Osmijeh zvani sramota : Nasmijana Benjamina Karić načelnica Sarajeva nagrađuje ‘zlatnicima’ koga stigne, nađe poneki i za sumnjive radikalne tipove iz džemata Sjeverne Amerike, njenoj stranci SDPu BiH sve to staje ‘pod kapu’.

Načelnicu Sarajeva treba opozvati i smijeniti, nije dostojna te važne funkcije. Bruka je svaki dan.

* Nakon što je u sramnoj izbornoj matematici marta-aprila mjeseca prošle godine eliminisan Bogić Bogićević kao kandidat SDP BiH za mjesto načelnika Sarajeva, izabrana je sumnjivo vesela Benjamina Karić Longrc – doktorica (Rimskog) prava. Ko je ‘smjestio’ ovu ujdurmu Bogićeviću nikad se neće saznati čak iako je navodno krivičnu prijavu podnio Elmedin Dino Konaković nakon ovog političkog skandala protiv N.N. lica za ‘trgovinu uticajem’, niti se ‘plaho’ sikiraju o sudbini te prijave oni što su to i zakuhali. Jer su htjeli da tako bude, sve su maske pale nakon izbora načelnice. Bogićević je poslije glasanja gdje se ispostavilo da nema većinu odustao od kandidature, bruka je ostala za ‘Našu stranku’, ‘Narod i pravdu’, SDA, za ‘NES’ i Ibrahima Hadžibajrića, za SDP svakako jer je i on tu učestvovao, ‘kola su se slomila’ na glasu delegata iz stranke ‘Platforma za progres’ Mirsada Hadžikadića i poznatom ‘preletaču’ Srđanu Srdiću kandidatu za Opštinsko vijeće ispred SDA.

* Prvo što je nakon imenovanja izjavila Benjamina bilo je ‘neću se samo baviti promocijom’ ostaće zapisano kao jedna od najvećih njenih laži, budući da se od izbora do sad isključivo bavi upravo sa tim. Slikanjem i potrošenom pričom ‘džamije, katedrale i sinagoge’. I bespotrebnim i sumnjivim putovanjima. Ova načelnica će ostati upisana u istoriji glavnog grada BiH kao jedno od većih političkih sramota. SDP je njenom kandidaturom skupa sa tzv. opozicijom u Kantonu Sarajevo i sebi i partnerima u vlasti napravio ‘medvjeđu uslugu’. I još, sa tim odabirom kandidata se ponosi i hvali, po onoj narodnoj : čega se pametan stidi, time se budala ponosi’.

* Zbilja, ima li išta čime bi se ova načelnica mogla pohvaliti od svog imenovanja, osim sa hiljadama slika na face profilu i instagramu i intervjuima, ima li išta što asocira na rad načelnika? Ima li kakvih planova, rezultata rada, strategija razvoja…?

Osim što je ‘populistički’ najavila i navodno prodala službeni auto (kažem navodno jer se ona i dalje vozika), te obećala da će biti drugačija od prethodnika SDA – sunetlije Abdulaha Skake, sada bh ambasadora u državi Qatar, Benjamina ništa pametnog nije uradila ni za grad ni za njegove stanovnike.

Uglavnom se bavila (i bavi) istom patetičnom pričom o ljubavi prema gradu, o zajedništvu, multikulturalnom karakteru grada i države, inicirala i postavljala spomenike (račun ide na konto SDP stranke posebno u vezi spomenika na Kazanima) opet pogrešno i namjerno, slikala se sa djecom na Baščaršiji uz baklave i pituljice, slikala se u Merhamet kuhinji, sprdala se sa hrvatskim praznikom, specijalnu lovu je namaknula u budžetu samo za ‘apdejtovanje’ njenih slika i prilika… Po svoj prilici njen radni dan ide ovako. Nabaci osmijeh k’o Hanka Paldum pa ‘klik’, a onda slaži albume na ‘fejs’ i šalji za medije. Katkad su njeni potezi aposlutno ne sumnjivi već nenormalni, ako se može tako reći, naročito to njeno smijurenje čak i kad govori o ratnom zločinu i žrtvama, to načisto plaši.

* Iako je sa mužem (doktor na KCUS, specijalista Seke Sebije profesorice Izetbegović) jučer prošetala crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala nije joj to bilo dovoljno pa je ‘primila’ i ekipu tv show reality programa ‘Survivor’ te se uslikala sa njima i fotografije odmah zakačila na ‘fejs’ i doturila u medije. I ne samo to, osim slikanja darovala ih je sa ‘zlatnikom’ grada Sarajeva što je izazvalo buru opravdanih negodovanja po medijima. U ime koga i zašto dijeli pohvale i ‘zlatnike’ ovim takmičarima, raja se sprda i pita ko je slijedeći koga će darivati : učesnici ‘Zadruge’ ili ‘Farme’? Načelnica je promptno i poprilično ljuta zbog kritika odgovorila da je sve učinjeno po protokolu a onda se nonšalantno opravdala kako je ‘zlatnik’ dodijelila zbog navodnih ‘humanitarnih akcija’ ove ekipe, te dodala da se ne radi uopšte o zlatniku, već o običnoj bižuteriji koja ‘košta svega 10 KMa’!

