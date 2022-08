Za koga je otvoren konzulat u Novom Pazaru kad Sandžaklija ima više u Sarajevu nego u Raškoj oblasti?

Želju Sandžaklija i ‘nijet’ (namjeru) Šefika Džaferovića da BiH u Novom Pazaru otvori konzulat BiH odobrile su vlasti Srbije i danas je ministrica SDA vanjskih i unutrašnjih poslova Bisera Turković u prisustvu predstavnika vlasti Srbije i Novog Pazara te vjerskog klera (bez ahmedije ništa nije) svečano prerezala vrpcu novouređenih prostorija ovog 57. po redu diplomatskog predstavništva države BiH. Spajanje, kako otvor konzulata nazivaju bošnjački predstavnici u bh vlasti, bratskog naroda Bošnjaka Sandžaka je isto tako i želja IZ BiH, čuli smo nekoliko puta kako Reis Kavazović u posjeti Sandžaku vazi da je to ono ‘što su nam isčupali iz srca i duše’ na Berlinskom Kongresu. Pa bi Reis da se spajamo.

Inače, to ‘spajanje’ i sjedinjavanje Sandžaka sa BiH u BiH ne smatraju miješanjem u unutrašnje stvari države Srbije, naprotiv, to često ističu kao nešto ‘najnormalnije’. Tako i crtaju i geografske i meteorološke karte na kojima se ova srpska Pokrajina u sastavu države BiH.

Ovaj konzulat će kaže Turković još više ‘učvrstiti veze između naroda Sandžaka i BiH’, prvi je konzulat BiH u Srbiji i pokrivaće Zlatiborski i Raški upravni okrug, uključujući i Novi Pazar, Sjenicu, Tutin, Novu Varoš, Priboj i Prijepolje. Kaže se također da će u njemu bh državljani moći vaditi pasoš, rodni list i druga dokumenta…

Vijest je super ali malo nejasna, da pojasnimo.

Otkud toliko bh državljana u Sandžaku, kako to da su okupirali sandžak da postoji potreba da oni baš tu vade lična dokumenta, kad je situacija obrnuta. Konzulat je trebalo Sandžaklijama otvoriti u BiH, u Sarajevu, a ne u Sandžaku. Naime, prema nekim procjenama najmanje 200.000 osoba iz Sandžaka je uselilo u BiH i dobilo ili je u procesu dobivanja bh državljanstva. To su podaci iz Ureda za strance o reviziji bh državljanstava. Kompletan Sandžak na teritoriju Srbije nema toliko Bošnjaka, već ih živi tu negdje oko 150.000. Uostalom, nismo ‘preko svijeta’, Novi Pazar nije u Singapure ili u Beču.

Kažu da je ukupan broj Bošnjaka Sandžaka blizu pola miliona ali Sandžak u toj ‘računici’ ubraja teritorij od Užica na sjeveru do Ulcinja u Crnoj Gori na jugu.

Dobra prilika za buduće trgovine u vladi Srbije, još bolja za političke igre i trgovine između Srbije i BiH, dobro uhljebljenje za konzula čije ime još nije objelodanjeno. Novo poglavlje za bh dijasporu, jer kako god ‘okreneš’ Sandžak je u drugoj državi.

photo : otvor bh konzulata u Novom Pazaru Srbija, Sandžak, Bisera Turković prva s lijeva, 23.08.2022, arhiv