Kad Bošnjacima-botovima ili islamističkim radikalima ponestane za medijski odstrel Srba i Hrvata, dobro dođu i Bošnjaci. Oni koji ‘nisu pametni i objektivni’ kao ufrickani, umišljeni i uglađeni ‘guzija’ Nihad Aličković koji je ‘s vremenom izoštrio um i prepoznaje greške’

* Vidjeli smo i mogli pročitati više puta da vjerskim patriotizmom napaljenim Bošnjacima ne ‘valjaju’ Srbi i Hrvati čak i kad su mrtvi, za žive se zna. Toj i takvoj matrici podlegao je i bošnjački akademik Abdulah Sidran koji je slijedeći taj svoj put bez povratka iskazao se u svom tračerskom statusu na ‘fejsbuku’ o Srđanu Aleksiću. Vojniku Republike Srpske koji je poginuo u Trebinju braneći Bošnjaka Alena Glavovića zemljaka kojeg akademik sa sto lica i dva naličja naziva ‘četnikom’, kao prosječan ‘fejsbukovac’ iz ‘našeg sokaka’. Prateći ‘naučna otkrića’ vehabije Nihada Aličkovića ‘antiDaytonca’ i njegovih nabildanih tekbiraša.

A dva naličja Sidrana : davno se otkrio. On je jedan od rijetkih akademaca koji može sa jednakom žestinom iftariti sa Alijom Izetbegovićem ili krečati kako mu smetaju ezani sa munara pa se mora preseliti. Da mu niko ne zamjeri. Avdo je davno naučio kako se u BiH odlično i sigurno živi ako znaš bošnjakovati. Što bi rekao njegov lik Nurija sa ‘fejsa’ : samo se pozovi na Allaha, mahni zastavom voljenoj državi i podsjeti se na žrtve rata riješio si većinu svojih problema.

* Bošnjački patriotizam, mržnja i ideologiziranje vjere i žrtve u BiH je uzelo maha i raširilo se kao karcinom, lijeka nema osim razdruživanja na čemu se užurbano radi a pod paskom očuvanja države. Zapravo to ti je kao ‘krasta na rani’, da se upotrijebim Sidranom, kako on kaže za Republiku Srpsku. Ovu i ovakvu mantru ‘pamti i ne zaboravi’ podpiruje vazda i Islamska Zajednica BiH dok je u stvarnosti provodi SDA pedantno i sveobuhvatno uz pomoć medija. Kad u tom žaru bitke za islamskom samostalnom državicom ponestane Srba, Hrvata, Rusa, Njemaca, Mađara i Britanaca na red dođu Amerikanci, Izrael, Kinezi … Čitav Svijet je kao na dlanu, samo udri. Na kraju, udri i na Bošnjake, na one koji ‘odskaču’ od te matrice mržnje i priželjkivanog rata i ubijanja. Koji ‘moraju u suru’ (na pravi put) po svaku cijenu.

* Enis Bešlagić poznati bh glumac je samo sa par riječi koje ‘nisu i nesmiju biti u upotrebi’ nikako u BiH razapet i danima ga lože i ‘ubijaju’ samozvani i oni drugi ‘čuvari naše države Bosne’, naše vjere i kulture, zapravo banditi i opasni tipovi pokriveni patriotizmom, zastavom i islamom. Kao što je vehabija Nihad Aličković začešljani i ulickani internet ‘guzija’, predsjednik opskurnog pokreta ‘antiDayton’, koji već deceniju svojim bolesnim i opasnim ratno-huškačkim performansama truje bh i regionalnu javnost. U pauzama, dijeli bajramske paketiće ili torbe za djecu po mejtefima. Dok se glagoljiva načelnica Benjamina Karić zdušno slika sa njim po sarajevski ulicama.

Samo nekoliko riječi u opsežnom govoru glumca Enisa Bešlagića kojeg je uputio Visokom bh predstavniku Schmidt-u izazvale su lavinu mržnje, osude i prijetnji prema ovom dobrom i plemenitom čovjeku jer su mu na čelo metu ocrtali ‘antidaytonci’ i njima slični.

‘Međusobno smo se ubijali u ratu’– između ostalog u kontekstu kritike vođi OHRa su riječi koje su Bešlagića stavile ispred nišana, jer to je po bošnjačkim fetvama zabranjeno i pomisliti a kamoli javno izgovoriti. Treba uvijek naglasiti ‘mi smo dijelili čokolade i sure iz Ku’rana a oni su slali metke, klali i ubijali’. Zato su ljudi i izmislili ratove, nego!

Naravno da smo se međusobno ubijali i klali i to žestoke sa svih strana, ali to u bolesnim očima i još bolesnijem mozgu mora ostati u tami i neizgovoreno. Jer, kao, ‘izjednačavamo se’ sa agresorima koji su klali, silovali, pljačkali…. a to je strogo zabranjeno. U pismu kojeg je uputio javnosti a namijenio Bešlagiću i Ćamilu Durakoviću koji je ‘podržao’ Bešlagića i stao iza njega u ovoj hajci, nabildani vehabija Aličković je kao nešto najnormalnije kod navođenja silovanja i ubijanja licitirao pogrešne i uvećane statističke podatke, Ćamilu i Enisu je održao predavanje o ratu i bošnjačkom ratnom bontonu. Web sraona Bošnjaci.net su te govnarije zdušno objavile, a Aličković se sam svrstao među ‘pametne i objektivne’ koji je ‘s vremenom izoštrio svoj um‘ i to isto savjetuje i Ćamilu i Enisu. Sa prijedlogom da ‘priznaju grešku’.

