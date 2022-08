SDA i Bakir Izetbegović se ne boje nikoga, njihovo prebrojavanje i huškanje na rat prelaze odavno okvire izborne kampanje, militantni zov prelazi u otvoreni sukob sa Zapadom, sa Amerikom i EU dok im barjak čistoće-ratni ljiljan postaje sve više simbol fašizma i zla.

_ Ovo što javno čini SDA, ovaj javni i medijski linč nad bh narodom i partnerima u Svijetu, čini se ne može ili neće da kontroliše ni sam Bakir Izetbegović. Njegove izborne posjete dijaspori i SDA utvrdama širom FBiH su iz dana u dan sve opasnije, jer on se ‘neće umoriti’ od brojanja, prebrojavanja i ratnih pokliča. O proizvodnji neprijatelja ne samo u susjedstvu već širom Zemljine Kugle da i ne govorimo, BiH nema više prijatelja ni za prste jedne ruke. Ostale su, gle slučajnosti, još jedino zemlje Bliskog Istoka koje inače SDA vlastela obilazi često i redovno za razliku od evropskih ili američkih destinacija.

Svjedoci smo da smo poslije Rusije, Njemačke i Francuske, te Mađarske izgubili potporu i države Izrael, najvjerovatnije i najsnažniju utvrdu opstojnosti i održivosti države BiH-Ameriku. Na Kinu nismo nikad ni računali osim uz kakav ugovor o gradnji koji se razvali čim se pokradu pare.

Da li je to puzanje ‘uz nos’ kompletnoj EU i Americi, zapadu generalno, splet nesretnih okolnosti, neznanje stranke ili dogovor sa ti istim zapadom, teško je odgonetnuti. Ovo zadnje, u cilju konačnog odvajanja od svih i stvaranje nedosanjane šerijatske državice islamske Bosne je najbliža opcija : očekivanje i uvjerenje da će na kraju svi dignuti ruke i reći da nema od zajedništva ništa je toliko osnažilo islamiste i bošnjačku vlast da to više i ne kriju. A Amerika će razumljivo sve to ‘aminovati’ jer će tako ostvariti svoje interese na ovom prostoru Balkana.

Ne vidi se drugačije ishodište ponašanja i djelovanja Izetbegovića uz bolnu šutnju i Visokog bh predstavnika i uz šutnju stranih zapadnih ambasada u BiH, dok ponašanje, izjave i potezi Izetbegovića mlađeg u dijaspori i kod kuće sve više asociraju na predratne SDA mitinge i ugođaj. Fale još samo zeleni volovi i bikovi na ražnju i autobusi iz Sandžaka.

Ratne zabranjene ljiljan zastave, koketiranje sa najvećim botovima i potencijalnim teroristima tipa Jasmina Mulahusića ili vehabije Nihada Aličkovića, ili sa botovima džihad internet ratnicima isluženim političarima kao što su Emir Suljagić ili Reuf Bajrović, medijsko nacionalističko divljanje putem web portala i SDA medija, vrijeđanje stranih izaslanika iz Amerike i EU, visokog predstavnika, huškanje naroda na ulice protiv ‘zapada’, sve je to garnirano militantnim nabojem izjava sa skupova koje ne ostavljaju prostora nikakvom dogovoru. Posebno je indikativan nastup Reisa i Islamske Zajednice BiH koji bi kao i u vrijeme Alije ratovali, prebrojavali i odlučivali kao i Bakir koji se nikog ne boji, i koji ‘neće poviti kičmu’ ni pred kim. ‘Hižasalav’ Mustafa Cerić savjetnik Reisa i penzić je aktivan ‘da Bog sačuva’, osladio mu se onaj rat pa bi opet da ‘omrsi brke’ i bradu.

_ Poslednje izjave i nastupi uopšte ne daju dileme : BiH nije u sukobu sa Zapadom i sa EU ali je sa njima u otvoreni klinč ušla SDA mafija potpomognuta jatacima iz tzv opozicije što će i državu koja se sva predala očuvanju ratnih huškača i profitera u sukob i uvaliti. Ako Zapad i Amerika ne presijeku ovo naprđivanje ili ako Visoki bh predstavnik ne ukloni prvo Željka Komšića kao osvjedočenog izvora podjela i mržnje a onda i ostale političare u vrhu vlasti na čelu sa Bakirom, Dodikom i Čovićem, sve se može oteti kontroli i štete u tom slučaju neće moći sanirati niko.

U ovom obračunu sa Zapadom i EU vlast je izdvojila ogromna sredstva za medije i za peglanje vijesti, blizu milion KMa, pa stoga ne čudi da su skoro svi bošnjački mediji na istom zadatku, mediji su vlasti glavno oruđe i oružje.