Ovim je načelnica Karić tek pokazala svoje pravo lice, sposobnosti pa ako će mo pravo i naličje svoga doktorata iz Rimskog prava sa čim se posebno diči i ona i SDP. Poklon ‘zlatnik’ grada Sarajeva se ne mjeri tako, to je simbol glavnog grada BiH i države i bez obzira kolika je njegova materijalna vrijednost on znači daleko više svakom onom kome se daje. To bar zna svako osim načelnice. Nisu ni medalje na sportskim takmičenjima i Olimpijadama od ‘suhog zlata’ pa se ‘gine’ za njima.

* No, da se malo vratimo na ‘jeftine zlatnike’ i potrebu načelnice da ih daruje. Jer ona tu potrebu zaista ima.

Nedavno je (21. jula) boravila u New York-u pa je isti takav ‘zlatnik’ udijelila i načelniku grada New York (Eric Adams) koji se nije žalio na jeftinoću poklona. Ali, u predvorju hotela gdje je odsjela, ‘zlatnik’ je poklonila (i uslikala se off course) vlasniku jedne od najvećih medijskih sramota – nacionalističkog i fašizoidnog web portala Bošnjaci.net Esadu Krciću, inače sandžakliji u New York-u. Istog dana ‘jeftini poklon’ je dala i dr. Mersimu Ziljkiću iz Sandžaka predsjedniku Bošnjačke asocijacije BANU, džematske udruge koja inače lobira u USA za prava Bošnjaka, posebno vjerskih prava. Suvišno je reći da ovaj dvojac nije ničim zaslužio plaketu i ‘zlatnik’ grada Sarajevo, naprotiv bruka je uopšte sastati se sa njima kamo li ih u ime glavnog bh grada nagrađivati. I slikati se sa njihovim suprugama na žderačini u hotelu. Zubar Ziljkić je inače zbog svojih radikalnih stavova skupa sa još jednim ‘bratom’ iz Gusinja (Smajlje Serdarević) u Crnoj Gori medijski osumnjičen za islamski radikalizam, čak je njihove donacije crnogorski Reis Fejzić uljudno vratio. Tipovi uglavnom ‘bošnjakuju’ i džematuju po Americi, sakupljaju lovu i kupuju crkve te ih pretvaraju u džamije ili sakupljaju lovu za bunare u Africi za ‘braću muslimane’ ili za džamije po Pešteru i širom Sandžaka.

Da li ih je načelnica zbog toga nagradila u ime države BiH i glavnog grada ili zbog njihovog humanitarluka gradnje bunara po Africi?

Benjamina od svoje titule i svoje funkcije po svoj prilici pravi reality.

‘Zlatnike’ ne poklanja kulturnim radnicima, akademskim građanima, zaslužnim običnim ljudima glavnog grada, piscima ili naučnicima, oni su kad su već tako ‘jeftini’ rezervisani za ove sumnjive i mutne tipove, i za ličnu promociju. Ne zaboravimo napomenuti da se načelnica uslikala i sa vehabijom Nihadom Aličkovićem vlasnikom opskurne i bolesne vjerske ‘nevladine udruge’ zvane ‘AntiDayton’, opasnim huškačem i ‘ratoborcem’ u silnim performansama po Sarajevu, čudi me da i njemu nije dala plaketu i dukat. Jer i on je humanitarac : stalno dijeli bajramske paketiće. Ili šta drugo što dobije od Islamske Zajednice ili iz dijaspore.

Kad već o ovakvoj sramoti šuti njena ‘baza’ SDP i predsjednik Nikšić, onda bi neko morao u njihovo ime pokrenuti postupak opoziva da se ovakva nedolična i funkcije načelnika nedostojna Benjamina razriješi i makne sa te stolice. Da ne bruka ni državu ni glavni grad. Svojim slikama baklave, pituljica i vodanja gostiju po ćevapdžinicama Sarajeva, od Adisa Ahmetovića do predstavnika EU. I dijeljenjem ‘jeftinih’ zlatnika, čime pojeftinjuje i država i grad.

Da, i ovo bi joj neko trebao reći : nije zlato sve što sija. Dukati koje načelnica dijeli su čista bižuterija.

A njena diploma, je li ona prava i originalna? Jer, evo utvrdili smo, nije zlato sve što sija.

photo : Benjamina Karić nakon dodjele plakete i ‘zlatnika’ grada Sarajevo sa urednikom i vlasnikom web nacističkog i islamističkog portala Bošnjaci.net Esadom Krcićem New York i sa predsjednikom BANU dr. Mersimom Ziljkićem (lijevo). U sredini – sa vehabijom Nihadom Aličkovićem ‘AntiDayton’ pokret, desno : dodjela ‘zlatnika’ učesniku reality tv show ‘Survivor’, arhiv