* Niko normalan ne može niti bi pomislio izjednačiti sve strane u bh sukobu kad se zna da su Bošnajci pretrpjeli veće žrtve ali ne može ni opovrgnuti činjenicu da su i Bošnjaci u ratu i klali i ubijali. I palili i pljačkali. To se radi i to rade u svakom ratu sve ‘strane’. Postoje tone zapisa o tome koje patetične, bezobrazne i ljigave patriotske fraze ne mogu nikako prekriti. Što bolje i prije to Bošnjaci skontaju i prihvate to bolje po njih. Ili po državu Bosnu koju neskriveno svojataju. Međutim, jasno je da oni to ne žele, iz oštrine tona i bezobrazluka riječi Aličkovića prema Ćamilu Durakoviću vidi se da tom kretenluku nema kraja. Još, hoće izvinjenje i Durakovića i Bešlagića.

Dakle, kad nestane ‘ostalih dušmana’ evo Bošnjaka za odstrel.

Kad tako ‘osviještenima’ Bošnjacima ‘ne valja’ Ćamil Duraković, kako će im onda valjati neki nebošnjak u Sarajevu ili bilo kojem drugom gradu u BiH, ili koji Hrvat? Nema šanse.

* Ovaj recept nije ništa novo za bošnjačku javnu i medijsku scenu. Možeš stotinama godina biti ‘dobar i fin’ ali samo jednom reci nešto van ucrtanih pravila za Bošnjake i muslimane-popišaju te u trenu.

I još onako vjernički urnišu, pod avdestom. Kao SDA ‘uzor’ u Bihaću Hamdija Abdić Tigar kad kresne mater doktoru Draganu Stevanoviću u Sarajevu, grme osviješeteni muslimani prema Bešlagiću na ‘fejsu’, sve ‘ori’. Pominju se ‘mrtve familije’ i supruga Bešlagića, ništa sveto nije ovim vjerskim fanaticima u ime države BiH i Allaha.

‘Slučaj’ Bešlagića nije upitan ni čudan, jer ove botove i stranačke i vjerske skotove hrani i plaća država BiH, konkretnije SDA i IZ BiH. I da nije ništa prozborio o Visokom bh predstavniku ili o ratu u BiH, on je kriv. Jer je još 2015. na dodjeli nagrade ‘Večernjakov pečat’ u Mostaru direktno i bez uvijanja za stanje u BiH optužio one u prvi redovima političare u vlasti. Od kada počinje njegova agonija i progon protiv njega.

I Bešlagić nije ni prvi ni zadnji koji je na ovaj način ‘otkačen’ i napadnut. Od Jove Divjaka, generala Šibera pa preko Emira Kusturice, preko Gorana Bregovića pa do njega dug je put ‘nepodobnih’ i dušmanski nastrojenih Srba i Hrvata koji su listom nestali iz Sarajeva, i ‘neka su pička im materina’.

Evo dva ‘svježe usječena’ primjera prije Bešlagića kako se Bošnjaci odužuju svojim ‘herojima’ na specifičan i prepoznat način. Ratni član bh Predsjedništva Stjepan Kljujić, ‘gospodin sa leptir mašnom’, ‘najveći gospodin u Hrvata’, ‘naš Sarajlija’, ‘Hrvat koji je Tuđmanu rekao ne u podjeli Bosne’… bio je neskriveni miljenik i građana Sarajeva i bh medija, čest i redovan gost u tv emisijama tri decenije, sve do skora. Čim je izjavio u intervjuu maja mjeseca ove godine da mu se ne sviđa kako je ministrica obrazovanja Sarajeva ‘zamotana’, nestalo ga je sa radara i iz života. Popljuvali su ga ovi isti ‘čuvari’ i ‘borci’ koji sada pljuju Bešlagića svjesno i namjerno a onda dočekala i zvanična elita u vlasti, a ništa Kljujić nije rekao netačno niti ‘šokantno’. Šokantnije je to da se ministrica sekularne države onako oblači sa pozivom na Konvencije o ljudskim pravima a Kljujić ne može i ne smije sa pozivom na iste takve Konvencije ništa reći što ne odgovara ‘uvrijeđenim’ nositeljima demokratije i zajedništva.

Isto kao sa Kljujićem, desilo se i sa dojučerašnjim borcem za BiH, za pravdu i jednakost, za Sarajevo sa profesorm Ivom Komšićem. Koji je izjave Izetbegovića o prebrojavanja i naoružavanju ocijenio zastrašujućim nedavno.

Gdje je Komšić Ivo, zna li iko, nema ga već mjesec dana u medijima, prije kritike vlastima bilo ga je u novinama i na tv svaki dan?

photo screen : dio medijskog inča prema Enisu Bešlagiću, arhiv