Željko Komšić se više ne skriva, u Bužimu najavio obračun sa ‘dušmanima’ iz međunarodne zajednice čime je otpočeo drugi po redu lov na Visokog bh predstavnika i izaslanike EU i Amerike, pozvao je 505 Brigadu ArBiH u pomoć a istovremeno se sa SDP i Benjaminom Karić direktno uključio u izbornu kampanju SDA i Bakira Izetbegovića.

a/ Izvjesni ‘građanin Londona’ Tarik Delić (navodno softver stručnjak kojeg je angažovao Emir Suljagić direktor groblja u svojim izlobiranim ‘projektima’ u Potočarima) je pitao pismom Britansko ministarstvo vanjskih poslova da li podržava odluke Visokog bh predstavnika i čim je dobio odgovor, uslijedili su naslovi i ‘šokantna otkrića’.

‘Velika Britanija podržava Schmidtovu namjeru da mijenja Ustav FBiH i Izborni zakon’ – (Avdo Avdić),

‘Britanija podržava uvođenje aparthejda, ovo je zabijanje noža u leđa’, a zatim ‘idućih šest do sedam sedmica slijedi bitka protiv nametanja zakona, biće protesta i javnog pritiska kakav još Schmidt nije iskusio’ – (Reuf Bajrović, propali političar, borac protiv ‘kršćanske Evrope’ i internet džihadlija SDA i DF stranaka), DF: Schmidt sprema novu podvalu, uvjeren da su građani BiH intelektualno zaostali…

Onda je uslijedilo medijsko lomljenje rebara Visokom bh predstavniku i Velikoj Britaniji, gle, dobili smo još jednog neprijatelja države BiH. Fantomski ‘institut’ za izučavanje genocida u Canadi i džamijski ‘akademik’ Zukorlića Emir Ramić je ‘žestoko uzvratio’, oglasio se još jedan iz ‘reda instituta’ Zijad Bećirević iz ‘Dežele’, pišu ‘sitne knjige’ i pisma domaći politički kaligrafi Bećirević i Zvizdić, ‘Hižaslav’ Cerić, javljaju se sa minbera hodže i muftije. ..

Niko se ne pita ko je Tarik Delić, zašto se ‘građanin Londona’ dopisuje sa ministarstvom Britanije umjesto da to čine institicije, ministri i ambasade, zašto o ovako važnim stvarima baljezgaju Bajrovići, Suljagići, Aličkovići (‘sa državom se ne igra’, ‘bilo kuda ljiljan svuda’) i vjerska bulumenta, svi ‘udaraju na prvu‘ kako bi to slikovito pojasnio Bakir Izetbegović majstor alegorija i metafora? Izgleda da tako stvari ‘idu’ u mafijaškoj državi, iza ovih miševa i podguznjaka slijede ‘izjave zvaničnika’ a onda bi nam se trebao ‘desiti narod’.

b/ Šta je to pisalo u odgovoru ‘građaninu’ Britanije inače rodom iz Tuzle koji se bori za državu BiH, da vidimo te ‘aparthejde’, te ‘ustupke Hrvatima’ i te ‘sakrivene igre’ Velike Britanije.

“Jasno je da nakon godina političke i zakonodavne stagnacije i višestrukih neuspjelih pokušaja reformi, posebno u Federaciji, moramo pronaći nove modele za rješavanje ozbiljnih problema sa kojima se BiH suočava”, piše u odgovoru. I dodaje se. “Pozdravljamo namjeru Visokog predstavnika da se pozabavi ovom ozbiljnom situacijom tražeći širok i izbalansiran paket mjera izbornog integriteta koji unapređuje funkcionalnost Federacije BiH u Parlamentu, pomaže formiranje Ustavnog suda i pomaže u procesu formiranja Vlade. Ponovno funkcioniranje institucija BiH najbolji je način da se zatvori prostor za zloćudne aktere da šire razdor i da ih spriječimo da destabiliziraju zemlju…’

