosta reči nek’ zakmeči’ ili ono ‘rađaj ne odgađaj’ sa još vickastijim idejam o gradnji ‘niskih solitera’ do četiri sprata samo visine (jer je Vučić stručnjak za sve pa i za porodicu ustanovio da se bračni parovi seksaju više na nizinama nego na visinama) koja će dijeliti onima koji hoće uživati u sexu i demografiji, sve je to on provodio pa opet džaba. Srbija je pelcovana od istih bolesti kao i BiH i nalazi se na ljestvici prvih deset zemalja kojima se natalitet smanjuje rapidno.

Dakle, nema uzbune, sve štima i sve je u redu. Ima nas mashanllah, izbori su.

Kako džemati u dijaspori kroz aktivnosti ‘Mreža’ organizuju turističku nagradnu igru ‘u autobus pa glasaj’ ali tek kad glasaš putem pošte ili preko kompjutera, na koji način hoće u dan izbora dovući svu dijasporu kući, o ovim brojkama će se tek raspravljati. Za sada vakcina protiv ‘bijele kuge’ se zna. To su izbori.

photo ilustracija : bešika, natalitet, arhiv