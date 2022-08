Bakir Hadžiomerović nekadašnje britko SDP pero i poznato tv lice a sada direktor JP Sarajevo : za Nacionalnu Biblioteku BiH nema mjesta u obnovljenoj Vijećnici, čak ni za bivšu čitaonicu. Ovaj nekadašnji hram bh kulture i državnosti sada služi za namicanje para vlasteli.

Prije rata čim spomeneš Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH (NUBBiH) ili odlučiš otići tamo, ti si u Gradskoj Vijećnici gdje je ova državna i kulturna ustanova bila smještena. U prelijepom zdanju arhitekture i istorije u zgradi koju je sagradila Austro-ugraska, Nacionalna biblioteka je čuvala neprocjenjivo blago iz istorije, tradicije i kulture države BiH a njena čitaonica je svaki dan odisala knjigom i posjetiocima.

Preko 2 miliona bibliotečkih jedinica činilo je nacionalnu i univerzitetsku građu, promovisalo nacionalni i kulturni identitet i nasljeđe BiH. I što je najvažnije – sve je to bilo dostupno besplatno njenim građanima i posjetiocima zbog kojih je i ustanovljena.

U granatiranju sa okolnih brda 25/26 augusta 1992. godine zapaljena je zgrada Vijećnice i u prah i pepeo je pretvoreno blizu 70% njenog istorijskog blaga i građe, nešto je i spašeno ali od tada počinju druge, ‘naše’ domaće muke ove ustanove koja je smještena ‘privremeno’ u kampus Univerziteta, u smještaj kojeg vlasti Sarajeva planiraju od privremenog pretvoriti u stalni.

Iako je Vijećnica uz finsijsku pomoć EU obnovljena i svečano ‘otvorena’ 2014. u nju se umjesto Nacionalne biblioteke useljava Grad Sarajevo koji od tada pa sve do sada (i danas) Biblioteku tretira kao izbjeglicu u sopstvenoj kući. Džaba tužba Sudu i dokazi Katastra da Nacionalna Biblioteka ima pravo korištenja, sve džaba kad se protiv vlasti ne možeš tužiti, Sud još nije o tome donio odluku a najvjerovatnije neće nikad ni donijeti.

Grad Sarajevo je po preuzimanju Vijećnice uveo druge standarde za ovaj nekadašnji hram knjige i nauke. Za posjetioce je ulaz 5 KMa. Uz ugovorna plaćanje obavljaju se i privatna vjenčanja, održavaju razne sjednice političkih partija, ovdje se slikaju načelnica i gosti, održava poneki nastup međunarodnih predstavnika ‘stranaca’, u povodu praznika se osvijetle njene fasade ali Vijećnica iako blješti u punom sjaju zapravo nije još izašla iz mraka vlastodržaca. Neka nada se pojavila uz 27. godišnjicu od strane Gradskog Vijeća kad je bilo najavljeno useljavanje manjeg dijela Biblioteke u Vijećnicu ali ništa ne bi od todga, sada se ‘planira’ da se izgradi Nova Biblioteka (još ljepša i starija) sredstvima sadake iz Saudi Arabia-e, navodno u iznosu do 22 miliona KMa i to u krugu kampusa Univerziteta. A kako onaj ko daje pare zahtijeva i sadržaj Biblioteke i još mnogo toga, nije isključeno da u krugu ‘nove’ Biblioteke bude ili mala džamija ili bar mesdžid jer toga fali u Sarajevu i faliće sve dok se ne postigne princip ‘jedna džamija po glavi stanovnika’. Dok od knjižnog fonda tu možemo računati na bliskoistočnu književnost i vjersku literaturu. Ako uopšte do toga dođe, za sada to je još u ‘perspektivi’. Po svaku cijenu vlast neda da se vlasnik i posjednik vrati na svoje mjesto koje mu pripada i neda da taj prostor koriste oni kojima je i namijenjen. Direktor nacionalne biblioteke dr. Ismet Ovčina vodi ‘sizofovsku’ bitku za povrat prava korištenja Vijećnice, za sad bez rezultata.

Ali ni to nje sve. Novembra 2021. godine na čelo JP Sarajevo gdje osim Vijećnice pripadaju još i Žičara i Bijela Tabija političkim igrarijama i šemama dolazi SDP nekadašnji kandidat za bh Predsjedništvo (2014.) Bakir Hadžiomerović, poznato britko pero novina i televizije. Kojeg je podržao prethodni SDA Upravni odbor. Činilo se da će Bakir koji je slične pa i ovakve postupke vlasti kritikovao sa punim žarom pomoći da se Nacionalna Biblioteka i državno blago vrate na pravo mjesto i da se spase od daljnjeg propadanja, međutim Hadžiomerović je dokazao i pokazao da vlast i od najnormalnijeg čovjeka u čas napravi ‘bakira’. Njegova poznata ciničnost dobrog novinara je zatomljena totalno stolicom partijskog direktora ali je opet na pitanju Biblioteke proradla punim sjajem. Kaže, imali smo za 800.000 veću zaradu nego prošle godine, planiramo to još i uvećati. Znači, i knjige i istorijsku građu i potrebne usluge građanima bacamo u zapećak kad su u pitanju novci. Te se kao federalni i nelegitimni premijer Novalić Fadil koji se hvališe naplatom poreza harača, hvali sa parama koje je namaknuo od ulaznica i rente u narodnom nekadašnjem hramu kulture. O useljenju Biblioteke u svoje prostorije u Vijećnici ni ‘habera’. Osim ovog.

Za 30. godišnjicu granatiranja i paljenja Vijećnice omogućiti će, kaže novoisklesani ‘diša’ besplatan ulaz u Vijećnicu dva dana, 25. i 26. augusta i taj dan će biti posvećen Nacionalnoj Biblioteci BiH.

Ne može ljepše i sarkastičnije. Zakonitom korisniku umjesto prostora za bar jednu prijašnju čitaonicu ‘dozvoliće’ da uđe u Vijećnicu bez ulaznice u samo dva dana. U ostale dane – plati pa se klati.

photo : Vijećnica Sarajevo, lijevo direktor Nacionalne Biblioteke dr. Ismet Ovčina, desno – Bakir Hadžiomerović direktor JP Sarajevo, arhiv