Niti Britanija prejudicira niti napada, niti zagovara bilo kakav aparhejd, niti ima ikakav ‘opipljiv papir’ Visokog bh predstavnika, i osim što se pominju bez imenovanja ‘zloćudni akteri koji šire razdor i koji se moraju spriječiti’ nema tu ničeg ‘šokantnog i skandaloznog’, ali nacijo, mi smo zauvijek izgubili sada i Veliku Britaniju, koja je u postupku pristupanja NATO savezu bila jedan od glavnih oslonaca državi BiH. I nju smo kao i ostale države Evrope popišali samo da bi spašavali Željka Komšića, Bakira Izetbegovića i da bi zapravo u BiH zadržali status quo a natjerali EU i Ameriku da ‘maknu’ Dodika i Čovića.

Visoki bh predstavnik će kako je i sam najavio poduzeti dodatne izmjene izbornog zakona za šest sedmica budući da su se opet, kao i mnogo puta ranije ‘lideri’ oglušili o njegovo pismo kojim traži da se dogovore ili će on reagovati. Kako njegovu akciju podržava i Amerika, bošnjački dijelovi bh vlasti gdje ubrajam i Komšića (njega posebno jer njegov izbor u Predsjedništvo nekoliko puta na prevaran način uz pomoć Bošnjaka je sada očigledan i međunarodnoj zajednici i jedan je od glavnih uzroka blokada vlasti) su vidjeli da im se sprema ‘hatiferman’ pa već unaprijed huškaju raju. Osokoljeni već provedenom ‘vježbom‘ kada su pred prozore OHRa krajem jula doveli rulju i popljuvali Visokog bh predstavnika do čarapa.

c/ Dakle, ‘političke guzonje’ i kriminalci u vlasti već pripremaju ‘revoluciju’, hoće ponovo narod na ulici da čisti njihova govna i njhov prdež. ‘Čakijaš’ Zahiragić se imbecilno već ‘začešljao’, osladilo mu se da ‘šerifuje’ po ulicama glavnog grada. Bakir je paralelno nastavio sa svojim ratnim i huškačkim ‘prebrojavanjem’ Bošnjaka i budućih ratnika a koje brojke je potvrdio i Reis sa horor očima Kavazović, tako da sigurno možemo konstatovati da je Bosne sve manje i manje i da se polako ali sigurno pretvara u ‘fildžan islamsku državicu’ po ‘ratnoj mjesnoj i stvarnoj nadležnosti’, a što je i želja bošnjačke vlasti i ulleme. Koji princip prečesto koriste SDA lihvari u vlasti jer uvijek govore kad porede poreze, ekonomiju ili radna mjesta u državi i entitetu : ‘na teritoriju pod kontrolom ArBiH’.

Da je to tako potvrđuju i izborni mitinzi širom ‘teritorije pod kontrolom ArBiH’ gdje Izetbegović uporno i pored kritike međunarodne javnosti nastavlja sa borbenim i zapaljivim toksičnim govorancijama. ‘Nećemo poviti kičmu’, ‘važniji mi je narod od Izraela’, ‘genocidni narod’ , ‘ustaše i UZPovci u Hercegovini’… ‘moramo se udružiti sloga nas spašava’, ‘ne može nam niko ništa…’

Bio je čak i u Vel. Kladuši, na Starom Gradu je održao ‘bukvicu’ a ispred stare džamije u centru grada gdje preovladavaju vehabije vjernici – dovio je kao na Kovačima. Da mu nije Abdić sagradio tvrđavu i očuvao je u bh ratu kao i ‘tops’ Agrokomerc, pitanje je gdje bi mogao održati sijelo i sa čim bi se 0sladio’, ovako sve je bilo regularno, Abdića nije ni spomenuo.

d/ Od svih ovih izbornih fraza izuzimajući i one odranije budalaštine o dronovima i robotima sa kojima će zamijeniti bh omladinu koja napušta državu, najjača izjava Bakira Izetbegovića pa ako ćemo pravo i istinita (iako on istinu izgovara smo u zabludi ili greškom) je ona o ‘opoziciji’. Kad kaže ‘opozicija-probosanski blok mora sa nama i mi će mo ih natjerati sa nama’ . Zato jer vrijeme iz sekunde u sekundu samo potvrđuje mnoge stavove odranije : u BiH nema opozicije ima samo borbe za vlast i fotelje među strankama.

