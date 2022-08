Prođoh Bosnom kroz Federaciju : Izetbegović i Komšić srasli k’o šljive u guzici, SDP se ‘izgubio’ i zaglavio u centru, Bisera Turković kao samonavođeni ubitačni projektil, ljetnji teferiči–igre bez granica, revizori kao retrovizori, olimpijski bazeni nisu za sportaše već za lešinare, Islamska Zajednica u dva mjeseca otvorila preko dvadeset džamija ..

doktor Christian Schmidt

Da, to se zna. Nakon što je dopustio da ga cipelari i pljucka ko god stigne, od Avde Avdića, radikalnih džihad internet ratnika Emira Suljagića i Reufa Bajrovića i njihovih medijskih satelita do Željka Komšića koji je jasno prepoznao o čemu se radi u djelovanju Visokog bh predstavnika (osta ovaj beskorisni uhljep zbog kojeg su sve veze sa Hrvatima u BiH popucale bez voljene fotelje), te nakon što je dozvolio da mu političari predvođeni strankom SDA koja je u đavolje kolo upregnula i ostale, prvenstveno SDP BiH, dovedu rulju i raju pod prozore, Visoki bh predstavnik nije imao drugog izgleda – morao je da ‘prolupa’. Da vrišti i lupa šakom po stolu. Ili da ide tamo odakle je i došao.

Naravno, dobrim dijelom je sam kriv za to jer ima u rukama idealno i zakonito rješenje ya BiH i velike mogućnosti (posmjenjivati Bonskim ovlastima ratne profitere, ratne zločince i njihove potomke u vlasti) a on umjesto toga cvili i prijeti iz praćke. Stoga ne čudi da je na pitanje novinarke ciknuo i iznerviran održao svoj najbolji govor do sada.

Posebno je važno za BiH kojoj vrijeme ističe da je za bh vlastelu i bh politiku utvrdio tačnu dijagnozu : veće smeće od toga se još nije nakupilo u državi i nema nikakvog automata za reciklažu. A nema ni lijeka-osim izolacije (u ćorku), oduzimaja mandata i imovine. Kad je već ovako pogodio dijagnozu, za očekivati je da će ‘doktor Schmidt’ konačno otpočeti i sa liječenjem. I pacijenata i države. U protivnom, ponovićemo, može komotno kao što mu je Milorad Dodik preporučio da se bavi turizmom. I da pakuje kofere. Ovi balkanoidi i ova mafija u BiH neće sa vlasti otići bez velikog belaja. Ako i za to nije kasno. Bošnjački mediji su mu pronašli da je osim nagrade iz Hrvatske, njegovog nacističkog porijekla, aparthejda za Bošnjake, navijanja za Hrvate, još svoje sunarodnike Njemce trovao pesticidima, kako onda neće muslimane. Prosvijetljeni novinar Avdić u svojim ‘istragama’ ga kvalifikuje kao ‘komunalca’ što bi tebala biti uvreda. Međutim, u ovom slučaju ‘avadaga’ se preračunao : komunalci su pravi ‘otrov’ i jedini lijek za smeće, udijelio mu je nehotično najveći kompliment.

dvije šljive u jednoj guzici

Aman-zaman nacijo, to kako se Željko Komšić bori za fotelju u bh Predsjedništvu treći put još nije viđeno, svaki dan gledamo. I Bošnjake kako neskriveno navijaju. To gazijo, usta ti se pozlatila.

Iako se vidi i golim okom da je ‘drug konstitutivni građanin’ zbog kojeg su Hrvati i Bošnjaci u hladnom i opasnom ratu kao Rusi i Amerikanci i da će se to teško popraviti, ovaj nosilac ‘zlatnog ljiljana’ nesmanjenom žestinom riga vatru, mržnju i prijeti na sve četiri strane svijeta. Od Visokog bh predstavnika do predsjednika okolnih država, predstavnicima Zapada i Evrope, čak i Americi. Ti bi rek’o Željko jedini brine za državu a on za sve ove godine na sisi države ništa osim sisanja nije uradio, ama baš ništa.

