U BiH obrnuto : sve je učinjeno da se broj pripadnika ISILa/ISISa umanji, presude su mizerne i većinom uslovne, bh teroristi su imali čak i ‘olakšavajućih okolnosti’ kod presuđivanja

Poznati i zloglasni član ISISa – ‘Islamske države’ i grupe “ISIS Beatles’ El-Shafee Elsheikh osuđen je prije neki dan pred američkim Sudom u državi Virginia na doživotni zatvor. Porota je zaključila da je kriv za zarobljavanje ljudi i ubijanje američkih novinara i humanitarnih radnika koje je izveo na brutalan, užasan i varvarski način. Nema mogućnosti za pomilovanjem ili uslovnim oslobađanjem, tako da je ovaj bivši državljanin Britanije kojem je to državljanstvo oduzeto 2018 izbjegao na Sudu ‘vješala’ zbog rituala kojeg je praktikovao pred kamerama drugima ali doživotno ostaje iza rešetaka.

Doživotnu kaznu je u Americi ‘fasovao’ i Bosanac/Bošnjak iz Sandžaka Mirsad Kandić maja ove godine, on je bio regruter i obavještajac ‘Islamske države’. Ovaj ‘Sandžo’ se dugo ‘krio’ u Sarajevu, čak je imao i jednu operaciju (bruh) u privatnoj klinnici doktora Sandžaklije Zuvdije Kandića koji će kasnije izjaviti da ‘nije znao o kome je riječ’. OSA je po zahtjevu Amerike ‘otkrila’ Kandića i izručila ga u USA, u čemu se, kažu mnogi, i krije tajna opstanka na vlasti ‘Osmice’ Mehmedagića pored silnih afera i kriminala, budući da je bio ‘kooperativan’ kao nekad Lagumdžija kad je Americi izručio tzv ‘Alžirsku grupu’.

Amerikanci prema teroristima nemaju pardona niti emocija i uporni su do kraja. Vidjeli smo samo koliko godina i sa kojim strpljenjem i žarom su lovili i tražili Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshija’ vrhovnog vođu ISILa dok ga nisu roknuli na sjeverozapadu Sirije februara ove godine, pisali smo i o tome kako se ovdje i pokušaj terorizma kažnjava s pravom kao teško i opasno krivično djelo, uz primjer Bošnjaka Omerović Fahrudina iz grada Utica NY i njegovih prijetnji bombom Utica Koledžu i Policiji…

U BiH je sitaucija skroz naskroz obrnuta, pripadnici ISILa koji su nam izručeni ili su uhvaćeni po povratku osuđeni su mizerno i sa malim kaznama zatvora. Uglavnom su izricane uslovne osude po dogovoru tužioca i optuženog ili su izricane male vremenske kazne zatvora, najčešće do godinu dana kako bi se mogle (i jesu) zamijeniti uplatom novčanog iznosa : 100 KMa za jedan dan zatvora. Obrazloženja presuda su bila slična i ponavljala su se: nisam ratovao samo čuvao stražu, prodavao sam krompir na pijaci i sve u tom stilu a svjedoka nema.. Sud je toliko izgledao blago i mlitavo u svim procesima osim u procesu Mevlidu Jašareviću i Bilalu Bosniću (ove procese je direktno nadgledala Amerika) da se činilo da jedva ‘otaljava’ posao. Bilo je i navođenja kako okrivljeni ima ‘olakšavajuće okolnosti’ jer je tamo ‘otišao mlad’, mnogi su pod optužnicom za terorizam dolazili na Sud od kuće, nisu uopšte bili u pritvoru. Sud se nije pretrgao čak ni kod onih najokorjelijih čiji video-snimci i danas kruže internetom a u njima prijete rezanjem glave, trovanjem vode za piće i sličnim terorističkim poslasticama dok su često korišteni i nalazi ‘vještaka’ psihijatra koji su uglavnom potvrđivali da je optuženi ‘došao tobe’, odnosno postali fini. I resocijalizirali se samo tako brzo da to medicina još nije prepoznala, budući da takav proces zahtijeva više godina a kod nas se završi u nekoliko mjeseci. Jedan od najpoznatijih terorista ‘čobanin Bilala Bosnića’ Alija Keserović osuđen je u prvostepenom postupku tek na sedam godina (veliko je pitanje koliko će od toga odležati) a spisak njegovih grijeha je takav da ga je teško citirati. Isto i još bolje je ‘prošao’ terorista Jasmin Keserović iako je putem videa u uniformi i onim poznatim prijetećim kažiprstom (koji je zaštitni znak komuniciranja Bakira Izetbegovića i mnogih hodžica tipa Nezima Halilovića Muderrisa ili ‘Hižaslava Cerića, koristi ga često i Reis Kavazović..) podsticao na ubijanje, trovanje i uništavanje ljudi gdje ‘stigneš’.

Mnogi od privedenih na Sudu su odbijali ustati kad ulazi sudija govoreći kako ‘priznaju jedino Sud Allaha’ no sud je opet i prema takvima bio izuzetno milostiv. Branioci opuženih su bili arogantni i vjerski nadojeni kao i njihovi klijenti. Tako je avokat Senad Dupovac koj je većinom branio ove i ovakve teroriste zahtijevao da se riječ islam nigdje ne piše u zapisniku uz terorizam jer to ‘ne ide’ i ‘to nije tako’.

Iako je prema broju stanovnika BiH dala najviše ratnika za ‘Islamsku državu’, iako je tamo poginulo 76 bh državljana, pred bh Sudom je suđeno samo 26 lica koja su dobila u zbiru manje od 50 godina.

Zastava ISILa se i dalje može vidjeti na nekim vehabijskim selima u BiH niko to ne sankcioniše iako su pod njom frcale ljudske glave kao od šale. Isto tako tretiraju i zastavu na majicama. Kažu to je ‘pečatnjak’ Muhameda i nije kažnjivo to nositi. Po meni to je čista blasfemja Poslanika. I rehabilitacija terora i terorizma.

photo : crtež optuženog i osuđenog teroriste na američkom sudu (El-Shafee Elsheikh), august 2022, arhiv