Igrajući na patriotsku i domoljubnu kartu osim notornog Željka Komšića koji u izbornu kampanju ulazi u istim kolima sa Bakirom, SDA je u brlog i žabokrečinu korupcije i kriminala uvukla i SDP, NIP je tu uvijek ideološki uz nju.

Na ‘proslavi’ slobodarskih dana Bužima krstareći sa svojom ekipom sijača magle i laži iz redova SDA Željko Komšić je najavio otvoreni sukob sa ‘dušmanima’ i pozvao 505 Brigadu da mu pomogne. Ako mu Bužimljani pomognu, misli ostaće opet u Predsjedništvu glumeći Hrvata iako nastupa kao ortodoksni Bošnjak.

„Nema više nikakvih ustupaka dušmanima ove države“, grni ljiljan i gazija pred hiljadama okupljenih Bužimljana te pojašnjava ko su ‘dušmani’. „Politike koje misle da ova zemlja treba nestati …. I mi hoćemo da živimo po pravilima koji važe u njihovim zemljama, i mi hoćemo da sami donosimo odluke, a ne da nam tutorišu….‘

Dakle, to je Zapad, to je Amerika, Izrael, Rusija, Njemačka, Mađarska, Francuska, Velika Britanija, Srbija i Hrvatska obavezno, red ‘dušmana’ je sve veći kako se bliži kraj lepuzantima Komšićevog tipa.

Koji frazu ‘da ova zemlja treba nestati’ čitaju ‘ovi političari trebaju nestati, tj. mi trebamo otići’, zato se ovako grčevito bore i ratuju. Spremni ne samo za 505-tu već za rat širih razmjera, samo kako bi zauvijek ostali vlastela.

No, kao što smo rekli NiP i DF su odavno svoju ideologiju uskladili sa SDA, mogu oni ratovati koliko hoće to se ‘vidi iz aviona’. Ali, da li iko može pojasniti šta radi Benjamina Karić nasmijana načelnica Sarajeva u Bužimu? U istom saffu sa Komšićem, sa ambasadorom UNa Sven Alkalaj-em, sa kriminalcem Novalićem koji je donio ček na 400.000 KMa za ‘Muzej 505 Brigade i sa ‘omrznutim Bakirom i njegovom SDA? I umalo u krilu ratnog mudžahedina izvjesnog hodžice Muderrisa Nezima Halilovića, komandanta ‘El-Mujaheed’ jedinice ArbiH, šta će Benjamina tu i šta ima SDP tražiti u takvom društvu? Popravlja ‘krvnu izbornu sliku’ Bakiru i Željku?

Ima svega pomalo, najviše ovoga. Oni ništa ne traže, oni su odavno tu gdje i pripadaju. Sa svojima. Kao i načelnik Bihaća Šuhret Fazlić koji je javno podržao Izetbegovića a dvije godina ga olajava i lijevo i desno. Sad mirno može na prvom slijedećem turniru konjskih utrka u Bihaću ‘Memorijal Alije Izetbegovića’ primiti nagradu umjesto konja pobjednika, Bakir će mu je sa ponosom okačiti o vrat. Izetbegović je po prvi put rekao istinu : sve ću ja njih natjerati u svoj saff. Jer zna i sebe i njih : izbori stižu, valja obraz zamijenit foteljom, snaga je u izdaji.

photo : Bakir Izetbegović, Šemsudin Dedić, Nezim Halilović Muderris, Fadil Novalić, Komšić je zadnji desno na slici u prvom saffu na Slobodarskim danima u Bužimu, dolje : U Bužimu su uz SDA a pored Komšića i Sven Alkalaj bh ambasador pri UN te Benjamina Karić SDP načelnica Sarajeva, u sredini u okviru : Bakir Izetebegović sa pratnjom u Vel. Kladuši ispred stare gradske džamije u centru, arhiv