Pardon, jeste podvukao leđa pod SDA, uvukao se tamo duboko, razbucao bh ‘ljevicu’ i ‘centriste’, komplet opoziciju, pa kao i svaki ‘uzoriti građanski Bošnjak hrvatske preorijentacije’ sa Bakirom obilazi šehidska groblja, Kovače i mezarja te dovi u sebi i sa spuštenm rukama. Hrvate koje predstavlja nije niti planira obilaziti i nikad ih ne spominje. Puna mi je ona stvar njegove ‘građanštine’ i njegovih huškačkih ‘odgovora’ Srbima i Hrvatima, njegovog bezobraznog vrijeđanja međunarodnih predstavnika i zapada, uključujući i Ameriku, međutim to je ono što mu najviše ide iz ruke. A narod urla i svršava od sreće. Dok ga ne strefi hladan tuš, uskoro. Zadnji put iz Bužima gdje je došao sa jaranima iz SDA mene je podsjetio na onu narodnu : srasli k’o šljiva u guzici. Nema boljeg opisa bratstva između njega i Bakira, između nekakve demokratske fronte i još demokratskije akcije.

‘slu čajni prolaznik’ SDP u bh svemiru

Ovo što radi tzv opozicija u BiH a posebno SDP BiH je zaista za pravu analizu. Niti imaju planove i strategije na što se pozivaju niti im je išta osim rasporeda fotelja i rušenja SDA preče. Uzalud im silne priče, prijetnje i pišanje uz vjetar kad se sve vidi.

Kad je zapelo Bakiru i SDA stranci u Nemu Nermin Nikšić je uletio i kao ‘slučajni prolaznik’ Lagumdžija vođu Aliju-spasio ga. Kad je zapelo Komšiću preko – Mijatovića je gruhnuo SDP pa umalo primiše ‘gaziju’ u svoj tabor. Kad je SDA odlučila da povede narod na ulicu da se ušutka Visoki bh predstavnik, Nikšić je slavodobitno krenuo u istom saffu sa Bakirom i opet mu izvukao guzicu iz rupe. Da i ne spominjemo ponašanje SDP prvaka kad je bila ‘parada ponosa’ u Sarajevu, šutali su i danas o tome šute, to im je palo na dušu slatko kao i Dini Konakoviću. Ima tu toga koliko hoćeš, od rušenja Bogićevića zbog ulaska u vlast sa ‘trojkom’ pa sve do dijeljenja zlatnika glagoljive načelnice sumnjivim tipovima i radikalima islamistima ili postavljanju sramnog spomenika na Kazanima. Ili šutnje na ustaške i nacističke nazive ulica i škola po Sarajevu..

Bog sami zna šta Nikšić osim svog kompenzacijskog sadaka mandata očekuje od ovih izbora. Niti je ulijevo niti je udesno, zapeo negdje u sredini sopstvenih samoubijajućih poteza, nešto kao nekad Lagumdžija. Pa piše dosadna i patetična pisma po uzoru na favorita Bećirevića ili pervertita i SDA konvertita Zvizdića. I još očekuje da će mu Denis Bećirević vratiti ugled u bh Predsjedništvu. Pa on će sa svojim radikalnim i proislamističkim idejama biti ‘gori’ od Šefika Džaferovića ili nadrogiranog smoljubljem Komšića. Živi bili pa vidjeli, što bi rekao Valter. ‘Lažnjak’ Valter, kako to tvrdi SDA bulumenta potpomognuta sa mnogim ‘stručnjacima’ Dine Konakovića.

samonavođena bošnjačka raketa za ‘dajBože’

Jednom je Milorad Dodik Biseru Turković ministricu SDA vjerskih poslova koja glumata ministricu vanjskih poslova džave BiH nazvao ‘krstarećom raketom’. Kao, ide ona i ne znaš ni kad će ni gdje gruhnuti. Kako u muslimanskom jeziku, u Bosanskom, se ne smije naći nijedna riječ koja u osnovi ima riječ krst ili križ, tako su i ovu usporedbu bh muslimani Bošnjaci odbacili odmah. Međutim, Dodik je u krivu i ovako i onako. Naime, ne krstari biserna Bisera onako i bez veze. Ona tačno zna kuda i kako ide, ona ti je muslimanska samonavođena raketa i to ona za ‘daj Bože’ a ne za ‘nedaj Bože’ kako je Bakir tvrdio.