Hrvatska i Srbija rade o glavi državi BiH a sve im to dozvoljava i još i pomaže Amerika i Evropa, zato nema spavanja, ‘svi smo budni’, svako kontroliše svakog i svako čeka samo da se onaj tamo saplete pa da mu poturi nogu i dokrajči ga. Sada je u pitanju Izborni zakon BiH, prije je bila revizija i negiranje genocida još prije su bile apelacije Ustavnom sudu ili 9. januar u Republici Srpskoj, uvijek se nađe nešto. Uz ove dolazeće izbore sve se svodi na Izborni zakon, na to da će Bosna postati Palestina ili Gaza ako se išta promijeni u izborima, da se nad Bošnjacima čini aparthejd, da nema mjesta muslimanima u Evropi…

Tursko-bošnjački magazin ‘Stav’ pod palicom izvjesnog tipa Mursela i Filipa Begovića tvrdi da je na sceni

‘odvajanja žita od kukolja’, da ‘Bakir ide otvorenih karata’ jer se Bošnjaci moraju probuditi iz ‘stoljetnog drijemeža’ jer je ‘neprijatelj osjetio krv’ pa udara sa svih strana, dok se Amerika i OHR direktno optužuju ‘da nameću izmjene Izbornog zakona i čekaju izbore i direktno se uključuju u kampanju kako bi “srušili” Bakira Izetbegovića i sebi trasirali put nametanja zakona bez ikakvog otpora s druge strane..’ Slične teze zastupaju i mnogi web portali i do skora nepoznati internet mediji, džemati u BiH i u dijaspori pa je očigledno da je sve koordinirano i uvezano.

Već smo ranije nekoliko puta ukazivali kako to radi islamski nacionalistički web portal Bošnjaci.net, prava kanalizacija SDA i Islamske Zajednice BiH od novine, međutim nije to jedina sraona koja oneređuje bošnjačku medijsku scenu. Pored nje čiji urednik je iz ‘bratskog’ Sandžaka i džamijskog miljea Sjeverne Amerike (Krcić) kojeg je nasmijana SDP načelnica nedavno posjetila i nagradila zlatnikom za doprinos samo njoj poznat, postoji još nekoliko također bratskih web stranica i portala koji se vode iz Sandžaka (Srbija) i koji ‘taslače’ iste vijesti kao ove u BiH ili u dijaspori. Nedamo Bakira Izetbegovića, Visoki bh predstavnik je neprijatelj BiH i Švabo koji radi za Hrvate, na zapadu su sve sami ‘križari’ koji u BiH imaju ‘veliki plan’, znate ga već. Uništiti Bošnjake, podijeliti zemlju, aparthejd i slično već viđeno.

‘Bošnjačka sparta’ je jedan od tih web isprdaka koje se u zadnje vrijeme opasno aktiviraju, slijedi ga ‘Pokret Bosanskih nacionalista’, ‘Fatihovi sinovi’, ‘Handžar pokret’ i tako dalje. Sadržaj svih ovih internet virusnih bolesnih vijesti je skoro isti. Amerika sa ‘križarima’ uništava Bosnu a Bakir je brani, Izborni zakon se ne smije mijenjati jer ode država Hrvatima, Visoki bh predstavnik je u službi Srba i Hrvata i ‘križara’.. I naravno, neizostavna tema i san svakog Bošnjaka je karta poželjne BiH u kojoj je ucrtan Sandžak u zagrljaju sa svojom državom, ‘jer se brani ono što je naše i zajedničko’ čime s direktno zadire u teritorij drugih država a što Bošnjacima najteže pada mada vole to raditi drugima…

_ U ovim bratskim sandžačkim web fašističkim govnarama ima posla za Policiju ili Tužilaštva i Srbije i BiH ali niko se sa ovim raspršivačima mržnje i nacionalizma ne bavi, svakom potaman. Zato jer se pored izmišljenih i lažnih vijesti kite i simbolima koji neodoljivo podsjećaju na nekadašnje nacističke i handžar znakove raspoznavanja. Tako je ‘Bošnjačka Sparta’ lansirala stilizovan logo-znak ljiljana ali u kombinaciji boja kao ‘svastika’ Hitlerove Njemačke. Crveno i crno. Tako je eto omiljeni znak Bošnjaka sa kojim se umotavaju svuda kao sa zvaničnom zastavom države prerastao u ‘svastiku’ fašističke vojske Adolfa Hitlera. Jedna od objava na ovom portalu je predstavila još jedan fašistički simbol ‘crno sunce’ korišten također u nacističkoj Njemačkoj. Taj simbol izgleda u obliku točka u kombinaciji mača i grba ArBiH.

S druge strane pak, Handžar pokret na ovom bošnjačkom internet sranju je ‘revolucionaran pokret koji se bori protiv srpskog nacionalizma’.

Te i takve bljuvotine neko i finansira i odobrava. Sa njih najavljuju da će se poslije oktobra i izbora uključiti u ove teme još više. Permanentna hvala Izetbegovića i Erdogana kao jedinih spasilaca BiH je dovoljan trag ako se hoće pratiti, vodi ka bh bošnjačkim medijima i izvorima njihovog finansiranja, prema SDA i Islamskoj Zajednici BiH. Ako neće, neka ostane zabilježeno da je onda uz pomoć braće iz Sandžaka ratni simbol nekadašnjeg grba i zastave ArBiH od ‘antifašističkog’ i ‘kraljevskog’ simbola ‘časne i najčistije Armije’ postao pravo pravcato fašističko smeće. A niko na to ne reaguje, već naprotiv – prihvata ga kao najmilije.

photo : gore – ljiljan kao ‘svastika’, dolje – karta BiH sa Sandžakom, desno- fašistički znak ‘crno sunce’ i web ‘Pokret handžar’, arhiv