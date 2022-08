Na otvoru spomenika poginulim borcima ArBiH (popularno i vjerski ih zovu šehidima) u mjestu Javorje kod Zenice, nigdje zvanične bh zastave ‘građanske države Bosne’. Dominirali su zabranjeni ratni ljiljan–simboli kakav je i sam spomenik, mudžahedini predvođeni komandantom Muderrisom, bijele ahmedije, Šemsudin Mehmedović i simbol sličan zastavi ISIL–a. Falio je jedino Željko Komšić, neobično bez njega…

Osvjedočeni vehabija i šef opskurnog pokreta ‘AntiDayton’ – nalickani i zalizani ‘guzija’ Nihad Aličković je ratne ljiljan-simbole uporedio sa nekadašnjim gumenim bombonama ‘kiki’. Kaže ovaj ‘ratnik’ ispred kamera i kavgadžija iz zaklona ‘bilo kuda-ljiljan svuda’, kao da ne zna gluho bilo da u tim bombonama ima svinjskog želatina koliko hoćeš, a on od svinje po sopstvenom priznanju, dobije ospice kad je vidi na fotogrfiji.

I, fakat u BiH su ove ratne zabranjene zastave svuda i kod svakog, zvaničnu bh zastavu Bošnjaci, uključujući prvake SDA najprije ‘ne jebu ni za suhu šljivu’ čime su se po prihvatanju odluka Visokog bh predstavnika svrstali u isti koš sa Miloradom Dodikom.

Ova ratna i zabranjena zastava je jučer na otvoru spomenika palim borcima ArBiH u mjestu Javorje kod Zenice dominirala, ona zvanična se vidjela pod mikroskopom na par mjesta u vidu male naljepnice. Čak je i zastava crne boje sa bijelim arapskim slovima koja uveliko podsjeća na simbol terorističke ‘Islamske države’ dobila svoje mjesto ispred i na mjestu zvanične državne, što je još jedan dokaz da BiH na čelu sa Islamskom Zajednicom baštini demokratske i građanske principe na putu u Evropu. Makar prisutne asocirala na 4. muslimansku brigadu ArBiH.

Osim ovakvog znakovlja, skupom su kao što je red dominirale i bijele ahmedije, bez njih se u BiH ništa ne dešava i one su prisutne čak i kad se otvara šoping centar, njihovo prisustvo i tekbiranje te dovljenje su siguran znak svijetle budućnosti zajedničke ‘građanske’ države Bosne. Ujedno još veći dokaz da su se u ArBiH borili svi redom i listom, ne samo muslimani te da je ArBiH bila višenacionalna i multietnička a ne očišćena od nemuslimana. Laž, kao i mnoge izrečene prije ove, ali to je jednostavno Bosna.

Suvišno je pitati zašto svaki događaj u BiH mora biti začinjen prisustvom hodža, od njih se više povraća toliko su zasitili građane i raju svojim prisustvom i uticajem u državi BiH, dovama i vjerskim programom, kad se zna da se u BiH gradi šerijatska država, ali eto, pitamo se, jer zvanični bošnjački predstavnici u vlasti još to kriju i arlauču o ‘zajedničkoj i građanskoj’ zajednici iako se iz aviona vidi da su takve tvrdnje bezobrazna budalaština.

Čim su ozakonili vjerski naziv za pale borce za domovinu koje nazivaju šehidima, stvar je potpuno jasna. Prisustvo Šemsudina Mehmedovića državng SDA poslanika u Parlamentu ovom skupu nije nikakva novost, SDA bulumenta svakako stoji i podržava ovakav način svetkovanja i slavljenja, to su braća u svakom smislu te riječi sa IZ u Sarajevu.

Braća su i funkcioneri Zenice, mnogi su ovaj skup ‘uveličali’ svojim prisustvom. Iskreno, falio je još Bakir Izetbegović i ahbaab mu Željko Komšić pa da ‘građanski’ dio programa bude kompletan.

Osim što su jedan državni događaj pretvorili u vjerski skup kao i uvijek, govornici ‘Muderris’ Nezim Halilović i Adnan Pezo, inače ratni komandanti odreda ‘El Mujaheed’ ArBiH i ‘4. muslimanske brd’ su iskazali pravi paradoks. Uz arapske i ratne zastave veličali su pobjede boraca ArBiH te državu Bosnu. ‘Muderris’ je kao ljubitelj lika i djela Bakira Izetbegovića kojeg javno podržava pozvao da ‘svi stanemo u isti saff u odbrani države Bosne jer to je Allahov put’. U protivnom, sve takve je nazvao izdajnicima i proučio kao ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić dovu domovini.

Naravno, kod ovakvih likova i ovakve vlasti, državi Bosni može jedino još Bog pomoći. Mada ni tu nisam siguran.

Što se tiče spomeničarenja, šehidovanja i ljiljan-zastava i jarbola, treba reći i ovo. Ovaj spomenik u Javorju se otvara prije vremena zbog izbora, još nije završen ali ‘otvarači’ su požurili, treba reklame, no ne mijenja ništa na suštini događaja. Bošnjaci su zapišavanje teritorija činili i čine megalomanskom i bespotrebnom gradnjom džamija, mesdžida, mejtefa i islamskih ‘centara’, sad to užurbano rade sa ljiljan-spomenicima i jarbolima sa zastavama. U percepciji njihovog vjerski zadojenog mozga to su zapravo male džamije, mnogi spomenici na to podsjećaju izgledom i rješenjem. Čista glupost i rasipanje para, budući da je takav teritorij već obilježen Daytonskim Sporazumom kojim je Alija Izetbegović velikodušno pristao na svoje 23% islamske zemlje, kako bi to njegov sin rekao ‘teritorije pod kontrolom ArBiH’. Ili ‘teritorije gdje su Bošnjaci u većini’. Znači, čim takvih spomenika nema u Republici Srpskoj i Herceg-Bosni a neće ih tu ni biti, sve je to uzaludan i jalov posao.

Plus, ljiljani ovako sve više pojeftinjuju a države Bosne je sve manje.

photo : na svim skupovima u BiH dominiraju bijele ahmedije uz zvaničnu bh vlast. U Javorju kod Zenice dominira još i zastava ISILa, 21.08.2022. arhiv