Sve njene posjete braći Arapima, uključujući i državu Qatar (ovdje ide nekoliko puta godišnje jer joj tu radi sin kojeg je tamo uposlio ‘Osmica’ Osman Mehmedagić, odskora je tamo i Abdulah Skaka bh ambasador) su vješto isplanirane i ciljane. I svi njeni putevi vode ka braći Arapima i ka Dalekom Nam Istoku. Malo ih je, tih Arapa u BiH pa se za njih mora neko boriti. Tamo mora ići jer je Biserina fotelja odrađena u tekiji šejha Halila Brzine ratnog komandanta i BiH načisto mora sa Arapima praviti posebne odnose. Uz put, tu se susretne sa ponekim teroristom kao što je šejh Qaradawi, ili se sklope ugovori o prodaji oružja, kao onomad kad je sa sobom vodila Fadila Novalića vlasnika skupa sa sandžaklijom advokatom Kadrijom Kolićem bh namjenske industrije, ili se sklope sporazumi o uvođenju arapskog jezika u bh školama ili što je posebno dražesno – dobiju se doancije. Sadaka. Ili u dolarima ili u hurmama, ništa Bisera ne odbija, zato ima nešto malo pet-šest kuća, isto toliko stanova kod kuće i vani. Kad god se ona poželi ili kad joj se ćefne, ona zagalami kako Arapima nedostaje bh viza a turizam trpi, zamota svoju glavicu i nabaci muslimansku tuniku uz sandale – pa na avion.

Evo, sad je trenutno u Singapuru. Šta će tamo i kakve koristi ima ili će imati država BiH sa ovom azijskom zemljom procijenite sami. Bisera je rekla da su razgovarali o ‘ekonomskoj suradnji i o genocidu’.

‘Ministrica je upoznala sagovornicu sa potencijalima naše zemlje, trenutnim izazovima s kojima se naša zemlja suočava, ističući problem neprihvatanja sudskih presuda, što dovodi do negiranja genocida u Srebrenici i veličanja ratnih zločinaca’. Razlog za ovo skup i daleko putovanje je sasvim na mjestu i u svrhu države BiH jer svi znamo da Singapur samo tako muku muči sa Haaškim presudama i genocidom počinjenim u BiH. Plus, iako Singapur nije većinska muslimanska država, iako to ne mora, Bisera se umotala u svoj hidžab i osvjetlala obraz ‘građanske i evropske’ države BiH.

Ko nabije taj dobije

Ovo predizborno vrijeme i ovo ljeto bez corone-dušu je dalo za zabavu raje i trošak državnih para neviđenih razmjera. Svaki opštenarodni ringišpil a u stvari izborni miting je priča za sebe, međutim siguran znak da bez veselice u BiH ne ide. Spomenici, zastave i jarboli, juriš na neprijatelja, poziv za regrutaciju i zbijanje redova, sve ide uz pjesmu još bolje. Tako Bakir iako svakom rečenicom najavljuje rat u BiH i prijeti, putem svojih medija optužuje Dodika da ovaj prijeti. Pa onda prijeti Komšić pa pridodaje Šemsudin Mehmedović pa Bećirević, svi prijete i svi izginuše a nigdje rata na vidiku. Pa se prebrojavaju a Reis dodaje…No, posebno je u svemu tome interesantno to muziciranje i teferičenje. Od Goražda do Velike Kladuše i natrag, i uzduž i poprijeko. Kažu stala korida, ma kakvi.

Milioni su bačeni na muziku i veselje, slike po internetu pokazuju da para ima i previše. Sarajevo Film Fest svake godine spiska nekoliko miliona i ljudi šetaju crvenim tepihom, iako pola kilometra dalje voda izbija čim udari ljetnji pljusak. Srećom nije Ramazan, inače bi ovaj festival kiča održali prije ili poslije, onako kako nalaže šerijatski kalendar. Kao što smo to učinili 2010. Kaže se na Wikipedia profilu ‘ova tradicija se održava svakog augusta’ a ono ako se posti može i u julu.. A može i sa Macom Diskrecijom, na crvenom ćilimu svi imamo srce. U Banja Luci crkvene igranke, u Velikoj Kladuši ljetnje olimpijske slobodarske laburističke igre traju mjesec dana.

