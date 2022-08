Ministrica unutrašnjih i vanjskih poslova SDA Bisera Turković nosi šal vrijedan skoro 3,000 KMa ali iz patriotskih razloga ; šal ‘Louis Vuitton’ je stilizovani bh ljiljan

Jučer je SDA ministrica i vanjskih i unutrašnjih poslova ‘svečano otvorila’ generalni konzulat BiH u Srbiji, u Sandžaku, tačnije u Novom Pazaru. U zgradi ‘odmah do konzulata Republike Turske’, kažu, tako da su sada Bošnjaci Sanždaka dvostruko zbrinuti. Nakon ceremonije biserna Bisera je održala i konferenciju za štampu gdje je na sva zvona hvalila ovaj potez vlada Srbije i BiH, naglašavajući kako će otvorenje konzulata riješiti skoro sve postojeće probleme dvije države. Pisali smo o tom ‘svečanom činu’ ovdje nemamo namjeru davati više marketinga ‘svježoj snazi’ SDA stranke, kako je imenovanje ocvale i istrošene Turkovićke najavljivao Bakir Izetbegović 23.12. 2019. godine, reklamu ovdje dajemo poznatom svjetskom brandu odjeće ‘Louis Vuitton’.

Bisera je kao što vidite na slici na press konferenciji ogrnula šal, skupi modni detalj renomirane svjetske modne kuće koji košta ravnih $1.540.00 prema cjenovniku njihovog kataloga na online prodaji. Blizu 3,000 KMa. Koliko je to ‘prosječnih’ plata ili penzija u BiH prosudite sami, preko 80% bh penzionera prima oko 250 KMa mjesečno i od toga živi.

Međutim, ovo je prava sitnica za SDA baku koja je po imovini u samom vrhu bogatih bh političara i koja ima pet-šest kuća i još toliko stanova u BiH i van države, te koja je na državnim jaslama od Alije Izetbegovića pa naovamo, isto tako je i svoju djecu uhljebila na državne pare pa ne treba da brine.

Ne bi ovaj preskupi šal zapeo za oko da mi nije zapelo za uši nešto drugo, zbog čega se prisjećam Bisere opet : to je njena izjava za medije od januara ove godine. Odgovarajući na brojna pitanja novinara pa i na ona o siromašluku i slabim primanjima i penzijama te o svakodnevnim preživljavanjim bh građana, Bisera ministrica je izdeklamovala antologijsku rečenicu koja još zuji u ušima.

‘Svi mi imamo jako dobar život. Onaj koji ima toplinu u domu, svjetlo, koji ima nešto da pojede, ne može biti umoran. Mislim da smo mi razmaženi’.

Dakle, nije problem do šala ministrice koji dizajnom podsjeća na stilizovane ljiljan-znakove sa zabranjene ratne zastave BiH i koji se okačio na njen uhranjeni vrat samo iz patriotskih razloga, a što mnogi ne razumiju. Problem je u nama razmaženima.

Kad je već ovako skup njen šal, onda možemo zamislit tek koliko koštaju ostali modni detalji, torbice, haljine ili cipele recimo. Jer, ministrica neće svašta na sebe, nije ona ‘razmažena’.

Ona je ubitačno bezobrazna a ‘razmažena rulja’ je kao i svaka druga rulja: beskorisna neupotrebljiva masa koja i zaslužuje ovakvu ministricu.

photo : Bisera Turković na konferenciji za štampu u Novom Pazaru, Srbija Sandžak, 23.08.2022, lijevo skupi šal modne kuće ‘Louis Vuitton’ koji košta $1.540.00 a kojeg je obukla ministrica, arhiv