Čemu svađa sa Reisom i zašto se Reis ‘ibreti’ kad svađe nema, kad je sve normalno

Znao sam da Denis Bećirevć voli piskarati, voli slati pisma. Svima i svakom, onako profesorski i patriotski. I elaborirati o svemu osim o svojim platama na državnim jaslama. To je u Bosni ‘cool’, to je moderno i medijski isplativo, zato Denis piše, sve pršti. I ne samo on, ima pisača dosta. Ali da voli pisati i njegov šef Nermin Nikšić, to nisam znao sve dok se u vezi ovih izmjena Izbornog zakona nije i on raspojasao pa se prihvatio tipkanja. Visokom bh predstavniku, EU, pa socijaldemokratima u EU, Adisu Ahmetoviću u Bundestag, pa Bakiru i SDA bratiji…

Na kraju, pismo stiglo i u sanduče Reisa ef. Kavazovića nakon što je on nedavno na otvoru džamije u Karićima ustao javno u zaštitu Bakira Izetbegovića pa ponovio one poznate i istorijske Bakirove ratne i huškačke dubioze : prebrojali smo lovce, ovce, dronove i robote, mi smo vojska Allahova nikog se ne bojimoooooo. Još je dodao da podeblja : jašta nego će mo se prebrojavati. Inače nas nema, ako se ne budemo ćerali do sudnjeg dana.

Tada je Nermin načisto pozelenio od ljutnje i sve opaske Reisu su išle na konto Bakira kojeg je ugledao u Reisovim crticama. Ti voliš njega a ne voliš mene. Iako sam ja to pa to, davao Islamskoj Zajednici, radio za nju dok sam bio u vlasti, pomenuo je čak i donaciju za Ferhadiju u Banja Luci izračunato u KM.

Nakon toga je Reis popizdio jer je u međuvremenu stiglo još pošte, od Fuada Kasumovića pa od Dine Konakovića, mnogi su pisali Reisu, on je umalo izgubivši avdest rezolutno odgovorio pisačima pisama sadašnjim i budućim : ostaviću ovu poštu u arhivu, biva da se ‘naš narod’ čudi ili ‘ibreti’, neću dalje da se dopisujem.

Tite mi, meni ova svađa preko bh Pošte između dva jarana i brata izgleda baš obako bez veze, nema ni jednog razloga za ovakvo pjesničko nadmudrivanje osim što Reis preferira i voli više Bakira od Nermina ili Denisa. Međutim Reis ne mrzi ni brata Nermina, dapače. Dok ljubav sa Bakirom nije nikako za ove ‘svađe napismeno’, ta volidba Reisa i SDA nije od jučer, ona traje od bh rata i trajaće do Kijameta iliti Sudnjeg dana, džaba trošiti papir. Tim prije jer osim ovih razloga, onih pravih suštinskih za svađu nema. Niti ih je bilo.

Od onog trena kad je predsjednik ‘nasljednika partizana’ SDPa Zlatko Lagumdžija tajno obavio hadž kao ministar vanjskih poslova sekularne i građanske države BiH, svi su ovakvi razlozi za svađu prestali. Ono jeste da su ovi ‘talibanski bh policajci’ u BiH ‘uhvatili’ Bećirevića na grobu Josipa Broza kako šuti i u stavu mirno odaje počast, jeste da ga je ‘Hižaslav’ Cerić ulovio kako u Potočarima bježi u zadnje saffove da se ne vidi kako uči, ali nacijo, Denis Bećirević je musliman od glave do pete. Znam nisam ja nadležan za ovu ocjenu ali neko mora to reći, Pa on je doktorirao na temu islama (“Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme avnojevske Jugoslavije (1945-1953)”) i uči dove gdje stigne. Osim u Kući cvijeća. Osim toga i Željko Komšić je vazda po Kovačima i šehidskim grobljima a Tito mu visi iznad glave u kancelariji odmah pored Alije pa gaziji niko ne ‘podbacuje’.

Šta hoću reći? Pa to da SDP i braća iz IZ nemaju nijedog razloga za bitke. Vole državu na isti način i sa istim žarom, skoro i na isti način su i vjernici. Čak su počesto i islamski nacionalisti, samo se to kod SDP ovaca manje vidi. Što bi ono rekao Reis kad je u pitanju država : svi smo isti, svi smo braća i muslimani, Bošnjaci, nego!