U Banja Luci igranke za raju organizira direktor Klinike, u Vel. Kladuši Fikret Abdić Babo i njegova stranka Laburista preko Dunje Abdić.. Banjalučani su izračunali da je direktor njihovog Kliničkog centra spiskao preko milion KMa na urnek i zabave, u Velikoj Kladuši nisu još izračunali. Nije toliko ali da je bačeno par stotina hiljada KMa to je sigurno: čak i ocvale folk zvijezde znaju dobro zacijeniti svoj mikrofon a Babo ih je ovog ljeta dovukao ‘mali milion’. Prošle godine je tamo bila Hanka Paldum, prije nje Šaban Šaulić, cijena sitnica-12.000 KMa Šabanu, Hanki malo manje. Koliko su ove godne u Kladuši inkasirali Halid Muslimović, Osman Hadžić, Viki Miljković, Dragan Kojić Keba i mnogi drugi koji su tancali ispred nekadašnje Robne kuće ‘Agrokomerc u Vel. Kalduši, to znaju samo Laburisti BiH. Koji brinu o radnički pravima. Folk pjevača. Osim na ove veselice, u BiH su na stotine hiljada KMa spiskali na vjerske žurke zvane ‘kulturne’ manifestacije. Od Ajvatovice do ne znam čega i koječega. Pokrovitelj svih ovih igara je zapravo raja, sirotinja, pare se uzimaju od poreza a nama govore dao Dodik. Ili dao Bakir ili Šefik Džaferović. Klinac je dao, takvi samo uzimaju a onda po 100 KMa kao Dodik po harmonici. Dok iz dana u dan bolesni traže donacije za lijekove i zdravlje, za što uglavnom para nema.

revizori kao retrovizori

Nekada su revizorski izvještaji ako su negativni značili da je direktoru, predsjedniku ili firmi-‘dženaza’. Sretan je tada bio ako samo ostane bez funkcije a ne ode u zatvor. Danas su nalazi revizora kao onaj natpis na retrovizoru auta: objekti u ogledalu nisu stvarni. SDA je uvela zakon da revizorske izvještaje samo primamo ili neprimamo k znanju. Sve ostalo je talašika. Ali ni to nije dovoljno. Abdulah Skaka je uveo novu praksu .. Ako ti se ne sviđa revizorski izvještaj zagalamiš po novinama i zaprijetiš telefonom i revizori dostave drugi – ljepši i noviji. I povoljniji. Ili kao vlada – zakažeš konferenciju za štampu pa izružiš revizore. Lažovi jedni. Kako osim vlasti od ovih materijala zaziru i tužitelji koji bi ih trebali čitati i optuživati lopine, onda je kod naših moćnika ‘proradila karta’. Dijele i šakom i kapom. I troše, i kupuju. i putuju. Čak su se toliko izvještili da su u propise ubacili i u kavom hotelu će boraviti. Naravno, u onom među zvijezdama. Zato vrijeme storine milion KMa je nestalo bestragom. Na poklone, na auta, na opravke auta, na sve čega se dosjetiš.

Olipmpijski lešinari

Malo kom je promaklo kako su ovi naši vlastodršci pravi pravcati lešinari. Baš tako. Kruže visoko i kad ugledaju žrtvu onda se bace na nju. I uživaju. Evo, ovih dana načisto ‘lešinare’ skromnu i zlata vrijednu plivačicu Lanu Pudar, nakon njenog seta osvojenih medalja u plivanju u ime države BiH. Kakav je to bezobrazluk to nije normalno. Svi joj čestitaju, svi nude pare, neko 10 neko 30.000 KMa, Bisera nudi i diplomatski pasoš kao svoj lični. Do jučer nisu za nju i njene uslove ni čuli niti ih zanimalo. Ali došle medalje u pravo vrijeme izbora pa je zgodno da se uz izjavu uslikaš i pojaviš u vijestima i da uplatiš za patriotizam. Tako je Benjamina Karić sumnjivo nasmijana sarajevska načelnica kao na licitaciji povećala svoj poklon – prvo je ‘dala’ 10 a onda kasnije prepravila na 20.000 KMa. Molim lijepo, i hvala ali to nisu uopšte njihove lešinarske pare. Daju tuđe, hoću reći naše, a potpisuju se kao da daju svoje. Pa kažu Komšić dao 30.000. Ma kako dane, ‘how yes now’, sve nešto mislim.

Onda priča oko olimpijskog bazena u Mostaru je degutantna. Takav bazen ima Medresa u Cazinu a nema ovakva državna prvakinja, ej. I još tim prije jer su u ovoj utrci čak i doznačene pare za olimpijski bazen, nekih desetak miliona KMa, ali bazena nema pa nema. No, i to bi bilo o.k. da zapravo to sa bazenom u Mostaru kojeg nema nije čista laž. Mostar, naime, ima olimpijski bazen ali ga je ‘neki pripadnik HVOa’ davno uzurpirao, razvalio i rasprodao tribine jer planira nešto drugo. Tako Lana nije niti će moći tu prići. Umjesto da se vrati narodu oteto, mi se natačemo i dajemo lovu za novi olimpijski bazen. Daj Bože da i ove pare za novi bazen ne potroše bez veze prije nego Lana zapliva u njemu. Znamo mi nas …

