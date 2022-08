Kad mogu muftija ili Reis (Zukorlić Muamer i ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa) biti političari, što ne bi efendija mogao biti maneken? Čak iako je pravosnažno presuđen za nasilje u porodici?!

Glavni imam u Vinkovcima ef. Delić Mirza (36) je ovih dana prava medijska atrakcija. Hodža koji je do podne hodža a popodne ispred reflektora kao model nije svakodnevna tema mada dosta poznata bh bajka (ono Fadil Novalić do podne u sudnici za kriminal popodne u kancelariji kao federalni premijer) i velika većina novina i portala se utrkuju ko će slađe zašećeriti ovu bh priču sa ‘sretnim završetkom’ u Hrvatskoj.

Najkraće, iako nije želio biti hodža, nakon srednjeg školovanja završava Fakultet islamski nauka u Sarajevu, vjersku službu u Vinkovcima preuzima 2007. godine i tu ostaje. No paralelno sa poslom imama počinje se zanimati i za modeling, završava i studije na Evanđeoskom fakultetu u Osijeku, kaže da je osam godina išao na islamski i katolički vjeronauk paralelno. Da bolje upozna i ‘onu drugu religiju’. Navodno već ima poziva za doktorat na nekom fakultetu u Njemačkoj. Plus, veli da kao model ima poziva iz Italije i Bangladeša te da po islamu to nije zabranjeno : ‘etika podupire estetiku’.

Ma zadovoljan je hodža i sa svojim izgledom i pogledom, i plavim očima, i neka je, i neka po vjeri nije zabranjeno slikati se i modelirati, kad je mogao ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa biti kandidat za predsjednika ili Muamer Zukorlić i političar i muftija, što ne bi Mirza mogao pozirati. Nešto drugo nedostaje u ovoj priči što je čini nepotpunom.

Naime, hodža Mirza Delić je pravosnažno presuđeni maneken, hoću reći hodža sa presudom za nasilje u porodici. Tako glasi odluka Suda u Vinkovcima jer je pred svojom djecom istukao već sada bivšu ženu i davio je za vrat, tako ju je i izbacio iz stana pa ga je su dosudio. Doduše uvjetno ali pravosnažno, na you tube svako ko želi može pogledati taj snimak davljenja i detalje o presudi.

Maneken je ostavio svoju ženu i djecu Amelu Kominliju i našao sebi drugu hanumu koja nije čak ni muslimanka (ovo pominjem ne zbog mene već zbog njega i religije koju zastupa, meni ta okolnost ne smeta ni najmanje), pa bi bilo dobro da sa ovim detaljima upotpuni ovu svoju marketinšku skazku.

Naravno on to neće učiniti, uvijek ima neko ko hoće.

Islamska Zajednica u Hrvatskoj kojoj se obraćala pismeno hodžina bivša supruga tražeći zaštitu i pomoć nije uopšte reagovala. Kao što je pokušavala zaštititi pedofila iz Gornje Bukovice ili kriminal iz banjalučkog muftijstva oko prodaje vakufskog zemljišta, tako je evo stala i u zaklon hodže manekena. I to je valjda halal po šerijatu, nije haram.

No, hodžu manekena otkrila estetika. Koju ‘podupire etika’.

photo : Hodža u Vinkovcima ef. Mirza Delić kao hodža i kao maneken, arhiv