Fakat tako i jeste, i neka je, imaju pravo na to. Nikšić i Bećirević dove kao svaki hodžica, poste, idu u džamiju kao i svaki bh patriota kad treba i kad ne treba, uvijek treba, povremeno ih ‘primi’ Reis u kabinetu… Oni su odavno ‘prešli džamijski prag’, i zadovoljili kako ono reče Bakir bh postulate za bavljenjem politikom.

Njihovo upražnjavanje religije im je zagarantovano Ustavom i zakonima i nije sporno. Čemu onda frka? Nema nikakvog razloga da Reis čuva njihova pisma i pisma ostalih dopisivača, pisma koja su izletila u ljutnji i zanosu i da se ‘ibreti nad njima’. Još da se sa s njima straše buduće generacije. Ali, kad nema razloga, ima povoda.

Ako će mo iskreno više razloga za ‘ibret’ ima ostatak bh nacije jer ovo što radi ‘ljevica’ zvana SDP BiH je ‘haman’ kao i ono što radi ‘desnica’. Pored svih muslimanskh dužnosti ljevica je otišla i korak dalje. Ona kao i SDA uči dove partizanima iako zna da su oni bili ateisti, iako baštini partizanske tekovine, ali tako se to radi u BiH. Mora se.

Zašto bi se ostatak bh nacije ‘ibretio’ nad SDP činovnicima nismo našli u slikama molitvi Nikšića ili Bećirevića ili bilo kojeg drugog SDPovca iako su te slike praznik za oči i uši, to smo potražili u njihovm izvornim dokumentima. Pa tako Program SDP BiH kaže da ta stranka ‘ima viziju demokratske sekularne države po standardima EU’, da će se ‘baštiniti ideje i djela Josipa Broza Tita kao dokaz borbe protiv fašizma, da će se baštiniti ideje ZavNOBIHA, i AVNOJa, kaže se da je SDP ‘po svom društvenom biću’ višenacionalna partija i svebosanska multinacionalna politička partija, da prihvata slobodno iskazivanje vjere ali i stavove agnostika i ateista.

Čak SDP u dokumentima tvrdi da će ‘izgrađivati demokratsku i svjetovnu BiH, zalagati se za civilizacijski model razdvojenosti države i vjerskih zajednica, koji će osigurati punu autonomiju i države i vjerskih zajednica’. Jer je BiH ‘sekularna država’, što podrazumijeva ‘punu slobodu vjeroispovijesti i razdvojenost države i vjerskih zajednica, koja će osiguravati punu autonomiju i države i vjerskih zajednica’.

Prema Statutu SDP stranke, član 2, SDP BiH je ‘jedini pravni i politički slijednik SDP iz 1909. godine, Komunističke partije Bosne i Hercegovine, Saveza komunista Bosne i Hercegovine, Saveza komunista Bosne i Hercegovine – Socijaldemokratska partija, Socijalističke demokratske partije BiH, Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Saveza reformskih snaga BiH, Unije bosanskohercegovačkih socijaldemokrata BiH – UBSD-a BiH i Unije Socijaldemokrata’… Rezolucija o političkim opredjeljenjima SDPa BiH govori kako se, citiram ‘BiH mora nastaviti izgrađivati kao suverena, demokratska, pravna i sekularna država u postojećim, međunarodno priznatim granicama’. Te da će SDP ‘dati podršku vjerskim zajednicama’ ali da će ‘insistirati na univerzalnom civilizacijskom principu obostrane razdvojenosti države i vjerskih zajednica. Nastavit ćemo snažno osuđivati i suprotstavljati se političkoj zloupotrebi religije i vjerskih zajednica’.

E, sad, kad uporedimo ova akta SDP partije i djelovanje SDPovaca u realnosti i u državi BiH, vidimo ko se ovdje može i treba ‘ibretiti’. To nije Reis nikako.

Od ‘sedžde’ SDP bivšeg lidera Hamdije Lipovače pa do hadža Lagumdžije ili molitvi Nikšića i Bećirevića, mali su prostori za ljutnju i svađu. Zato SDP bh nacija ima razloga za bijes ; SDP bi konačno morao prestati sa vjerskim koketiranjem kao prilog državnom patriotizmu. Pozelenili su skroz, izbrisali sve granice između lijevih, centralnih i desnih, religiju nisu nikad odvojili od države već su je nasuprot svojim stavovima ugrađivali u državu, sve rade ciljano naopačke. U tom kontekstu je i ova navodna svađa sa Reisom. Pročitani su.

photo : Denis Bećirević kandidat za člana bh Predsjedništva i član predsjedništva SDP partije te Nermin Nikšić predsjednik SDP BiH odaju poštu na SDP sekularni način, arhiv