Lešinarstvo osim na ‘slučaju’ zlatne Lane Pudar kojoj već prebrojavaju krvna zrnca (je li Spkinja ili Hrvatica) se osjeti na svakom koraku. Posebno će se to vidjeti ako otac Lane Pudar otvori dušu još više. Bilo je dovoljno da prozove jednog HDZ i jednog SDA fićfirića u mostarskoj vlasti, da ih zamoli da ne čestitaju bez veze kad nisu dali ništa za zlatnu Lanu, pa da otpočne lešinarska hajka na njega. Otpočeće i na Lanu, mi u čas sve zaboravimo kad treba lešinariti. Zar i ovo sa bilboard slikama tzv ‘trojke’ Forte i Benjamine nije lešinarenje? Pomogli košarkašima i odbojkašima da idu na takmičenje, dali im pare iz državne kase pa odmah uvalili svoje bolesne face na slike. Vidi kako SDA nije a mi kako pomažemo! Fuj! Uostalom, evo najnovijeg dokaza lešinarenja, dočeka Lane Pudar u Mostaru : dva sata političke gnjavaže, slikanja i govorancije su ubile svaku volju čekanja da se slavljenica ukaže samo dva minuta, da progovori koju. I oni iz HDZa a i oni iz Sarajeva, od Fadila do Benjamine… Ovi su majstori za krađu svakog događaja. Bilo da je svadba, dženaza, Sarajevo Fest ili svečani doček zlatnih sportista, sve je njihovo iako nisu ni za šta osim za afere zaslužni. Međutim, samo se oni čuju i vide.

Na sličan način kao što Mostar ima a nema olimpijski bazen, i građani u Vel.Kladuši na ovim vrućinama idu od kraja bh rata na ovamo na kupanje u Cazin. ili u Topusko. A u Maloj Kladuši, par km od grada postoji bezen kojeg su privatnici ratni profiteri oteli od naroda. U aferi ‘Agrokomerc’ su za gradnju ovog bazena optužili Hasana Abdića koji je zbog toga i još mnogo čega drugog izvršio samoubistvo vješanjem, sad nikog ne optužuju za bazen u Maloj Kladuši kojeg svojim tituliše neki privatnik i tajkun.

Pravimo ljepše i novije

Čisto sumnjam da iko može izračunati koliko je tačno u bh ratu srušeno džamija u BiH a koliko ih je napravljeno poslije rata. Ta računica je privilegija IZ i kako ona kaže tako i pamtimo. Oni također tvrde da ArBiH nije srušila nijednu crkvu ili katedralu iako na internetu još i sada možete pogledati drugačije slike, posebno u Krajini gdje su carovali general Dudaković i pukovnik Hamdija zvani Tigar. Još davno je iz Islamske Zajednice ispuštena vijest kako su izgradili i obnovili sve porušene džamije ali gradnja i otvori ne jenjavaju. Svaki dan čitavo ljeto otvara se ponedgje po jedna džamija, čak jednom i dvije u istom danu. Za ova zadnja dva mjeseca ih je otvoreno najmanje dvadesetak.

Čemu tolike kad smo već zadovoljili sve ‘potrebe’ o kojima Reis uvijek bulazni, Bog zna. A para neda mira i para dolazi. Od države, od raje, od ‘bratskih zemalja’ sa Istoka. Grade se i islamski vrtići, halal pijace, islmski hoteli i starački domovi, ali džamije iako zjape prazne još su uvijek top tema u ‘građanskoj BiH’. Koji god ćošak u bilo kojem centru grada ili sela ušicaju iz Reisata eto šerijatskih knjiga koji kažu da je tu bila džamija. Njima se vjeruje a ne zvaničnom Katastru ili ZemljišnimKnjigama. To dalje znači da će se gradnja i otvori nastaviti. Sve dok pare dolaze i dok ne dostignemo poznato pravilo IZ koje glasi ‘džamija po glavi stanovnika’. Kažu da o tome ne valja raspravljati jer ne uzimaju se pare od države. Čista laž. Samo u Bugojnu federalni SDA ministar Ramić je u par dana ‘iscaltao’ preko 400.000 KMa za džamije, za dvije. Dakle ‘potrebe’ uvijek postoje.

Onda, nazdravlje, nema druge.

photo : Bisera Turković ministrica SDA u Singapure, o ekonomiji i genocidu, arhiv